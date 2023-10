Mercurio in Scorpione e Saturno in Pesci daranno vita a un trigono da domenica 5 a venerdì 10 novembre e questo duetto planetario ci parlerà di ripresa comunicativa, sblocchi burocratici, spiragli professionali e voglia di complementarietà. Binomio astrale che risulterà più conciliante per Cancro e Vergine, mentre sarà maggiormente sfidante per Gemelli e Toro.

Sul podio

1° posto Cancro: collaborazioni. Il flirt tra Mercurio in Scorpione e Saturno in Pesci darà probabilmente vita per i nati Cancro al nascere di nuovi accordi e collaborazioni nel mondo lavorativo, difatti il periodo in questione si rivelerà particolarmente fertile per avviare nuove società assieme a persone fidate.

2° posto Vergine: disponibili. Spinte egocentriche e moti individualistici parranno essere banditi dal vocabolario di casa Vergine in questi sei giorni, col segno Mutevole che si dimostrerà disponibile e permissivo come non accadeva da tempo nel luogo professionale.

3° posto Scorpione: contatti. Un'azienda o un fornitore che sembravano essersi dati alla macchia da diverse settimane, ecco che nel periodo citato potrebbero tornare a farsi vivi con buone nuove che fomenteranno l'entusiasmo dei nati Scorpione.

I mezzani

4° posto Pesci: organizzati. Grazie a questo lungimirante trigono in onda nel loro Elemento, reso sfavillante dal ritorno del moto diretto di Saturno di domenica 5 novembre nell'oroscopo, i nati Pesci parranno mettere in campo maggiore organizzazione nelle loro attività, riscuotendo parecchi consensi sia in casa che in ufficio.

5° posto Bilancia: nuove ambizioni. Le mire professionali di casa Bilancia avranno buone chance di essere piacevolmente stravolte dal 5 al 10 novembre, in quanto i nativi si renderanno conto di avere delle potenzialità inespresse che farebbero al caso di una data azienda, quindi mediteranno di mettere sul piatto il loro curriculum vitae.

6° posto Leone: miglioramenti comunicativi. Dopo un periodo sottotono comunicativamente parlando, i nati Leone potrebbero beneficiare di una ripresa in tal senso col trigono Mercurio-Saturno nell'Asse Scorpione-Pesci e ciò li premierà soprattutto nei dialoghi con persone poco o per nulla conosciute.

7° posto Ariete: risalita finanziaria.

Questo duetto astrale d'Acqua per i nati Ariete significherà, c'è da scommetterci, rientri di denaro prestato in precedenza, rimborsi spese od ore di straordinari maturati tempo addietro che finalmente andranno a rimpinguare le casse del segno di Fuoco.

8° posto Capricorno: accettare l'aiuto altrui. Sei giorni d'inizio novembre dove i nati Capricorno potrebbero iniziare a scardinare la loro innata propensione a cavarsela sempre da soli, maturando l'inclinazione ad accettare l'aiuto altrui specialmente nelle questioni di stampo pratico.

9° posto Acquario: di necessità virtù. Binomio planetario che dal 5 al 10 novembre spingerà, con buona probabilità, i nati Acquario ad accontentarsi degli strumenti a disposizione cercando di utilizzare soltanto quelli per rendere concrete le loro idee.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: mire utopistiche. Il trigono in questione potrebbe non essere particolarmente esaltante per i nati Gemelli, i quali rischieranno di dare troppo gas alle loro ambizioni scorgendo spiragli lavorativi e monetari laddove ci saranno solo mere illusioni.

11° posto Toro: poco concreti. I nati Toro, nel corso delle giornate dal 5 al 10 novembre, avranno ottime possibilità di mettere in campo ben poca concretezza a favore di idee un po' troppo fantasiose, pensieri immaginifici che faranno storcere il naso a soci e collaboratori.

12° posto Sagittario: dispersivi. Diversi desideri parranno miscelarsi contemporaneamente in casa Sagittario con questo trigono d'Acqua, così i nativi sembreranno avvezzi ad ampliare la clientela, a cambiare sede o socio. Tuttavia, tutti questi pensieri di rinnovamento creeranno soltanto una controproducente dispersione energetica e un nulla di fatto.