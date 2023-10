L'oroscopo della fortuna di venerdì 20 ottobre 2023 vede il segno del Toro in prima posizione nella classifica, per il Sagittario si prospetta invece un decremento mentre i segni di aria occupano stabilmente la vetta.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco sul versante della fortuna.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: opportunità per Vergine

1° Toro: ritornare in vetta alla classifica dell'oroscopo significa avere delle importanti novità e opportunità per il vostro lavoro, accompagnate da una determinazione e una fortuna che andranno al di là delle aspettative.

2° Bilancia: la carica di vitalità che mostrate sul piano professionale potrebbe mettere tutti d'accordo nell'ambiente per arrivare a traguardi comuni. Vi sentirete in grado di sbaragliare la concorrenza e di rivitalizzare la vostra carriera con dei salti di qualità non indifferenti.

3° Vergine: nuove opportunità si affacceranno dalle vostre parti, forse dei colloqui che faranno al caso vostro oppure una sorpresa pecuniaria che ci voleva per poter risolvere le vostre finanze. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata di venerdì le energie saranno al massimo.

4° Gemelli: collezionare successi sul piano lavorativo vi darà una risposta alla scarsità di autostima che state vivendo in questo momento.

Potreste avere a che fare con dei guadagni importanti che vi permetteranno di realizzare qualche piccolo sogno nel cassetto. La serata sarà di pieno relax.

Capricorno comunicativo

5° Acquario: miglioramenti evidenti sul piano pecuniario, la vostra carriera potrebbe essere al centro dell'attenzione di molte personalità influenti sul posto di lavoro.

6° Capricorno: favorire le interazioni sul posto di lavoro vi spingerà ad essere più attivi agli occhi dei colleghi. Le energie e la fortuna saranno inaspettatamente alte, secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata di venerdì.

7° Cancro: finalmente avrete a che fare con una piccola opportunità lavorativa che però per voi potrebbe essere molto importante.

Le energie la faranno da padrone e sfruttarle al massimo sarà una mossa che potrebbe sostentare una fortuna alquanto altalenante.

8° Ariete: avrete un po' di conti da fare per poter sostenere alcune spese necessarie per l'ambito quotidiano. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata di venerdì, avvierete un periodo di tregua dal lavoro. Le energie stanno per scarseggiare.

Stanchezza per Pesci

9° Leone: sarà ancora presto per poter vedere dei segnali apprezzabili sul lavoro, ma nel frattempo saprete come gestire l'ansia e lo stress senza dover necessariamente staccare la spina.

10° Sagittario: dovreste fare qualche sacrificio se avete intenzione di utilizzare il vostro denaro in investimenti e opportunità di crescita: all'orizzonte qualche episodio di conflittualità con dei colleghi molto indisponenti.

11° Scorpione: purtroppo non sempre avrete in mano l'asso vincente sul piano professionale, anzi, la competitività eccessiva vi costringerà a fare un piccolo passo indietro dettato per lo più dall'amor proprio.

12° Pesci: la stanchezza in questa giornata particolare potrebbe mettervi letteralmente al tappeto. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, progettare qualche salto in avanti potrebbe essere decisamente controproducente per il vostro lavoro.