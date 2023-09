L'oroscopo del 13 settembre 2023 è pronto a svelare tutti i segreti del giorno. Il transito dei pianeti influenzerà la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei sentimenti zodiacali. Alcuni di loro proveranno sentimenti travolgenti per il partner, mentre altri si concentreranno sul lavoro.

Di seguito tutti i dettagli della classifica dell'Oroscopo del 13 settembre.

Previsioni astrologiche di mercoledì 13 settembre: i segni più fortunati

Pesci (1° posto): amerete mettervi in gioco. Non rimarrete con le mani in mano perché avrete tanti obiettivi da realizzare.

Sarete sicuri delle abilità acquisite nel corso del tempo, soprattutto in ambito lavorativo.

Capricorno (2° posto): la giornata lavorativa vi offrirà tanti spunti di riflessione. Sarete in grado di sfruttarli tutti per progettare le prossime mosse da compiere. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non limitare le vostre possibilità.

Ariete (3° posto): il rapporto di coppia potrebbe offrire tante nuove opportunità. Sarà inutile rimanere in silenzio davanti a determinati progetti. Un confronto diretto potrebbe portare al risultato desiderato e a un futuro roseo.

Acquario (4° posto): sarete leali con i vostri amici. Trascorrerete insieme molto tempo e vi confronterete sugli ultimi eventi.

Il supporto sarà reciproco. Non vi tirerete indietro davanti a una richiesta d'aiuto impegnativa.

Leone (5° posto): non accetterete alcun tipo di rimprovero. Vorrete essere trattati con rispetto, soprattutto sul posto di lavoro. Davanti a determinate accuse, reagirete con rabbia, ma non vi farete condizionare dalle parole ascoltate.

Gemelli (6° posto): trovare una soluzione ai vostri problemi potrebbe essere più facile del previsto. Finalmente, avrete qualche arma in più da utilizzare per difendervi dagli ultimi eventi. L'autostima e la determinazione rappresenteranno due fattori essenziali.

Oroscopo del 13 settembre: gli ultimi posti in classifica

Vergine (7° posto): qualcuno potrebbe mettere in dubbio il vostro valore.

Non sarete disposti ad accettare una simile situazione. Farete sentire la vostra voce anche se, così facendo, rischierete di rovinare i rapporti professionali.

Bilancia (8° posto): non sarà il momento giusto per intraprendere una nuova sfida. L'oroscopo di oggi vi consiglia di consolidare i progetti già in corso, in modo da costruire una base più stabile. Ci sarà tempo per evolvere.

Sagittario (9° posto): la verità potrebbe spaventarvi. Non sarete ancora pronti a sentire certe cose. Avrete bisogno di più tempo per abituarvi alla nuova situazione. L'oroscopo di oggi vi consiglia di non bruciare le tappe.

Cancro (10° posto): questa giornata sarà caratterizzata da una dose d'ansia non indifferente.

Vi sentirete agitati, poco inclini a prendere decisioni importanti e distanti dal partner. L'oroscopo vi consiglia di non osare.

Scorpione (11° posto): la vostra situazione finanziaria non sarà tra le migliori. Le spese saranno numerose e rischierete di non avere le risorse per occuparvi di esse. Il risparmio, però, sarà una strategia potente che potrà portare a risultati soddisfacenti.

Toro (12° posto): non sarà il momento giusto per fare la vostra mossa in ambito sentimentale. L'impulsività e il desiderio di rivalsa potrebbero compromettere la posizione ottenuta. L'attesa rappresenterà l'unica arma.