Martedì 10 ottobre troviamo sul piano astrale Venere e la Luna transitare nel segno della Vergine, mentre il Sole, Marte e Mercurio risiederanno nell'orbita della Bilancia. Plutone protrarrà il moto in Capricorno e, allo stesso modo, il Nodo Nord resterà stabile nel domicilio dell'Ariete. Giove e Urano, infine, continueranno a occupare lo spazio zodiacale del Toro come Nettuno e Saturno rimarranno nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Vergine, meno roseo per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Scorpione: percettivi. Secondo l'oroscopo di martedì 10 ottobre, i nati Scorpione sembreranno godere di un'eccelsa scaltrezza mentale che acuirà la loro indole percettiva facendo scorgere al segno Fisso le reali intenzioni delle persone che lo circonderanno.

2° posto Vergine: focus monetario. La maggior parte delle energie mentali di casa Vergine questo martedì avranno buone chance di essere indirizzate sulla sfera economica, col segno di Terra che si scervellerà per mettere in atto le mosse giuste per incrementare i profitti futuri.

3° posto Toro: affetti al centro. Martedì ottobrino dove i nati Toro, ancor di più le prime due decadi, potrebbero trovare grosso sostegno morale da parte delle persone care che, a seconda dei casi, li incoraggeranno oppure terranno a bada eventuali esagerazioni.

I mezzani

4° posto Bilancia: di tutta risposta. Se ci fosse una gara per il miglior interlocutore di giornata la vincerebbero senz'altro i nati Bilancia questo martedì di metà mese, in quanto il segno Cardinale parrà avere una marcia in più in quanto a loquacità.

5° posto Acquario: shopping. Ottime le effemeridi per i nati Acquario che, nel corso del 5 ottobre, vorranno acquistare un oggetto che strizzi l'occhio alla funzionalità, ad esempio una nuova scrivania per i figli studenti oppure un robot da cucina per preparare deliziosi manicaretti.

6° posto Capricorno: incastrare gli impegni.

I nati Capricorno questo martedì potrebbero accorgersi di dover adempiere a diverse attività nei confronti delle quali non potranno tirarsi indietro, quindi il bouquet astrale suggerirà loro di armarsi di santa pazienza e incastrare tutti gli impegni in maniera certosina.

7° posto Leone: offerte da vagliare. Un celebre proverbio cita "Non è tutto oro quel che luccica" e i nati Leone nelle ventiquattro ore in questione farebbero meglio a prendere tale detto popolare ad esempio, in quanto alcune offerte arriveranno sulla loro scrivania ma non tutte saranno così ghiotte come sembrerà inizialmente.

8° posto Ariete: trovare la quadra. Nuovi step esistenziali si stanno stagliando all'orizzonte e i nati Ariete, nel corso di questo martedì autunnale, saranno chiamati a provare a trovare la quadra per oliare i meccanismi delle fresche avventure che li stanno vedendo protagonisti.

9° posto Pesci: attriti relazionali. Giorno di metà mese dove i nati Pesci si troveranno, c'è da scommetterci, al centro di alcune diatribe nella cerchia relazionale, attriti che se fomentati dal segno Mobile non farebbero altro che riempirlo di delusioni e amarezze di sorta.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: attrazioni proibite. Semaforo acceso sul rosso per le faccende amorose di casa Sagittario questo martedì, coi nativi che potrebbero provare improvvisamente una viscerale attrazione per una persona già accasata, ad esempio la partner del capo al lavoro oppure il fidanzato della loro migliore amica.

11° posto Gemelli: effetto invisibilità. Giornata ottobrina da prendere con le pinze quella che presumibilmente vivranno i nati Gemelli, in quanto per il segno Mutevole sarà complicato sopportabile quella sorta di effetto invisibilità che parrà avvolgerli. Il segno d'Aria, difatti, si renderà conto di non calamitare gli sguardi altrui come spesso accade.

12° posto Cancro: giù di corda. Con un tono umorale sotto i tacchi e poche energie a disposizione, i nati Cancro in questa giornata di ottobre potrebbero limare il ruolino degli impegni sino all'indispensabilità per poi starsene in disparte a rimuginare un po'.