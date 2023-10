Venerdì 13 ottobre troviamo sul piano astrale Luna, Mercurio e il Sole transitare nel segno della Bilancia, mentre Marte risiederà nell'orbita dello Scorpione. Venere protrarrà il moto in Vergine e, allo stesso modo, Plutone continuerà a occupare lo spazio zodiacale del Capricorno e il Nodo Nord resterà stabile in Ariete. Giove e Urano permarranno nel segno del Toro, come Saturno e Nettuno proseguiranno la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Scorpione, meno entusiasmante per Toro e Ariete.

Sul podio

1° posto Bilancia: risalita economica.

Secondo l'oroscopo di venerdì 13 ottobre, i nati Bilancia avranno buone chance di veder rimpinguarsi il loro bottino finanziario grazie a qualche entrata economica inattesa, ad esempio del denaro prestato che tornerà all'ovile.

2° posto Gemelli: mosse tempestive. Giornata che precede il weekend che vedrà i nati Gemelli avere una marcia in più per ciò che concernerà la concretizzazione delle loro idee o l'attuazione di soluzioni celeri per risolvere beghe pratiche, mosse tempestive che riscuoteranno parecchi consensi.

3° posto Scorpione: focus relazionale. Alcune nubi passeggere sul fronte relazionale, nel corso del 13 ottobre, parranno schiarirsi o dissolversi del tutto per i nati Scorpione, i quali beneficeranno di rapporti più armoniosi e basati sul rispetto reciproco.

I mezzani

4° posto Pesci: in attesa. Venerdì durante il quale i nati Pesci potrebbero attraversare una fase d'attesa esistenziale in merito ad alcune faccende di cuore, quasi come se il segno d'Acqua fosse chiamato dal parterre astrale a schiarirsi la voce prima di affrontare un argomento delicato con persone alle quali tiene.

5° posto Leone: sperimentatori. La Bianca Signora in seconda casa e il felice Stellium in Bilancia parleranno, con buona probabilità, di nati sotto il segno del Leone che questo giorno di metà mese saranno avvezzi a mettersi in discussione sperimentando più del solito.

6° posto Cancro: peli sullo stomaco. Il 13 ottobre i nati Cancro potrebbero avere l'occasione di togliersi qualche pelo sullo stomaco con un collega impertinente o un amico troppo invadente, zavorre emotive che verranno esternate dal segno Cardinale coi modi idonei a non far inalberare l'interlocutore.

7° posto Acquario: amore sotto osservazione. Una massima dello scrittore italiano Vittorio Imbriani cita: "Fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, nessuno fu mai tristo per le troppe cautele e per la troppa diffidenza" ed è ciò che prenderanno ad esempio i nati Acquario sul versante sentimentale. Il segno Fisso nutrirà qualche perplessità in merito agli ultimi comportamenti della dolce metà e, malgrado la fiducia che nutre la stessa, non si tirerà indietro nel voler indagare a riguardo.

8° posto Sagittario: errori al vaglio. Nelle ventiquattro ore in questione i nati Sagittario sembreranno essere inclini a fare una sorta di bilancio professionale degli ultimi mesi al fine di scorgere dove hanno sbagliato e dove, invece, hanno azzeccato le mosse.

Peccato, però, il vaglio di eventuali errori non avverrà in maniera troppo lucida per il segno di Fuoco, ergo la valutazione finale potrebbe risultare poco corrispondente al vero.

9° posto Vergine: defilati. Sia che si tratti di impegni lavorativi che di attività di natura domestica, i nati Vergine questo venerdì avranno buone chance di essere spiccatamente propensi a starsene defilati spingendo gli altri a faticare al posto loro, opere di delegazione che faranno storcere qualche naso.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: ruggini sentimentali. Seppur per questioni futili, in casa Ariete questo venerdì potrebbero nascere degli alterchi con l'amato bene che andranno a intaccare poco favorevolmente il tono umorale del segno Cardinale.

11° posto Capricorno: sforzi vani. Se cerchiamo di gonfiare un pallone da calcio bucato sarà inutile lo sforzo perché la palla resterà sempre sgonfia, ma i nati Capricorno parranno faticare ad apprendere tale regola in quanto premeranno sul pedale dell'acceleratore laddove risulterà complicato cavare un ragno dal buco.

12° posto Toro: effetto lumaca. I progetti che avranno in mente i nati Toro questo venerdì ottobrino subiranno, con buona probabilità, una decelerazione improvvisa a causa delle poche energie a disposizione del segno Fisso, il quale di conseguenza non riuscirà a mettere in campo la solita dinamicità.