L'Oroscopo della giornata di sabato 28 ottobre prevede un Leone radioso dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in buon aspetto, mentre Gemelli sarà un po’ più maturo nei confronti del partner. Sagittario potrà contare sulla Luna in buon aspetto, mentre alcune sorprese d'amore faranno piacere ai nativi Vergine.

Luna e Venere in contrapposizione tra loro

Ariete: il fine settimana inizierà discretamente bene per voi nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione. Riuscirete a mettere in risalto il vostro rapporto con la persona che amate, che si rivelerà più romantico e piacevole.

In ambito lavorativo affronterete la giornata con maggior grinta, e quella voglia di riuscire a mettere insieme ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta Venere in trigono vi aiuterà a rendere più interessante e affiatato il vostro rapporto con il partner. Secondo l'oroscopo, sarà una giornata molto serena, da vivere al meglio con le persone a cui più tenete. In ambito lavorativo dovrete prestare attenzione a quel che fate, e non prendere decisioni affrettate. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in sestile dal segno dell'Ariete vi aiuterà a vivere il vostro rapporto con maggior maturità e responsabilità. Se siete single sarete più simpatici e socievoli, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, e i risultati che raggiungere saranno il riflesso del vostro impegno.

Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere in contrapposizione tra loro secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Single oppure no, il vostro atteggiamento nei confronti degli altri non sempre potrebbe essere così amichevole o romantico. Per quanto riguarda il lavoro invece sarà un periodo particolarmente produttivo e soddisfacente grazie alla buona posizione di Marte e di Mercurio.

Voto - 7️⃣

Leone: sarà una giornata radiosa per voi nativi del segno grazie a una splendida Luna in trigono. Sarà facile per voi condividere un rapporto davvero piacevole con la persona che amate, oppure renderlo più intimo. Nel lavoro l'impegno che ci metterete nei vostri progetti sarà tanto, ma i buoni risultati al momento non sembrano arrivare.

Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo di sabato. Il pianeta Venere vi metterà a vostro agio con il partner, alimentando la passione tra di voi. Sul fronte professionale potrete contare sulla posizione favorevole di stelle come Giove, Marte e Mercurio per cercare di svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Bilancia: il fine settimana non inizierà benissimo per voi nativi del segno, considerato che la Luna si troverà in opposizione. Non sempre riuscirete ad esprimere al meglio i vostri sentimenti verso il partner, forse a causa di qualche insicurezza. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, con risultati tutto sommato soddisfacenti, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Scorpione: il rapporto con la persona che amate si rivelerà davvero piacevole grazie a Venere in sestile. Anche voi cuori solitari sarete più amichevoli, e in grado di avvicinarvi a una persona per voi importante. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti prenderanno la direzione giusta, e con Marte e Mercurio a favore sarete in grado di raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete vi darà una mano in ambito amoroso. L'oroscopo della giornata di sabato si rivelerà tutto sommato discreto per il vostro rapporto, con momenti piacevoli insieme alla persona che amate. Attenzione però perché i problemi del vostro rapporto non sono magicamente spariti.

In ambito lavorativo sarete attivi e concentrati a sufficienza da saper mettere insieme buoni progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali sottotono in questa giornata di sabato a causa della Luna in quadratura. Anche se Venere continuerà a favorirvi dal segno della Vergine, non sempre il vostro modo di amare sarà apprezzato. In ambito lavorativo sarete in cerca dei giusti affari, che possano permettervi di fare carriera e crescere professionalmente. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo intrigante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna in sestile porterà vantaggi in amore e nella vostra vita sentimentale. Anche voi single sarete più a vostro agio con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di un'organizzazione migliore per ottenere di più dai vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Pesci: sarà una giornata poco attiva sul fronte sentimentale. Venere in opposizione smorza il vostro entusiasmo nei confronti del partner. Anche voi single faticherete a esprimere le vostre emozioni. Sul fronte professionale sarete impegnati in progetti importanti, che potrebbero permettervi di portare a casa importanti risultati. Voto - 7️⃣