Lunedì 9 ottobre sul piano astrale la Luna sosterà nel segno del Leone, mentre Venere risiederà sui gradi della Vergine. Il Sole, Marte e Mercurio, intanto, protrarranno il moto in Bilancia e, allo stesso modo, Plutone resterà stabile in Capricorno. Nettuno e Saturno, infine, proseguiranno il transito in Pesci come Giove assieme a Urano rimarranno nel Toro. L'Oroscopo quotidiano è favorevole per Leone e Sagittario, meno esaltante per Scorpione e Gemelli.

Sul podio

1° posto Sagittario: passionali. Secondo le previsioni astrologiche di lunedì 9 ottobre, per i nati Sagittario potrebbe risultare semplice riprendere le redini della passionalità in coppia, specialmente per quelli della prima decade che si riscopriranno anche un pizzico più trasgressivi del solito.

2° posto Bilancia: tenaci. La settimana parrà aprirsi con una giornata in cui i nati Bilancia avranno buone chance di accantonare ogni remore per lanciarsi a capofitto nella loro esistenza con un piglio tenace e colmo di ambizione, approccio che stupirà piacevolmente le amiche di sempre.

3° posto Leone: spese mirate. Sia che si tratti di investimenti che di uscite economiche ordinarie, i nati Leone questo lunedì godranno presumibilmente di un'attenzione particolare alle spese, grazie alla quale riusciranno a mettere mano al portafogli con estrema oculatezza.

I mezzani

4° posto Acquario: attraenti. Lunedì ottobrino che potrebbe profumare di forte presenza attrattiva per i nati Acquario, i quali mieteranno diverse "vittime" in termini di nuove conoscenze affettive, ancor di più il terzo decano che parrà brillare particolarmente.

5° posto Ariete: visibilità. A prescindere dall'ambito in cui operano, nelle 24 ore in questione il parterre astrale sembrerà regalare ai nati Ariete la possibilità di farsi conoscere maggiormente e ciò, come piacevole conseguenza, gli permetterà di allargare il loro target clientelare.

6° posto Vergine: prese di coscienza.

Il lungo anello di sosta di Venere in Leone ha posto l'accento su ciò che non andava nei rapporti relazionali di casa Vergine, ma questo lunedì - grazie allo spostamento del pianeta della piccola fortuna sui loro gradi - l'atmosfera astrale in questo ambito muterà. Diverrà, quindi, più semplice per il segno prendere coscienza di eventuali errori commessi col prossimo e raddrizzare prontamente il tiro.

7° posto Toro: buongustai. I piaceri legati alla buona cucina, per quanto riguarda il segno del Toro, saranno probabilmente al centro dei pensieri dello stesso in questa giornata autunnale, col segno Fisso che si farà in quattro per cucinare per le persone care o per prenotare in quel ristorante esclusivo.

8° posto Pesci: punti d'incontro. Semaforo acceso sul giallo per il ménage amoroso di casa Pesci il 9 ottobre, in quanto i nativi e la dolce metà si troveranno su binari paralleli e servirà che uno dei due, preferibilmente il segno Mobile, faccia il primo passo verso un rasserenante punto d'incontro.

9° posto Cancro: ritmi blandi. Un po' per le poche energie a disposizione e un po' per alcune circostanze avverse che invaderanno il fronte professionale, questo lunedì di ottobre i nati Cancro potrebbero dover affrontare il lavoro mettendo in campo dei ritmi meno incalzanti del solito.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: abbandonare la barca. Le manovre saturniane continueranno a parlare di profondi stravolgimenti nella sfera lavorativa di casa Gemelli. I nati del segno in questo lunedì avranno buone chance di rendersi conto che un progetto o un'idea andrebbero accantonate per far spazio ad altro.

11° posto Capricorno: paragoni. Il rischio che correranno i nati Capricorno in questa giornata d'autunno è quello di paragonarsi alle vecchie fiamme del proprio partner, dando vita a un gioco al massacro che si accorgeranno ben presto di aver fatto male ad avviare.

12° posto Scorpione: visione offuscata. Quando tentiamo di pulire uno specchio con un panno sporco di grasso inevitabilmente tale superficie riflettente non diverrà mai splendente.

Similmente a ciò, i nati Scorpione il 9 ottobre tenteranno probabilmente di venire a capo di un'intricata situazione battendo sempre sugli stessi punti a causa dell'attuale visione offuscata e, così facendo, tale faccenda non farà altro che restare complicata.