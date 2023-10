L'Oroscopo quotidiano di mercoledì 1° novembre 2023 si preannuncia come favorevole per lo Scorpione e i Gemelli, meno entusiasmante per il Cancro e la Vergine, intanto il segno dell'Ariete sarà particolarmente concreto.

Sul podio

1° posto Gemelli: briosi. Questo mercoledì i nati Gemelli parranno incuranti delle loro problematiche del momento concedendosi una giornata nella quale il buonumore sarà protagonista, specialmente nella cerchia amicale.

2° posto Scorpione: i tasti giusti. Semaforo acceso sul verde per il ménage amoroso di casa Scorpione, secondo l'oroscopo di mercoledì 1° novembre, in quanto i nativi potrebbero trovare le parole adatte per affrontare un argomento delicato assieme alla dolce metà.

3° posto Acquario: comprensione. Ad avere presumibilmente un ruolo chiave in questa giornata autunnale per i nati Acquario sarà una persona cara, la quale comprenderà nel profondo sia lo stato d'animo che le avversità che sta attraversando il segno Fisso in questo periodo.

I mezzani

4° posto Ariete: concretezza. Il tempo di perdersi in fantasie o in gesti velleitari non farà al caso dei nati Ariete in questa giornata che aprirà novembre, in quanto il segno di Fuoco sarà avvezzo ad andare concretamente dritto al punto sia nei gesti che nelle parole.

5° posto Toro: focus familiare. Momento astrologico durante il quale i nati Toro potrebbero accorgersi che la loro famiglia necessita di attenzioni maggiori, così saranno più propensi a trascorrere qualche ora in più nel focolare domestico rinunciando magari a qualche straordinario al lavoro.

6° posto Capricorno: routine. Giornata novembrina che sarà, c'è da scommetterci, scevra da novità rivelanti per i nati Capricorno, i quali saranno invitati dal carnet astrale a proiettarsi nella solita routine con piglio deciso.

7° posto Bilancia: stringere la cinghia. Malgrado un bottino economico rassicurante, il contrasto Luna-Venere potrebbe spingere i nati Bilancia a lanciarsi in qualche spesa un po' spericolata, mentre sarebbe meglio serrare i cordoni della borsa perché per concedersi qualche lusso ci sarà tempo nelle prossime settimane.

8° posto Leone: taciturni. Concentrati a perseguire i loro obiettivi, i nati Leone questo mercoledì sembreranno non essere molto inclini al dialogo, preferendo avanzare a testa basa nel portare avanti idee e progetti con perseveranza.

9° posto Sagittario: rinvii. Un po' per pigrizia e un po' per rassegnazione, i nati Sagittario nelle ventiquattro ore in questione potrebbero scegliere la via della procrastinazione troppo facilmente, rischiando di appesantire parecchio il ruolino in programma nelle giornate seguenti.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: i nati Vergine il 1° novembre vorrebbero portare a compimento troppe attività in contemporanea e ciò, di conseguenza, li porterà a puntare più sulla quantità che sulla qualità.

11° posto Cancro: i nati sotto questo segno avranno delle difficoltà ad affrontare un determinato discorso con un amico o un famigliare, difatti il segno Cardinale continuerà a girare attorno all'argomento principe senza mai affondare il colpo.

12° posto Pesci: illusioni. I nati Pesci, nel corso del 1° novembre, potrebbero dover fare i conti con qualche illusione di tipo affettivo non facile da metabolizzare, ad esempio scambiando la cortesia di una nuova conoscenza per interesse nei loro riguardi.