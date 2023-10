L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 21 ottobre. A essere messa sotto analisi la giornata di avvio del weekend: curiosi di conoscere cosa hanno riservato ai vari segni le stelle del giorno? Direttamente interessati i segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 21 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 21 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata di routine in arrivo. Non male pertanto il periodo, anche se potrebbe andare incontro a momenti impegnativi. Vi aspetta una giornata di normalità in cui vi sentirete più rilassati e sereni, ma anche un po’ svogliati. Non fatevi prendere dalla pigrizia: cercate di svolgere le attività con maggior impegno. In campo sociale, presto farete una nuova amicizia che vi arricchirà dal punto di vista umano e intellettuale. Si tratterà di una persona che condivide i vostri interessi e che vi stimolerà a crescere e a migliorarvi. In campo sentimentale, attraverserete una crisi spirituale che vi porterà a interrogarvi sul senso della vostra relazione o della vostra vita amorosa.

Potreste sentire il bisogno di fare chiarezza e di comunicare con sincerità con il vostro partner o con la persona che vi interessa. Non abbiate paura di esprimere qualsiasi dubbio e le vostre insoddisfazioni: fatevi anche guidare dal cuore e dall'intuizione. In campo professionale, realizzerete un sogno nel cassetto che avevate da tempo.

Scorpione: ★★★. A regnare sovrana questo sabato sarà una flemma generalizzata, unita a un sottotono diffuso. Alcuni potrebbero accusare lievi disagi, quindi non avere troppa voglia di fare, questo porterà a evitare il contatto con gli altri. Facile provare una forte voglia di evadere dalla routine, di cambiare aria, ma non sapere come realizzare tale desiderio.

Il consiglio è di non isolarsi troppo ma di cercare il sostegno delle persone che vi vogliono bene. In campo sentimentale, se siete in coppia vivrete una fase di distacco e di freddezza con il vostro partner, il che vi farà sentire frustrati. Avrete anche delle incomprensioni che genereranno discussioni. Cercate di essere tolleranti, comunicando con sincerità le vostre aspettative. Non lasciate che la routine e la noia rovinino il rapporto! Se siete single, incontrerete qualcuno che vi farà battere il cuore, ma che vi metterà anche in difficoltà o in imbarazzo. Fate attenzione a non illudervi o a non illudere: non confondete l’attrazione fisica con l’amore vero. In campo professionale non vi lascerete scoraggiare dalle critiche.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 21 ottobre pronostica una giornata assolutamente nella norma, comunque positiva. Vi sentirete bene con voi stessi e con gli altri, e saprete come affrontare le situazioni critiche. Avrete anche voglia di dedicarvi alla casa e di renderla accogliente. Potreste anche decidere di fare un acquisto o qualche rinnovamento: fate attenzione a non spendere troppo! In generale, sarete socievoli e vi piacerà stare in mezzo alla gente. Non fatevi sfuggire l’occasione di ampliare i vostri orizzonti e di scoprire nuovi mondi. In campo sentimentale, se siete in coppia, vivrete una fase di armonia e di complicità con il vostro partner, che vi farà sentire amati e apprezzati.

Potreste anche decidere di fare un viaggio o una gita insieme, giusto per vivere momenti romantici. Se single, potreste avere il piacere di fare amicizia con una persona molto diversa da voi. Fate attenzione a non idealizzare troppo certi sentimenti: non trascurate valori e principi. In campo professionale, dovrete affrontare delle uscite non previste. Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà.

Oroscopo e stelle del 21 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Ottimo inizio weekend per i nati nel segno. Troverete opportunità inaspettate che porteranno tanta gioia. La determinazione senz'altro vi guiderà verso il successo. Ricordatevi di prendervi del tempo per godere dei piccoli piaceri della vita.

Inoltre, la capacità di adattarvi alle situazioni vi aiuterà a superare qualsiasi ostacolo che potrebbe presentarsi. Potreste anche scoprire nuovi interessi capaci di arricchire la vostra vita. Non dimenticate di condividere questi momenti con le persone care. La vostra natura pratica vi aiuterà a prendere decisioni sagge: porteranno miglioramenti significativi nella vita personale e professionale. Sul fronte sentimentale, questo weekend potrebbe portare una svolta positiva. Potreste persino fare un felice incontro oppure rafforzare un legame già esistente. La chiave è quella di essere aperti e onesti con i propri sentimenti. A livello lavorativo, la concentrazione su obbiettivi primari potrebbe portare nuove opportunità.

Acquario: ★★★★★. Giornata tutta all’insegna della buona serenità. Questo in arrivo sarà un periodo favorevole per tanti di voi del segno. La vostra energia positiva attirerà buone vibrazioni e porterà pace e tranquillità nella vita quotidiana. Sul fronte dell’amore, per le coppie, questo potrebbe essere un momento di rinnovata intimità e comprensione reciproca. Potreste scoprire nuovi aspetti del vostro partner che rafforzeranno il legame e l'attrazione. Ricordatevi di comunicare apertamente e onestamente i vostri sentimenti. Per i single, potreste incontrare qualcuno che risveglierà il vostro interesse. Mantenete la mente aperta e non abbiate paura di farvi aventi e dimostrare eventuali affetti: sarà l’inizio di qualcosa di bello!

A livello lavorativo, la volontà di farcela e lo spirito innovativo saranno al centro dell’attenzione. Potreste avere l’opportunità di lavorare su progetti stimolanti che metteranno in risalto le vostre competenze. Ricordatevi di mantenere un sano bilanciamento tra tempo dedicato al lavoro e vita personale.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 21 ottobre, mette in campo la possibilità di andare incontro a un periodo abbastanza difficoltoso. Nonostante ciò, ricordate che ogni sfida è un’opportunità per crescere e imparare. Sul fronte dell’amore, sia per le coppie che per i single, potrebbe essere il momento di affrontare alcune difficoltà. Tuttavia, la vostra empatia e comprensione vi aiuteranno a navigare attraverso questi momenti.

Potrebbe essere necessario fare un passo indietro e riflettere su ciò che veramente conta per voi in una relazione. A livello lavorativo, potreste incontrare alcuni ostacoli. Ma la vostra dedizione e il vostro spirito caparbio vi aiuteranno a superarli. Forse non è questo il momento di dimostrare la vostra forza... Nonostante le difficoltà, continuate a perseguire i vostri obiettivi con passione. Ricordate, anche nei momenti difficili, la vostra forza interiore brilla. Che si tratti di imparare una nuova attività oppure approfondire una passione, andate avanti fiduciosi, ok?