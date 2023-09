L'oroscopo di giovedì 7 settembre ha in serbo tante sorprese ed è pronto a rivelare tutti i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Ecco i dettagli della classifica dell'oroscopo del 7 settembre 2023.

Oroscopo del 7 settembre: i segni più fortunati

Sagittario (1° posto): questa giornata sarà molto positiva. Vi farete trasportare dal fuoco della passione, puntando l'attenzione sulle questioni di coppia. Avrete una soluzione a tutto. Manterrete la calma in ogni momento e dimostrerete di essere all'altezza della situazione.

Toro (2° posto): il lavoro vi darà tante soddisfazioni. Non potrete negare la vostra gioia. Dimostrerete intraprendenza e determinazione. Non avrete paura di esporvi con i colleghi, ma cercherete di mantenere un atteggiamento pacato. Non avrete voglia di litigare.

Acquario (3° posto): avrete una conferma che vi farà stare molto meglio. Acquisirete sicurezza e tornerete a guardare al futuro con ottimismo. Sarete pronti a un impegno più profondo, caratterizzato da forza di volontà, creatività e spirito di iniziativa. L'amore non mancherà.

Bilancia (4° posto): avrete un ruolo importante sul posto di lavoro. Dovrete gestire tutto nel migliore dei modi. Vi sarà chiesta grande serietà, soprattutto per le mansioni fondamentali.

Non vi tirerete indietro perché avrete degli obiettivi ambiziosi da raggiungere, sia in termini economici che personali.

Vergine (5° posto): apparirete decisamente fantasiosi. Utilizzerete tutte le vostre energie per dare vita a qualcosa di nuovo. Lascerete le persone care a bocca aperta. Non sapranno cosa dire davanti al vostro coraggio.

Attenzione, però, ai colleghi eccessivamente invidiosi.

Cancro (6° posto): la giornata si svolgerà secondo i piani. Non ci saranno imprevisti degni di nota. Vi relazionerete con il partner in modo sicuro e affettuoso. Condividerete un rapporto profondo, fatto di tanti momenti romantici. Il legame con gli amici vacillerà.

Previsioni astrologiche del 7 settembre: gli ultimi posti in classifica

Gemelli (7° posto): tenderete a cambiare idea molto facilmente. Per il momento, non avrete una rotta certa da seguire. Preferirete non impegnarvi in un solo ambito, ma spaziare per lasciarvi aperte tutte le porte. Gli amici e il partner faranno fatica a comprendervi.

Leone (8° posto): rispetto al giorno precedente, le cose andranno molto meglio. Vi sentirete più tranquilli e, con le nuove strategie, riuscirete a sfruttare con più facilità il tempo a vostra disposizione. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non trascurare la vita sociale.

Capricorno (9° posto): vi sentirete un po' spaesati davanti ai comportamenti del partner.

Non si tratterà di una situazione eccessivamente grave, ma avrete bisogno di fare chiarezza. Agirete con cautela, cercando di non alimentare le discussioni e i fraintendimenti.

Pesci (10° posto): sarete stanchi e poco motivati. Non riuscirete a trovare l'energia nei vecchi stimoli. Avrete bisogno di qualcosa di diverso, in modo da poter intraprendere un nuovo percorso. L'Oroscopo di oggi vi consiglia di rivolgere l'attenzione verso altri hobby.

Ariete (11° posto): gli impegni di lavoro inizieranno a diventare pressanti. Non riuscirete a far fronte a tutte le mansioni. Questo potrebbe comportare un livello di stress non indifferente. L'oroscopo di oggi vi consiglia di procedere gradualmente, senza mettere troppa carne al fuoco.

Scorpione (12° posto): perderete la fiducia nei rapporti romantici. Gli ultimi eventi vi spingeranno a prendere le distanze da qualunque situazione romantica. Non avrete alcuna intenzione di impegnarvi nuovamente. Lo stress, però, potrebbe prendere il sopravvento.