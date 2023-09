Secondo l'oroscopo del 30 settembre e 1° ottobre dovrete aspettarvi emozioni e avventure. Giove, Saturno e Mercurio sono in piena attività, pronti a portare nuove prospettive sulla vostra strada. Preparatevi a nuovi inizi e a iniziative stimolanti nelle prossime settimane. A tal proposito vediamo le previsioni riguardanti l'Oroscopo del fine settimana.

Oroscopo, previsioni weekend di sabato 30 e domenica 1 ottobre

Ariete: essere in grado di comunicare in modo eccellente può portare a risultati professionali positivi. È essenziale che guadagniate la fiducia dei vostri genitori, perché potrebbero sentirsi ansiosi se non fate attenzione.

Chi può faccia un bel viaggio per dimenticare o comunque allontanarsi da luoghi che riportano alla mente situazioni scomode.

Toro: un weekend interessante quello che si avvicina. Ottobre sarà per voi un mese decisamente più "efficace" e ai più fortunati li libererà da un peso che è stato un macigno nel passato. Questo per voi è un periodo di grande impegno, Giove nel segno porta capacità di azione, a fronte però di trasformazioni che non sono ancora facili da gestire. È come se in questi giorni certe responsabilità pesassero un po’ di più, insisti perché puoi vincere o almeno pareggiare.

Gemelli: fate attenzione a non sforzarvi troppo durante l'esercizio fisico e assicuratevi di riposare adeguatamente.

Per chi va fuori nel weekend, il vostro soggiorno potrebbe condurvi in una splendida località ricca di paesaggi incredibili. I positivi incontri provocati dalla Luna piena possono essere pure professionali, restate aperti a ogni possibilità.

Cancro: se avete intenzione di acquistare un immobile, assicuratevi di occuparvi delle questioni legali.

Accettare compiti difficili vi dà l'opportunità di emergere e arrivare in cima. In amore ci vuole pazienza e dialogo, nel weekend c’è una Luna amica che vi rinfranca.

Oroscopo per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione e Sagittario

Leone: il segno è molto competitivo e deve imparare a fissare bene gli obiettivi che vuole raggiungere.

Bisogna mettersi alla prova nel lavoro, l’amore presto diventa decisivo.

Vergine: i single avranno un momento altamente trasgressivo. Emozioni: ottobre regalerà forza. Per quanto riguarda il Lavoro, forse siete un po’ amareggiati? Portate pazienza perché si sta per aprire un portone. A livello di salute il vostro fisico al top.

Bilancia: è fondamentale esprimere i propri pensieri sul lavoro per evitare di essere ignorati o esclusi. Anche se il viaggio può comportare delle tensioni, alla fine sarà gratificante.

Scorpione: gli investimenti immobiliari possono essere redditizi. Siate pronti a modificare le vostre opinioni quando parlate ad altri, se necessario. Agire preventivamente per fermare il declino dei risultati scolastici e chiedere aiuto quando è necessario.

Sagittario: weekend con stelle favorevoli per quanto riguarda l'ambito amoroso. L’amore vi darà immensa soddisfazione. Sarete circondati dai veri amici. Nella sfera lavorativa fate il massimo e non accontentatevi. Nuove possibilità in arrivo. Forza fisica in recupero.

Oroscopo 30 settembre – 1° ottobre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno: tenete d'occhio le vostre azioni per fermare ogni stress nella vostra relazione amorosa. Questo fine settimana potreste non essere pienamente in forma.

Acquario: essere consapevoli delle proprie finanze per non prendere decisioni o investimenti sbagliati che potrebbero comportare perdite. Se siete fortunati, potreste riuscire ad andare in una vacanza con i vostri parenti.

Pesci: Prima di pensare di acquistare una nuova casa, è fondamentale prepararsi in anticipo. Con il vostro atteggiamento coraggioso, sarete in grado di influenzare in modo importante coloro che vi circondano. Il vostro duro lavoro e l'impegno nei vostri studi vi porteranno sicuramente al successo.