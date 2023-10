L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 ottobre. In primissimo piano la giornata di lunedì, l'ingresso del Sole in Scorpione, fonte di positività a tutto tondo con amore, lavoro amicizie e chi più ne può ne metta. Il periodo in questo contesto è messo a confronto con i sei segni della seconda tranche zodiacale. A coloro che non avessero ancora bene in chiaro di quali segni si tratta, diciamo che le analisi astrologiche di lunedì toccheranno in esclusiva Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Allora, curiosi di conoscere come andrà questo inizio settimana?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 23 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Riguardo la giornata del 23 ottobre, l'oroscopo rivela che la Luna in Acquario potrebbe ispirare un senso di possessività. Per costruire un futuro sereno e felice con il vostro partner, sarà essenziale coltivare una maggiore fiducia reciproca. Se siete ancora single, invece, potreste sperimentare tensioni sia interne che esterne al rapporto. Evitate confronti inutili e tenete a mente che le emozioni negative possono avere un impatto nocivo sulla vostra salute mentale e fisica, generando ansia e stress.

È assai importante dedicare attenzione al vostro benessere, specialmente in famiglia, dove è consigliabile comunicare in modo delicato ed empatico. Sul fronte lavorativo, perseguirete i vostri progetti con determinazione: sfruttate appieno ogni vostra competenza o risorsa a disposizione.

Scorpione: 'top del giorno'. L'oroscopo riserva una notizia speciale, questo lunedì: il Sole farà il suo ingresso nel vostro segno!

La fortuna vi sorriderà. Grazie alla presenza della stella della Terra, vi attende una giornata estremamente positiva, con il benessere psicofisico a livelli ottimali. Vi sentirete affascinanti e il partner sarà incantato dalla vostra presenza, rafforzando la relazione. Se siete single, sarete sensibili e intuitivi, cogliendo l'occasione per instaurare legami significativi con persone di valore.

Approfittate di questo momento per costruire rapporti vantaggiosi, sostenuti dalla vostra simpatia e buon umore. La sfera delle amicizie trarrà i maggiori benefici da questa energia positiva, poiché metterete in luce le vostre migliori qualità. Sul fronte lavorativo, la giornata sarà all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo. Con facilità, gestirete al meglio gli impegni in agenda.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 23 ottobre evidenzia che le stelle non splenderanno al massimo della loro intensità, ma ci sono comunque buone notizie in arrivo. In generale, la giornata si preannuncia abbastanza positiva, con alcuni momenti che possono regalare soddisfazione. Tuttavia, potreste anche affrontare alcune situazioni un po' impegnative, specialmente nelle relazioni interpersonali, che a volte possono rivelarsi complesse.

Mantenete la calma, agite con serenità e non lasciatevi travolgere eccessivamente dalle emozioni. Ascoltate invece le persone che vi circondano, cercando di comprendere le loro prospettive e di trovare un terreno comune. La comunicazione sarà la chiave per risolvere qualsiasi problema, magari per costruire relazioni durevoli. Ricordate il vecchio detto: "Chi sa aspettare, sempre vince". Evitate di affrettarvi o di forzare le cose; ogni situazione vuole il suo tempo.

Oroscopo e stelle del 23 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Il prossimo lunedì, sarete sotto un'illuminazione stellare abbastanza positiva, inaugurando una giornata non male. Troverete vie che rafforzeranno il vostro legame con il partner, creando un'atmosfera emotiva da condividere.

In generale, questa giornata promette emozioni discrete ma significative, con momenti da vivere appieno al fianco del vostro amore. Se siete single, vi attende una giornata deliziosa: piccole attenzioni e conferme tanto attese saranno finalmente vostre. Dategli un tocco di originalità al vostro stile, rinnovando il vostro guardaroba, perché uno sguardo affascinante scatenerà sicuramente l'immaginazione di chi sperate... Potrebbe anche aprirsi una nuova opportunità lavorativa, che merita un'attenta valutazione. Prima di accettarla, considerate attentamente le sue caratteristiche e peculiarità.

Acquario: ★★★★★. La giornata si preannuncia estremamente promettente, soprattutto nell'ambito amoroso.

Sarà possibile sperimentare momenti di gioia e soddisfazione con il vostro partner o, se siete single, potreste imbattervi in qualcuno di straordinario che catturerà la vostra attenzione. Sarete in armonia con le relazioni, ciò consentirà di instaurare nuovi promettenti approcci, a qualsiasi livello. Sul fronte lavorativo, sicuramente otterrete risultati positivi grazie alla vostra creatività e intuizione assai acuta. Sfruttate appieno le opportunità che si presenteranno e siate aperti a nuovi orizzonti. Ricordate di mantenere un sano equilibrio tra il lavoro e la vita personale, in modo da cogliere i frutti del vostro impegno. Un antico proverbio che ben si adatta a questa giornata è "Ogni lasciata è persa!".

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 23 ottobre, annuncia un'abbondante dose di serenità in arrivo. La presenza della Luna in Acquario vi farà sentire avvolti da persone affettuose, impegnate a semplificare e arricchire la vostra vita. È un periodo di gioia, amplificato dall'influenza di astri potenzialmente in grado di accendere la vostra intraprendenza, contribuendo a rafforzare relazioni fondate sul rispetto reciproco e sulla comprensione. Se single, dopo un periodo di incertezza recupererete finalmente quell'entusiasmo che vi caratterizza. Le burrasche del passato si stanno lentamente placando, permettendovi di ripartire con il vostro consueto ottimismo. Sul fronte lavorativo, l'impegno sta dando frutti in grado di favorire e stimolare una nuova voglia di agire. Inoltre, i vostri colleghi vi sosterranno nella conquista di nuovi traguardi.