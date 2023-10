Per la giornata di lunedì 23 ottobre l'Oroscopo si preannuncia come favorevole per Vergine e Scorpione, meno roseo per Toro e Pesci.

In questa giornata sul piano astrologico la Luna risiederà nel segno dell'Acquario, mentre Plutone sosterà sui gradi del Capricorno e Venere stazionerà nel domicilio della Vergine. Urano assieme a Giove, intanto, permarranno nel segno del Toro, così come Nettuno e Saturno resteranno stabili nell'orbita dei Pesci. Il Nodo Nord, infine, protrarrà il moto in Ariete, mentre il Sole si sposterà dai gradi della Bilancia al segno dello Scorpione (dove transitano Mercurio e Marte).

Sul podio

1° posto Vergine: cambiamenti positivi in vista. I primi sentori del fresco Stellium in Scorpione, secondo l'oroscopo di lunedì 23 ottobre [VIDEO], parranno accendere la voglia di cambiare nei nati Vergine in merito alla sfera abitativa, così alcuni del segno Mutevole cominceranno a meditare un cambio di casa mentre altri penseranno a un restyling di quella attuale.

2° posto Scorpione: energie top. Il bottino energetico di casa Scorpione, nella giornata inaugurale della settimana, sarà probabilmente stracolmo e i nati del segno ne faranno buon uso soprattutto nel mondo professionale, settore in cui si distingueranno per celerità, qualità e stacanovismo.

3° posto Acquario: inviti. Al cospetto dei nati Acquario questo lunedì potrebbero giungere degli inattesi quanto piacevoli inviti da parte di una persona intrigante, col segno che farebbe bene ad accettare, perché l'atmosfera astrale suggerisce che l'evoluzione di tali incontri sarà felicemente stuzzicante.

I mezzani

4° posto Cancro: riprendersi la scena. Dopo qualche settimana costellata più da ombre che da luci, da questo lunedì autunnale i nati Cancro sembreranno cominciare a muovere nuovamente dei passi atti a riprendersi la scena sia al lavoro che in famiglia.

5° posto Bilancia: mettersi in gioco. I nati sotto la Bilancia potrebbero avvertire la necessità di stravolgere un po' la loro routine intraprendendo un'attività mai svolta sinora, ad esempio provando a cucinare un piatto elaborato oppure iscrivendosi a un corso di Tai Chi.

6° posto Ariete: prendere ad esempio. Il recente spostamento marziale in Scorpione con sullo sfondo il quadrato tra Plutone e il Nodo Lunare Nord spingeranno, c'è da scommetterci, i nati Ariete a scegliere una figura di riferimento alla quale affidarsi per cimentarsi in un nuovo step esistenziale, come diventare genitori oppure sposarsi.

7° posto Sagittario: attenti alle uscite. Le smanie di grandeur in campo economico degli ultimi tempi lasceranno probabilmente spazio a un fare decisamente più morigerato dei nati Sagittario a partire dalle ventiquattro ore in questione, specialmente la prima decade che sarà avvezza a stringere la cinghia un po' troppo.

8° posto Capricorno: mettere in riga. Ci sarà probabilmente da redarguire qualcuno per i nati Capricorno questo lunedì, in quanto la sfera privata del segno Cardinale parrà diventare fonte di pettegolezzi da parte di qualche persona non propriamente leale col prossimo.

9° posto Leone: accuse. Il modo di fare dei nati Leone, nel corso del 23 ottobre, avrà buone chance di essere una calamita per accuse provenienti dal versante familiare, settore che parrà non gradire l'inclinazione attuale a dedicare molto tempo al lavoro del segno di Fuoco.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: affaticati. La stanchezza sarà probabilmente una fedele alleata di casa Pesci questo lunedì, col segno Mutevole che non vorrà sottrarsi agli impegni in agenda ma ciò lo porterà ad arrivare a sera in riserva energetica.

11° posto Gemelli: perplessi. L'atmosfera nel nido domestico dei nati Gemelli, durante il 23 ottobre, potrebbe non essere delle migliori in quanto a venir meno saranno sia la simbiosi passionale che la spinta comunicativa tra il segno Mobile e la dolce metà.

12° posto Toro: attriti. Complice un po' di nervosismo e qualche parola fuori posto, questo lunedì i nati Toro avranno buone possibilità di trovarsi all'interno di qualche diatriba con un capo o un collega: saranno degli attriti da cui il segno difficilmente ne uscirà vincitore.