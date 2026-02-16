I movimenti degli astri, per chi vede nell'astrologia un punto di riferimento, possono influenzare la quotidianità dei dodici segni zodiacali. Amore, lavoro e vita sociale subiscono l'influsso delle stelle, dando vita a quadri sempre nuovi. L'oroscopo di martedì 17 febbraio, ancora una volta, è pronto a svelare i punti più salienti della giornata.

Il Toro e lo Scorpione saranno più allegri ed esuberanti che mai. Niente riuscirà a spegnere la loro grinta. La Vergine e il Sagittario, invece, tenderanno a essere molto più critici e severi.

Oroscopo di martedì 17 febbraio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non sarà il caso di fare il passo più lungo della gamba. Dovrete muovervi con cautela, ragionando su ogni singola scelta. Decisioni troppo azzardate, infatti, potrebbero condurre a risultati indesiderati. Il rischio sarà quello di perdere occasioni preziose e di farvi trascinare solo dall'apparenza delle cose. Ci saranno delle piccole novità dal punto di vista sentimentale. Non potrete affidarvi, però, alla fortuna.

Toro: sarete gioiosi in tutto quello che farete. Il rapporto con la persona amata andrà a gonfie vele e anche in famiglia riuscirete a far sorridere tutti. La vostra non sarà affatto una maschera. Al contrario, odierete raccontare bugie o ascoltare versioni poco attinenti alla realtà da parte degli altri.

Sarà il momento giusto per provare ad allargare la vostra cerchia di amici: carisma e fascino non vi mancheranno di certo.

Gemelli: non avrete molta voglia di vivere una relazione di coppia intensa. Preferirete concentrarvi su voi stessi e mettere al primo posto il lavoro. Potrà sembrare un atteggiamento un po' superficiale, ma sarete molto contenti dei risultati ottenuti. Comincerete già a pensare ai prossimi viaggi da fare e alle avventure da vivere. Penserete in grande, senza ostacoli o limiti imposti.

Cancro: considererete la timidezza un ostacolo. In realtà, se usata nel modo giusto, potrà essere trasformata in un'arma di forza. Dovrete essere gentili con voi stessi e trovare le soluzioni più adatte al vostro benessere.

Non tutte le persone vi guarderanno con occhio critico. In realtà, alcune di loro faranno di tutto per avvicinarsi a voi. Non avranno doppi fini, vorranno solo stringere amicizia.

Leone: sarà il momento di fare sul serio. Non potrete più nascondervi dietro la vostra aria sbarazzina. Dovrete cambiare un po' di cose nella vostra vita, ma non si tratterà di niente di impossibile. Se agirete per gradi, tutto andrà per il meglio. Decisioni troppo affrettate, tuttavia, potrebbero incidere negativamente sull'umore. Sarà importante valutarle con estrema attenzione.

Vergine: alzerete un po' troppo la voce. Sceglierete parole brusche, che indirizzerete sia verso voi stessi che verso gli altri. Un pizzico di gentilezza in più non farà danni.

Al contrario, vi permetterà di muovervi con più sicurezza nell'ambiente circostante e di entrare in empatia con le persone care e con i colleghi di lavoro. La risposta sarà nella flessibilità e nella capacità di affrontare le avversità con il sorriso.

Bilancia: avrete un traguardo ben preciso da raggiungere. Vi sembrerà lontano, ma sarete certi di potercela fare. L'oroscopo vi consiglia di mettere al bando le distrazioni e di concentrarvi solo sull'obiettivo finale. Con una buona organizzazione, non avrete nulla di cui temere. In caso di difficoltà, gli amici e i parenti saranno disposti a intervenire. Le loro parole saranno cariche di stima, affetto e riconoscimento.

Scorpione: il vostro umore sarà molto alto.

Non farete altro che sorridere e osserverete il mondo con grande positività. Vi basterà poco per contagiare gli altri con la vostra allegria. Ciò vi consentirà di risolvere i problemi con maggiore facilità. Non sarete superficiali, ma solo desiderosi di vivere la quotidianità in modo diverso. Sarà inutile dire che questo esperimento, fin da subito, comincerà a dare i suoi frutti.

Sagittario: sarete molto severi con voi stessi. Non sarete disposti a perdonare neanche il più piccolo errore. Darete il massimo sul posto di lavoro e anche a casa riuscirete a fare la differenza. L'oroscopo del giorno, tuttavia, vi consiglia di non sottovalutare l'importanza di un buon riposo. Avrete bisogno di ricaricare le energie più spesso del previsto: non fatevene assolutamente una colpa.

Capricorno: questa giornata sarà caratterizzata da qualche piccolo problema in ambito sentimentale. La persona amata cambierà idea spesso, creando confusione e dando vita a un rapporto altalenante. Sarà fondamentale mettere le cose in chiaro, senza farvi ingannare da parole dolci o da promesse di dubbia natura. In alcuni momenti, potrebbe essere necessario anche prendere una decisione drastica.

Acquario: questo sarà il momento giusto per guardarvi dentro e definire meglio i vostri obiettivi. Siete riusciti a raggiungere tanti traguardi ma, da adesso in poi, la strada si farà ancora più ardua. Dovrete attingere a tutte le vostre risorse personali e a una piccola quantità di fortuna per andare avanti.

Il futuro non vi spaventerà anche se, nei momenti di crisi, tenderete a chiudervi un po' in voi stessi.

Pesci: vi relazionerete con il prossimo con estrema facilità. Per voi, sarà facilissimo entrare in simbiosi con l'altro. Darete valore a ogni singolo sentimento e non lascerete nulla al caso. Non ci sarà spazio per rabbia, gelosia o rancore. Saranno le emozioni positive a prevalere. Anche sul posto di lavoro, vi dimostrerete degni di fiducia. Saprete integrarvi perfettamente nella squadra e portare a termine le mansioni assegnate.