Gli stivali alti in pelle sono decisamente un dettaglio che non passa di certo inosservato. Ultimamente questa calzatura è stata sfoggiata anche da Elisabetta Canalis. Invece Vittoria Puccini ha scelto un cappotto rosa. Entrambe le proposte possono essere indossate nell'autunno-inverno 2023 [VIDEO].

La calzatura più gettonata

Gli stivali alti in pelle possono essere scelti in ogni occasione. Ad esempio Canalis li ha sfoggiati per una serata benefica di cui era la madrina. La showgirl ha abbinato gli stivali alti in pelle a dei jeans e un pullover.

Precisamente i pantaloni sono un modello skinny a cinque tasche, con la vita bassa e realizzati con un lavaggio molto chiaro. La calzatura in questione risulta essere morbida. In questo modo è molto più pratica e facile da portare. Questa è la giusta ispirazione per i look delle prossime giornate più fredde.

I dettagli da copiare

Gli stivali alti in pelle sono proprio il must have della stagione più fredda. La calzatura è adatta per i look più casual e anche quelli più eleganti. Quando le temperature si abbassano, questa è un'alternativa davvero molto chic. Canalis ha portato gli stivali alti in pelle sopra ai pantaloni in denim, in perfetto stile cavallerizza. In questo modo la calzatura risulta essere ben in risalto.

I jeans possono essere ampi o molto più aderenti. La calzatura può essere abbinata a dei bermuda e una giacca sartoriale. Inoltre può essere portata con calzettoni e collant o anche a pelle. L'accostamento vincente è senza nessun dubbio con minigonne o abiti lunghi fluttuanti. Per quanto riguarda lo styling dei capelli, Canalis ha lasciato la capigliatura sciolta con una piega liscia e molto naturale.

I capi d'abbigliamento più richiesti

Il protagonista dell'autunno-inverno è il cappotto indossato da Vittoria Puccini. Precisamente l'attrice lo ha scelto di tonalità rosa fly. Il capo è realizzato in lana, mohair tinto in filo e alpaca. La vestibilità è leggermente oversize e assicura comfort, calore e ovviamente stile. La Puccini ha indossato il cappotto con dei jeans wide leg, una t-shirt bianca e delle sneakers.

Il cappotto rosa pastello non può mai passare inosservato nelle giornate più grigie. La nuance può essere abbinata a capi bordeaux, cammello, arancione o marrone. Per avere uno stile raffinato può essere abbinato alla pelle e al cuoio; invece un look più soft si può optare per i toni del verde. Per uno stile grintoso è perfetto su un outfit total black. L'attrice ha lasciato la chioma sciolta sulle spalle e ha creato delle onde appena accennate.