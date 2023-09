Sabato 23 e domenica 24 settembre troveremo sul piano astrale la Luna e Plutone transitare nell'orbita del Capricorno, mentre Giove e Urano stazioneranno nel domicilio del Toro. Saturno assieme a Nettuno, invece, resteranno stabili in Pesci, così come il Nodo Nord proseguirà l'orbita in Ariete. Venere, infine, continuerà a occupare lo spazio zodiacale del Leone, nel frattempo il Sole si sposterà dal segno della Vergine (dove risiede Mercurio) ai gradi della Bilancia (dove sosta Marte).

Oroscopo del fine settimana favorevole per Bilancia e Acquario, meno entusiasmante per Cancro e Ariete.

Sul podio

1° posto Acquario: accelerazioni. Secondo l'oroscopo del weekend del 23 e 24 settembre, i nati Acquario parranno godere a piene mani della spinta propulsiva che il nuovo transito solare donerà a Marte, connubio astrale che sarà foriero di accelerazioni di stampo burocratico.

2° posto Bilancia: intriganti. Il mese del compleanno per i nati Bilancia potrebbe cominciare con una marcia in più nelle faccende di cuore, ancora di più per coloro che hanno ultimamente risentito di qualche alto e basso nell'alcova, in quanto la fresca configurazione planetaria consentirà al segno Cardinale di risultare parecchio intrigante agli occhi della dolce metà.

3° posto Leone: ventata di freschezza. Se da una parte, nelle quarantotto ore in questione, i nati Leone saranno presumibilmente propensi a ricordare dei vecchi amori sfioriti o mai nati con un pizzico di nostalgia, dall'altra parte il Messaggero del Dei stimolato dal Luminare femminile suggerirà loro di aprirsi al nuovo voltando pagina in via definitiva.

Esercizio che sarà più semplice da attuare per le prime due decadi.

I mezzani

4° posto Capricorno: il nocciolo delle questioni. Fine settimana che apre l'autunno dove i nati Capricorno avranno buone chance di non gradire chi si lascerà andare a fantasticherie o idee di matrice utopistica, in quanto il segno di Terra si dimostrerà concreto e incline a scendere al nocciolo di ogni questione.

Approccio che il segno Cardinale esigerà anche dal mondo circostante.

5° posto Sagittario: aspettative mutate. Il contrasto tra i due satelliti con sullo sfondo l'ostica sfida tra Saturno e Mercurio permetteranno, c'è da scommetterci, ai nati Sagittario in questo weekend di adattare le loro aspettative professionali al momento attuale senza alcun patema d'animo.

6° posto Scorpione: focus sul talento. Complice la settima dimora occupata dal gigante dei ghiacci e dal Grande Benefico, i nati Scorpione potrebbero utilizzare queste due giornate autunnali per focalizzarsi sui loro talenti, o presunti tali, così da comprendere appieno se valorizzarli oppure passare oltre.

7° posto Pesci: attese. Sabato e domenica dove i nati Pesci saranno presumibilmente chiamati dal parterre astrale a mettere in campo una buona dose di pazienza, in quanto ci sarà da attendere qualche tempo prima di vedere sbloccarsi ciò che desiderano.

8° posto Gemelli: dicerie. L'alea che correranno, con ogni probabilità, i nati Gemelli questo fine settimana settembrino sarà di venire a conoscenza di qualche pettegolezzo sul loro conto non troppo amabile, diceria alla quale le stelle suggeriranno di non dare troppo peso.

9° posto Vergine: dettagli da rivedere. Col cambio solare e la congiunzione Luna-Plutone nel loro Elemento, i nati Vergine sembreranno essere indotti dal carnet planetario a rivedere alcuni dettagli inerenti sia la sfera finanziaria che quella professionale, al fine di limitare errori di sorta.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: pressioni. Con la Luna in Capricorno e il Sole in Bilancia, il tutto condito dall'inizio del mese dell'anti-compleanno, i nati Ariete potrebbero avvertire questo imponente cambio astrale di matrice ostica questo weekend, sentendo tutto il peso delle pressioni altrui.

11° posto Toro: arrendevoli. Astrologicamente corredati di naturale tenacia, questo weekend i nati Toro saranno probabilmente inclini a perdere per strada tale canonica determinazione per dare spazio a un mood arrendevole e ben poco volenteroso.

12° posto Cancro: solitari. La settimana sembrerà chiudersi per i nati Cancro con due giornate intrise di tristezza e nostalgia, a causa delle quali il segno Cardinale preferirà starsene in disparte piuttosto che affrontare e rendere conto ad amici, partner e famigliari.