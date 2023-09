L'oroscopo della fortuna della settimana che va dal 25 settembre al 1° ottobre 2023 vedrà Giove favorevole ai segni di acqua, in particolare al Pesci e al Cancro. Anche il Capricorno potrà usufruire di questa fortuna, ma purtroppo alcuni segni di aria come il Gemelli e l'Acquario saranno in basso nella classifica.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna 25 settembre-1° ottobre: Cancro alle prime posizioni

1° Pesci: ora i successi si susseguiranno davvero senza alcuna sosta, complice Giove che vi darà le opportunità fortunate che stavate attendendo da moltissimo tempo a questa parte.

Le sorprese pecuniarie vi renderanno sempre più sicuri del futuro, e i progetti che avete acquisito grazie alla vostra creatività finalmente si realizzeranno senza aver bisogno di chissà quali mastodontiche energie. Secondo l'oroscopo, non vi resterà che continuare su questa strada.

2° Cancro: avrete dalla vostra parte un bellissimo Giove che vi porterà parecchie opportunità di lavoro, progetti, guadagni. Insomma, tutto ciò che vi servirà per poter rendere la vostra carriera e la vostra vita quotidiana molto più serene e appetibili sotto tanti punti di vista. Avrete qualche incontro che potrebbe fare al caso vostro, specialmente se avete a che fare con un affare molto sostanzioso anche per la squadra di lavoro.

3° Vergine: ci saranno delle occasioni che se utilizzate al meglio potrebbero darvi qualche affare degno di nota. Il merito sarà soprattutto della vostra vena comunicativa che con il trascorrere della settimana sarà sempre più sciolta. Con i colleghi il clima di cooperazione sarà sempre più simbiotico, utilissimo anche per sviluppare anche della complicità inedita e anche molto amichevole.

Nasceranno dei progetti sensazionali.

4° Bilancia: per il vostro segno zodiacale questa settimana sarà molto più densa di energie e di una fortuna che potrebbe fungere da recupero per alcune cadute che avete dovuto subire nel corso delle giornate precedenti. la squadra di lavoro secondo l'oroscopo farà del suo meglio per unire le forze e rendere concreti alcuni progetti che state covando a lungo nella vostra mente.

Toro soddisfatto

5° Toro: questa settimana di belle soddisfazioni sarà fatta per poter fare qualcosa che non avete mai fatto e che avete sempre desiderato, secondo l'oroscopo. I successi che troveranno spazio nella settimana potrebbero essere molto prolifici per la vostra carriera, regalandovi anche una stima da parte dei colleghi che meriterebbe di essere incorniciata. Vi sentirete al massimo delle forze, e anche qualche attività all'aria aperta sarà ben accetta, soprattutto nel weekend.

6° Capricorno: avrete dalla vostra parte il pianeta della fortuna Giove, e quindi anche qualche progetto di difficile risoluzione alla fine arriverà ad una degna conclusione. Vi sentirete molto energici e non sarà molto difficile immaginarvi con tanta grinta sul posto di lavoro e una forte propensione a rimanere a lavorare anche fino a tardi per molte giornate.

Secondo l'oroscopo avrete una preferenza per il lavoro in solitaria, comunque.

7° Ariete: il lavoro procederà liscio come l'olio, se non fosse per una lieve stanchezza che potrebbe presentarsi nel corso della seconda metà della settimana, secondo l'oroscopo. Affaccendarvi con le questioni finanziarie con più dedizione ora potrebbe fare la differenza con il vostro denaro, specialmente se avete delle spese da affrontare in famiglia. Ci saranno delle serate di relax, che troveranno veramente il giusto spazio nel fine settimana.

8° Leone: la vostra settimana sarà divisa in due, in cui solo la seconda parte della settimana potrebbe essere davvero fortunata sotto il profilo professionale. Potreste fare qualche affare che vi renderà particolarmente richiesti, però dovrete fare i conti con qualche ostacolo che nel mezzo della settimana si potrebbe fare più tosto che mai, secondo l'oroscopo della settimana dl 25 settembre al 1° ottobre 2023 per la fortuna.

Occasioni per Scorpione

9° Scorpione: ci saranno delle occasioni molto allettanti, ma saranno poche. Per questo dovreste darvi da fare per conferire alla vostra carriera quella svolta che tarda ad arrivare, secondo quanto riporta l'oroscopo. Contare sul vostro solo appoggio sarà una sfida molto tosta per voi in questo momento, ma con la squadra potrebbero crearsi delle divergenze di intenti difficili da sorvolare. Giove in opposizione creerà qualche ostacolo.

10° Acquario: avrete poca fortuna in questo periodo e di conseguenza anche le prospettive di crescita professionale saranno quasi azzerate. Preparare il terreno per alcuni affari futuri potrebbe essere un espediente per non rimanere con le mani in mano, mentre nella seconda metà della settimana si aprirà qualche piccolo spiraglio che prometterà abbastanza bene per il fine settimana, secondo l'oroscopo.

11° Gemelli: fate attenzione a qualche progetto che potrebbe non andare in porto oppure potrebbe essere pesantemente rallentato a causa di situazioni non proprio favorevoli dal punto di vista della fortuna. Secondo l'oroscopo infatti avrete una scarsa possibilità anche di fare qualche affare che possa fruttarvi parecchio denaro. Darvi da fare adesso vi sarà utile per qualche progetto futuro, non affari che possano funzionare nell'immediato.

12° Sagittario: le situazioni sfavorevoli a cui andrete incontro potrebbero essere causate da un Saturno che al momento non vi sorriderà e vi caricherà anche di qualche impegno in più. Per il momento dovrete fare i conti con qualche sacrificio sul piano professionale, ma anche su quello finanziario. L'ottimismo sarà molto difficile da perseguire in questo momento, soprattutto se arriverete a qualche discussione con la squadra di lavoro.