L'oroscopo della giornata di venerdì 8 settembre prevede un Cancro più spontaneo in amore, mentre Pesci sarà pieno di dubbi al lavoro. Scorpione troverà un po’ di pace e tranquillità in amore, mentre Bilancia dovrà dimostrare maggior maturità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 8 settembre.

Previsioni oroscopo venerdì 8 settembre 2023 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana più complicato sul fronte sentimentale. La Luna sarà contraria questo venerdì e, anche se Venere sarà favorevole, attenzione a non mettere in discussione il rapporto con il partner.

In ambito lavorativo apritevi a nuove esperienze, che possano essere alla vostra portata e darvi qualche soddisfazione. Voto - 7️⃣

Toro: l'astro argenteo in sestile renderà questa giornata di venerdì più appagante per voi nativi del segno. Single oppure no, non ci sarà un’intesa eccellente con la vostra fiamma, ciò nonostante, potrete aprirvi al dialogo. Nel lavoro sarete particolarmente produttivi, e con le idee giuste da applicare ai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: ottima giornata di venerdì per voi nativi del segno, soprattutto in ambito amoroso. Single oppure no, ci penserà il pianeta Venere a rendere questo periodo più romantico per voi. In ambito lavorativo serviranno le giuste idee per poter mettere insieme buoni risultati.

Attenzione a non avere continui ripensamenti. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale solida a partire da questa giornata. Vi avvierete verso un fine settimana ottimo per voi e per il partner, merito della Luna in congiunzione al vostro cielo, che vi mostrerà più spontanei. Per quanto riguarda il lavoro le vostre ambizioni saranno elevate.

Non sarà facile, ma con stelle come Mercurio e Giove potrete farcela. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali positive in amore secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Godrete di una relazione abbastanza tranquilla grazie a Venere, e i momenti romantici non mancheranno. Nel lavoro sarete alla ricerca di nuovi progetti su cui scommettere.

Giocate bene le vostre carte, perché potreste trovare qualcosa di veramente adatto a voi. Voto - 8️⃣

Vergine: l'astro argenteo tornerà a favorirvi in questo venerdì di settembre. Single oppure no, il rapporto con la vostra fiamma si farà interessante, e potreste ritrovare la giusta intesa. Per quanto riguarda il lavoro investirete le vostre finanze in modo intelligente, nel tentativo di massimizzare i guadagni. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di venerdì poco stimolante dal punto di vista sentimentale. Anche se Venere sarà dalla vostra parte, con la Luna in quadratura dal segno del Cancro non sempre potreste essere in grado di vivere un rapporto appagante. Cercate inoltre di dimostrare maggiore maturità.

In ambito lavorativo sarete più concentrati sui vostri progetti, forse perché al momento non sapete a cos'altro dedicare le vostre energie. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno amico del Cancro renderà il vostro rapporto migliore secondo l'oroscopo. Sarete più disponibili nei confronti del partner, ma soprattutto, pronti a chiarire ciò che tra voi non funziona bene. Nel lavoro sarete abbastanza sereni, con le idee chiare e in grado di gestire bene la situazione. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in rialzo ora che la Luna non sarà più contraria. Riuscirete a stabilire un’intesa migliore con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro alcuni potrebbero attendere con ansia i vostri progetti.

Anche se non sarete nelle condizioni migliori, dovrete comunque cercare di fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Capricorno: non sarà una giornata così romantica per voi considerato che la Luna si troverà in opposizione. Sarà molto semplice arrivare a causare delle incomprensioni e discutere con il partner, anche per questioni da poco. Sul fronte professionale concentrate le vostre energie su progetti della quale siete sicuri di poter raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Acquario: il rapporto con il partner continuerà a non essere il massimo dal punto di vista prettamente passionale. Ciò nonostante riuscirete a trovare il dialogo, e sarà particolarmente utile discutere di ciò che potete fare per migliorare il vostro rapporto.

Sul fronte professionale i vostri progetti andranno abbastanza bene, ma dovrete fare ancora molto prima di riuscire a distinguervi. Voto - 7️⃣

Pesci: Mercurio in opposizione dal segno della Vergine riempirà la vostra mente di dubbi secondo l'oroscopo. Alcuni progetti potrebbero rivelarsi complicati da portare a termine, soprattutto se siete nati nella terza decade. In amore la Luna in Cancro sarà di grande aiuto per trovare la giusta sintonia all'interno della vostra relazione di coppia. Voto - 7️⃣