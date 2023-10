L'Oroscopo dell'amore della settimana dal 9 al 15 ottobre 2023 vede il pianeta Venere entrare nella costellazione della Vergine, dando anche agli altri segni di terra la possibilità di fare nuovi incontri e di avere complessivamente fortuna nei sentimenti.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo settimanale dell'amore: Vergine al primo posto

1° Vergine: il pianeta dell'amore entrerà finalmente nel vostro segno, scatenando infinite possibilità di fare incontri e di prendere in considerazione l'idea di lasciarvi andare alla passionalità e di esternare anche dei sentimenti puri verso una persona in particolare.

In famiglia l'atmosfera sarà delle migliori, complice anche il clima di affiatamento che nelle giornate precedenti si faceva sempre più forte. Regalarvi un weekend di romanticismo non avrà prezzo.

2° Toro: Venere sarà dalla vostra parte in questa settimana, secondo l'oroscopo. Respirerete una bellissima atmosfera di intesa con il partner, con tanto di progetti da fare in due e una spiccata voglia di stare insieme ad ogni occasione. Per i single potrebbero presentarsi degli incontri davvero originali, e chissà che uno di questi potrebbe essere l'accesso ad una bellissima storia d'amore senza precedenti. In famiglia l'armonia sarà al centro di ogni vostro approccio.

3° Capricorno: la fortuna in amore per il vostro segno ora si farà più viva che mai, in quanto segno favorito dalla prospettiva di fare qualche incontro davvero interessante e di portare la vostra storia d'amore ad un livello superiore, probabilmente quello che state attendendo da molto tempo e che vi darà anche una stabilità mentale ottimale.

Vi sentirete al centro dell'attenzione sia con le amicizie che in famiglia.

4° Cancro: questo bellissima Venere avrà in serbo per voi delle influenze positive che vi sproneranno ad abbandonarvi all'amore e ai sentimenti. Non ci saranno situazioni che tengano di fronte alla vostra spiccata passionalità e all'intraprendenza anche con le conoscenze nuove, secondo l'oroscopo.

Nelle amicizie fioriranno delle prospettive di durata molto promettenti che si riverseranno anche sull'ambito familiare.

Le previsioni astrologiche 9-15 ottobre: Leone attratto dall'amicizia

5° Acquario: l'opposizione di Venere si è conclusa, per cui avrete una progressione di passione e di romanticismo che vi regalerà davvero un sacco di sorprese nella coppia.

Si svilupperanno vicende positive che non faranno altro che dare segnali per una evoluzione ulteriore, in linea con i desideri di entrambi. Fare amicizie che possano realmente durare ora sarà sempre più semplice. Il fine settimana sarà molto fortunato in tal senso.

6° Leone: secondo l'oroscopo della settimana dal 9 al 15 ottobre 2023, vi sentirete decisamente attratti da qualche nuova amicizia, la quale potrebbe essere anche la fautrice di avventure molto sostanziose, soprattutto nel fine settimana dove non manchranno gli incontri.

7° Scorpione: l'amore potrebbe essere particolarmente brillante dalle vostre parti, con incontri che potrebbero essere portatori di un nuovo amore e anche di nuova passione, ma anche di qualche amicizia.

Ci sarà qualche piccolo dissenso con la famiglia, forse a causa di qualche decisione che avete preso in merito al vostro prossimo futuro.

8° Bilancia: avrete degli incontri abbastanza interessanti che riguarderanno la sfera amicale, più che quella amorosa. Nella coppia avrete una bella stabilità che si ripercuoterà positivamente sull'ambito domestico e familiare, ma sul piano passionale al momento potrebbero esserci delle piccole dissonanze. Il dialogo potrebbe favorire una intesa anche nell'intimità, per cui aprirvi all'altro potrebbe essere decisamente liberatorio sotto molti punti di vista.

Ariete in tensione

9° Pesci: il disinteresse che potreste provare in questo momento per l'ambito amoroso non farà che peggiorare, secondo quanto riporta l'oroscopo della settimana 9-15 ottobre.

potreste essere sopraffatti da impegni vari che non vi permetteranno di dare molta rilevanza ai sentimenti, per cui la focalizzazione che avrete in questo momento sarà incentrata quasi esclusivamente sulla famiglia per senso del dovere.

10° Ariete: questo periodo settimanale per l'amore sarà un autentico buco nell'acqua. Non ci saranno molti incontri e le vicende con la persona amata rischieranno di farvi sentire sempre più distanti mentalmente. Potreste riscontrare qualche piccola tensione nell'ambito familiare che però non sarà così persistente come potreste pensare nella prima metà della settimana. Secondo quanto riporta l'oroscopo settimanale, anche la passionalità potrebbe calare drasticamente.

11° Sagittario: in questa settimana il pianeta Venere potrebbe cominciare ad essere sfavorevole al vostro segno zodiacale, e di conseguenza avvertirete non solo un calo del romanticismo in amore, ma anche un progressivo disinteresse di questa sfera da parte vostra. Essere soli in questo momento vi aiuterà per focalizzarvi meglio sulle vostre priorità, mentre avrete anche un notevole disincentivo alle amicizie.

12° Gemelli: Venere sarà a vostro sfavore, per cui al momento potreste entrare in conflitto con la persona amata e finire con una separazione, anche se piuttosto serena. Secondo quanto riporta l'oroscopo, le questioni familiari vi daranno dei veri e propri grattacapi che potrebbero occupare molte delle giornate di questa settimana. Potreste sentirvi molto di più a vostro agio in solitaria, dal momento che non avrete voglia di interagire molto.