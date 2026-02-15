L'astrologia permette di farsi un'idea generale di ciò che accadrà in futuro. Per gli appassionati di questa disciplina, infatti, l'osservazione dei pianeti e dei loro movimenti è in grado di svelare tantissimo. L'oroscopo di lunedì 16 febbraio ha tanto da rivelare. Offre uno sguardo concreto sugli sviluppi lavorativi, amorosi e sociali dei dodici segni zodiacali.

La Bilancia e l'Acquario dovranno confrontarsi necessariamente con alcune incomprensioni. Non saranno facili da superare e, in alcuni casi, dovranno scendere a compromessi. Il Cancro e lo Scorpione, invece, vivranno una giornata meravigliosa, caratterizzata da un tono alto dell'umore e da tante sorprese.

Oroscopo di lunedì 16 febbraio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: il rapporto con i colleghi di lavoro non sarà tra i migliori. Farete fatica a comprendere il loro punto di vista e, in alcune occasioni, nasceranno degli scontri. Ciò non vi consentirà di fare gioco di squadra e di unire le forze. Sul momento, non lo considererete un grande problema ma, con il passare delle ore, le cose potrebbero precipitare.

Toro: sarà il momento giusto per lasciarsi alle spalle vecchi amori e per intraprendere una nuova relazione di coppia. Vi prenderete cura del partner in modo impeccabile. Lo ricoprirete di attenzioni e cercherete di trasformare ogni secondo in un istante meraviglioso. Avrete tanti progetti per il futuro, dovrete solo trovare le risorse per trasformarli in realtà.

Gemelli: non riuscirete ad avere le soddisfazioni desiderate sul posto di lavoro. Sentirete il bisogno di fare sempre di più, ma i riconoscimenti non arriveranno. Tutto questo rischierà di minare la vostra motivazione. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non farvi prendere dal panico e di provare a raccogliere le idee. Un'alternativa non sarà da escludere.

Cancro: non avrete nulla di cui lamentarvi. Questa giornata sarà indimenticabile da tutti i punti di vista. Avrete tantissime energie e saprete utilizzarle nel modo giusto. Sul lavoro, riceverete l'ammirazione dei colleghi e anche il capo sarà davvero soddisfatto di voi. In amore, visti gli ultimi eventi, potrete tirare un sospiro di sollievo e rilassarvi.

Leone: dovrete farvi carico di numerose responsabilità. Non vi peserà affatto, ma vorrete essere trattati con rispetto. Non sopporterete le persone arroganti o troppo pretenziose. Mantenere la calma, in alcuni momenti, sarà complicato. Potrete cedere alla rabbia e utilizzare parole non proprio appropriate. Il silenzio sarà la migliore risposta.

Vergine: non riuscirete a fidarvi completamente della persona amata. Le sue parole vi faranno sorgere dei dubbi. Di conseguenza, non ci penserete due volte ad indagare. L'oroscopo del giorno, tuttavia, vi consiglia di non fermarvi alle apparenze e di provare a ragionare fuori dagli schemi: non ve ne pentirete affatto e la relazione ne gioverà.

Bilancia: questa giornata non sarà rosa e fiori.

Purtroppo, dovrete affrontare alcune discussioni in famiglia. Le incomprensioni saranno numerose e non sempre riuscirete a trovare il modo migliore per risolverle. Farvi prendere dall'ansia o dalla rabbia non servirà a niente. Un atteggiamento più pacifico e accomodante, invece, potrebbe essere d'aiuto.

Scorpione: non vi distrarrete per nessun motivo al mondo. Resterete concentrati sull'obiettivo, portando a casa un successo dietro l'altro. Questa giornata sarà positiva e ricca di sorprese. Ci saranno delle novità importanti anche in amore. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non lasciarvi sfuggire occasioni preziose e di ascoltare il vostro cuore.

Sagittario: avrete voglia di mettervi alla prova e di vivere nuove esperienze.

Non vi farete spaventare dagli imprevisti o da contesti inediti. Potrete contare su una spiccata rete di supporto, con una famiglia unita, degli amici affettuosi e un partner amorevole. Il lavoro vi consentirà di prendere decisioni importanti, ma positive.

Capricorno: questa giornata procederà senza intoppi. Il clima in famiglia sarà sereno e avrete una buona intesa anche con il partner. Vivrete la relazione in modo intenso, cercando di trasformarla in qualcosa di più serio. Non ci sarà spazio per i sensi di colpa o la malinconia.

Acquario: non riuscirete a trarre il meglio da questa giornata. I contrasti saranno numerosi e la rabbia rischierà di prendere il sopravvento. Provare a ragionare con le persone in questione sarà complicato.

Sarà importante prendervi del tempo e non avere fretta. Con il passare delle ore, riuscirete a trovare una soluzione appropriata.

Pesci: non sarà facile sconfiggere la noia. Questa giornata sarà poco frenetica, con ritmi classici e poca possibilità di uscire fuori dagli schemi. Cercherete di vivacizzare un po' le cose, ma dovrete accontentarvi. I colleghi di lavoro conteranno su di voi per via della vostra professionalità. Conoscenza ed esperienza saranno davvero preziose.