L'oroscopo di sabato 30 settembre ha in serbo tante sorprese ed è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 30 settembre.

Oroscopo di sabato 30 settembre: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete un po' cagionevoli. Avrete bisogno di un po' di tempo per riprendervi. La calma e il riposo saranno fondamentali. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di non tirare troppo la corda e di essere pazienti.

Toro: sarete dotati di un'energia non indifferente.

Vi muoverete con sicurezza, ma non sarete mai arroganti. Al contrario, cercherete il contatto con gli altri, in modo da stringere nuove amicizie. Il successo, però, non sarà scontato.

Gemelli: vorrete dedicarvi a un po' di shopping. Cercherete di risparmiare, ma non vi priverete quasi di nulla. Adotterete semplicemente delle strategie efficaci. Il partner sarà felice di accompagnarvi.

Cancro: in ambito sentimentali, non vi sentirete molto sicuri. Avrete paura di non essere abbastanza attraenti per il partner. In realtà, però, verrete smentiti. Riceverete grande supporto dalle persone che vi staranno accanto.

Leone: sarete molto dolci con gli amici, ma non sopporterete le bugie. Le fiuterete a un miglio di distanza.

Preferirete rimanere da soli piuttosto che assistere a delle prese in giro spiacevoli. Sarete in grado di difendervi.

Vergine: avrete tanti progetti, ma dovrete fermarvi. Alcuni imprevisti vi impediranno di portare avanti i vostri obiettivi. Si tratterà solo di una battuta d'arresto momentanea. Potrete recuperare in un secondo momento.

Previsioni astrologiche del giorno 30 settembre: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete un atteggiamento equilibrato che vi farà onore. Non avrete paura di mostrarvi conciliante agli occhi degli altri. Odierete i litigi e sarete sempre pronti a vestire i panni di mediatori. Gli amici vi ringrazieranno.

Scorpione: riceverete dei consigli che non vorrete ascoltare.

Le persone che vi staranno accanto esprimeranno determinate preoccupazioni, ma le riterrete eccessive. Preferirete seguire l'istinto.

Sagittario: vorrete potenziare le vostre capacità per essere più efficaci sul posto di lavoro. Avrete un lungo percorso da fare, ma sarete molto motivati. I risultati non tarderanno ad arrivare. Dovrete solo essere propositivi.

Capricorno: sarete molto selettivi nelle amicizie. Non avrete alcuna intenzione di frequentare le persone sbagliate. Cercherete di circondarvi di affetti profondi, aperti al dialogo e disposti a condividere.

Acquario: il clima in famiglia migliorerà. Non tornerà a essere quello di un tempo, però, vi sentirete a vostro agio. Inizierete a pensare di poter recuperare il rapporto di coppia con il passare del tempo.

Pesci: questa giornata non sarà molto fortunata. Dovrete confrontarvi con situazioni che vi stresseranno molto. Trovare la soluzione non sarà affatto facile, ma dovrete avere fiducia in voi stessi.