Nell'oroscopo del 21 ottobre annuncia un panorama stellare ricco di promesse e sfide per tutti i segni zodiacali. I Gemelli si trovano al primo posto in classifica davanti a Bilancia e Leone, mentre il Sagittario è in ultima posizione.

Previsioni astrologiche e classifica di sabato 21 ottobre: Sagittario fanalino di coda

1° Gemelli: questo è un momento molto favorevole per voi. Ci saranno degli influssi fortunati che potrebbero portare delle belle novità sia in amore sia dal punto di vista delle finanze.

2° Bilancia: giornata molto intrigante in amore.

I single potrebbero fare degli incontri molto interessanti. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, oggi potrete concedervi di aspettare.

3° Leone: secondo l'Oroscopo del 21 ottobre, i nati sotto questo segno dovrebbero dedicarsi un po' di più ai propri affetti e alle persone care. Non trascurate mai le persone che amate, o le vostre passioni.

4° Scorpione: la fortuna inizierà a girare anche dalla vostra parte. Poco alla volta vi rimetterete in carreggiata e tornerete più forti di prima dopo qualche piccolo contraccolpo, specie sul lavoro.

5° Acquario: novità per quanto riguarda le iniziative diverse dal solito. Siete molto creativi e desiderosi di mettervi in gioco. Non esitate a sorprendere la persona che avete accanto, vedrete che ne rimarrà colpita.

6° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 21 ottobre vi esortano a essere un po' più determinati. Il momento è propizio, tuttavia, saranno favoriti coloro i quali si metteranno in gioco.

7° Cancro: poco alla volta vedrete che i nodi verranno al pettine. Se avete avuto qualche piccolo disguido di recente, adesso è tempo di mettere le cose al loro posto.

Non siate troppo intransigenti.

8° Capricorno: siete piuttosto motivati a inseguire i vostri sogni e ad andare avanti per raggiungere gli obiettivi. Al contempo, però, cercate di non trascurare i vostri affetti.

9° Toro: le cose fatte tanto per farle non vi porteranno da nessuna parte. Cercate di essere attenti e di non prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa.

Con la calma si ottiene tutto.

10° Ariete: le stelle vi invitano a tenere gli occhi aperti nel relazionarvi con le altre persone. Non tutti sono sinceri al 100%, quindi è il caso di essere cauti. Nel lavoro è importante metterci anche un po' di cuore e passione.

11° Vergine: giornata un po' confusa, specie la mattina. Vi sentite un po' indecisi su alcune decisioni da prendere, quindi forse è il caso che aspettiate e vi lasciate consigliare da una persona a voi vicina.

12° Sagittario: chi ha avuto delle faccende difficili da risolvere in questo momento dovrà avere pazienza. La Luna continua ad essere opposta, quindi, l'oroscopo del 21 ottobre vi invita a non tirare troppo la corda.