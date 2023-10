L'Oroscopo dell'amore del mese di novembre 2023 scoprirà ancora la predilezione del pianeta Venere nella costellazione della Vergine. Non solo il romanticismo quindi, ma anche la passione sarà appannaggio dei segni di Terra.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per l'amore di novembre.

L'oroscopo dell'amore di novembre: Toro passionale

1° Toro: passione. Non dovrete attendere molto per poter vedere davanti a voi la passionalità di coppia che state cercando. Anzi, avrete anche un senso di maturazione che vi condurrà allo stesso tempo ad un atteggiamento anticonformista nei confronti dei sentimenti.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo del mese di novembre 2023, anche nell'ambito affettivo in generale si andrà incontro a situazioni sempre più positive e concrete.

2° Vergine: conoscenza. Avrete modo di conoscere meglio il partner, e a sua volta esplorare le possibilità che avrete insieme. Indubbiamente il romanticismo sarà un punto cardine della vostra relazione sentimentale. La maturazione come coppia sarà definitivamente al completo nel corso delle ultime giornate del mese di novembre. Straordinaria anche l'interazione con la famiglia, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

3° Sagittario: il fuoco della passione potrebbe risvegliarsi insieme ad un ottimismo che vi spingerà sempre di più ad intraprendere con la persona amata un percorso consapevole.

Non riuscirete a stare fermi un attimo grazie al vostro buonumore, di conseguenza non vedrete l'ora di fare sempre delle sorprese anche in famiglia e nella cerchia delle amicizie. Vi lascerete sorprendere anche da qualche novità inaspettata.

4° Scorpione: una bella carica di stampo passionale vi condurrà in sentieri mai battuti finora con il partner, forse la concretizzazione di una famiglia oppure una semplice consapevolezza indirizzata in tal senso.

Gli incontri si faranno sempre più stimolanti, e per molti di voi si apriranno le porte di una vera e propria stagione dell'amore in versione autunnale.

Capricorno ottimista

5° Capricorno: ottimisti. La natura ottimista della vostra storia d'amore ora più che mai si convertirà in un vero e proprio atteggiamento di forza, di sincerità assoluta e della voglia di vivere insieme una storia che si prospetta piuttosto lunga.

Nel rapporto con i figli riuscirete a stabilizzare situazioni e punti di vista che finora si sono sempre dimostrati piuttosto discordanti con il vostro modo di pensare.

6° Ariete: incoraggiati. Vi sentirete incoraggiati dalla prospettiva di proseguire il vostro cammino sentimentale con la stessa persona, regalandovi anche la possibilità di vedere la vostra storia evoluta e al tempo stesso affiatata come se foste alle origini. Secondo quanto riportato dall'oroscopo del mese di novembre, per i single spesso è volentieri ci saranno possibilità di incontri, ma una eventuale relazione dipenderà da molti fattori.

7° Leone: il fattore che terrà unita la vostra coppia presenterà delle piccole lacune che entrambi sarete disposti a ricucire, secondo quanto riportato dall'oroscopo del mese.

Al di là di qualche fraintendimento, ora potrete trovare dei punti di contatto con la famiglia attraverso il dialogo e scendendo anche a qualche compromesso utile per la serenità complessiva.

8° Pesci: instabilità. L'instabilità in famiglia potrebbe avere un riflesso contrario rispetto alla grande complicità di coppia che poteste sperimentare in questo periodo di novembre. Sarete consapevoli del fatto che dovreste prendervi cura di voi stessi e della vostra mente, prima di dedicarvi alle amicizie. Rivalutare delle posizioni che avete preso in precedenza.

Serenità familiare desiderata per Cancro

9° Cancro: l'affinità di coppia ora potrebbe trovare il suo punto più debole, in questo momento. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, la fortuna in amore per il vostro segno sarà un miraggio che potete concretizzare soltanto facendo il primo passo.

La vostra indole sentimentale non rinuncerà a costruire una bella serenità familiare partendo da un dettaglio o una parola carina. Avrete qualche perplessità in amicizia.

10° Gemelli: sarete un po' delusi da alcuni atteggiamenti familiari, soprattutto se deriveranno da parenti molto stretti. In amore la consuetudine potrebbe portare ad alcuni contrasti importanti. Per alcuni del vostro segno zodiacale si prospetta una separazione. Conciliare le varie anime dell'ambito amicale sarà molto difficile, soprattutto se ci saranno pareri discordanti su qualcosa di rilevante.

11° Acquario: non ci sarà spazio per una riconciliazione con il partner, se sarete in via di separazione. Ora pensare a voi stessi diventerà estremamente prioritario, per cui ogni cosa che interesserà la vostra persona fisica e la vostra mente sarà proiettata al benessere in solitaria.

Non andrete d'accordo con qualche amicizia che reputerà il vostro atteggiamento scontroso e a tratti anche molto intransigente.

12° Bilancia: ora potrete riaccendere l'attenzione su voi stessi e su ciò che desiderate fare in quanto single. Le aspettative con il partner purtroppo in questo periodo verranno deluse. L'intesa con la famiglia potrebbe continuare a traballare se non troverete dei compromessi, secondo quanto riportato dall'oroscopo del mese di novembre. Con qualche amicizia ci sarà una rottura definitiva.