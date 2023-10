Le previsioni zodiacali del 12 ottobre sono pronte a dare tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda l'andamento astrale dei vari segni. Il Capricorno potrebbe sorprendere, mentre lo Scorpione potrebbe essere un po' insoddisfatto.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potrebbe esserci qualche piccolo problema, non allarmatevi però perché sarà qualcosa di poco conto e facilmente risolvibile. L'importante è che interveniate in prima persona e prendete delle iniziative.

Toro: usate tutto l'intuito e la brillantezza di cui disponete per rendere la giornata veramente fantastica e indimenticabile.

Organizzatevi in maniera tale da avere abbastanza tempo libero a disposizione.

Gemelli: dovrete cercare di essere più intraprendenti e non sciupare le occasioni che vi si presenteranno. Siate maggiormente ottimisti e non tenete il broncio nel caso qualcosa non sia di vostro gradimento.

Cancro: cercate di tirare fuori qualche idea veramente originale, non appiattitevi e siate sempre sul pezzo. La parte comunicativa non vi manca, sfruttatela a dovere nelle situazioni più appropriate.

Leone: potrete trascorrere una giornata piuttosto tranquilla, che però in serata tenderà a movimentarsi un pochino. Mettete tutta la vostra passione all'apice delle vostre azioni e sarete ricompensati a dovere.

Vergine: le stelle vi potrebbero dare una grossa mano, siate pronti a cogliere le occasioni e non tiratevi indietro.

La fantasia dovrà essere al centro delle vostre azioni, tutto sarà molto più semplice.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: prendetevi una giornata di assoluto riposo e non cedete ai vostri impegni quotidiani. Rilassarvi vi farà sicuramente molto bene. Ricordatevi sempre che nessuno è indispensabile, in qualsiasi ruolo.

Scorpione: potreste non essere troppo soddisfatti di ciò che state realizzando, nel lavoro così come nell'amore.

Non immaginatevi situazioni esaltanti ma cercate sempre e comunque di volare piuttosto basso.

Sagittario: in questa giornata l'intraprendenza non sarà certamente il vostro forte, tenderete a rimanere nelle retrovie e non riuscirete a gettare la maschera. Avrete poche possibilità di mettervi in luce.

Capricorno: potreste avere in mano qualcosa di realmente sorprendente, che vi faccia apparire con una luce diversa agli occhi di coloro a cui tenete maggiormente.

Siate in pace con voi stessi, lo sarete anche con gli altri.

Acquario: potreste avere un'opportunità lavorativa che non dovrete assolutamente farvi scappare. Mirate sempre al massimo e non abbiate paura di un eventuale fallimento. Dedicate del tempo anche al vostro benessere fisico.

Pesci: non sarà una giornata particolarmente movimentata, cercate di non essere però troppo passivi e mettete un po' di animo nelle vostre cose. Tenete d'occhio alcune persone, non sempre sono sincere.