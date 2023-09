L'oroscopo della giornata di mercoledì 13 settembre vede una Vergine più affiatata in ambito amoroso grazie alla Luna in congiunzione, mentre Gemelli potrebbe non sentirsi a suo agio con la persona che ama. Sagittario dovrà moderare l'atteggiamento verso il partner, mentre Pesci non dovrà fomentare certe discussioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 13 settembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 13 settembre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale stabile in questa giornata di mercoledì, anche se la Luna non sarà più in buon aspetto.

Single oppure no, avrete ancora molte cose da fare e da condividere con la persona che amate. In ambito professionale sarete abbastanza parsimoniosi, da riuscire a evitare spiacevoli imprevisti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali in rialzo dal punto di vista amoroso. Secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì, con la Luna in trigono dal segno della Vergine, riuscirete a esprimere i vostri sentimenti in modo più sincero, e questo il partner lo apprezzerà. Nel lavoro potrete contare su buone stelle come Mercurio, Giove e Saturno per chiudere buoni affari. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un mercoledì poco soddisfacente in amore. Anche se Venere sarà dalla vostra parte, con la Luna in quadratura potreste non sentirvi sempre a vostro agio con la persona che amate.

In ambito lavorativo riuscirete a mantenere una buona concentrazione. Avrete inoltre energie a sufficienza per poter portare a termine le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Cancro: l'astro argenteo vi darà una mano in questa giornata di settembre. Con il partner ci sarà una maggiore intesa. Riuscirete a essere persuasivi e potreste finalmente riuscire a sbloccare una questione tirata ormai troppo per le lunghe.

Nel lavoro avrete risorse a sufficienza da poter mettere insieme buoni progetti, ma con Marte in quadratura, le energie potrebbero non essere molte. Voto - 8️⃣

Leone: anche se la Luna abbandonerà il vostro cielo questo mercoledì, potrete ancora contare sul pianeta Venere per esaltare la vostra relazione di coppia. Se siete single inseguirete i vostri obiettivi, romantici e non solo, a tutti i costi.

In ambito lavorativo fare delle rinunce in questo periodo potrebbe aiutarvi a mettere qualcosa in più da parte, ma dovrete anche rinunciare ad alcune comodità. Voto - 7️⃣

Vergine: dimostrerete maggiore intesa e affiatamento nei confronti del partner, merito della Luna che passerà in congiunzione al vostro cielo. Presterete maggiore attenzione verso la persona che amate, e il vostro rapporto andrà avanti serenamente. Nel lavoro sarà possibile fare importanti passi avanti, che possano portarvi a un punto importante della vostra carriera. Voto - 9️⃣

Bilancia: configurazione astrale stabile secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Vi dimostrerete aperti e onesti nei confronti del partner, ma anche all'interno della vostra famiglia.

Se siete single potreste aprirvi a nuove possibilità romantiche. Nel lavoro sarete attivi, ciò nonostante faticherete a buttare giù idee valide. Voto - 7️⃣

Scorpione: l'astro argenteo sarà in una posizione favorevole in questa giornata, ciò nonostante, ci sarà ancora Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, provate a cercare il dialogo con la vostra fiamma, ma non pretendete ragione a tutti i costi. Sul fronte lavorativo prenderete seriamente i vostri progetti, ciò nonostante dovrete anche essere in grado di ascoltare l'opinione dei colleghi. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in calo in questa giornata di mercoledì. La Luna si troverà in quadratura dal segno della Vergine, e sarà necessario moderare il vostro atteggiamento nei confronti del partner.

In ambito lavorativo, prima di prendere alcune decisioni importanti per i vostri progetti, chiedete l'opinione di chi ne sa più di voi. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale ottima sul fronte sentimentale in questa giornata. La Luna vi sorriderà dal segno della Vergine, e il vostro rapporto ne beneficerà particolarmente. Per quanto riguarda il lavoro troverete il giusto equilibrio, e riuscirete a mettere insieme risultati davvero interessanti. Attenzione solo alla posizione sfavorevole di Marte. Voto - 8️⃣

Acquario: il pianeta Marte in trigono vi darà buone energie da investire sui vostri progetti professionali. Alcuni potrebbero richiedere risorse ingenti o più tempo, ma con il giusto impegno potreste riuscire a ottenere qualcosa di buono.

In amore i sentimenti non saranno il vostro forte in questo periodo. Anche se la Luna non sarà più contraria, avrete ancora Venere che potrebbe mettervi in difficoltà. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo complicato in amore a causa di Venere in opposizione. Single oppure no, sarà necessario moderare il vostro atteggiamento affinché non causiate inutili discussioni con la persona che amate. Sul fronte professionale riuscirete a gestire abbastanza bene le mansioni che vi verranno assegnate. Voto - 7️