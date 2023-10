L'oroscopo di sabato 7 ottobre ha in serbo tante sorprese ed è pronto a svelare tutti i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 7 ottobre.

Oroscopo del 7 ottobre: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vi sentirete traditi da un amico speciale. Per il momento non vorrete ascoltare le sue parole. Avrete bisogno di sbollire la rabbia e di concentrarvi su altro. L'Oroscopo vi consiglia di non trascurare il lavoro. Voto 4,5.

Toro: riceverete una notizia inaspettata sul posto di lavoro.

Dovrete impegnarvi per far fronte a una simile situazione. Potrebbe essere più difficile del previsto riuscirci. Intanto, chiederete l'aiuto del partner. Voto 5.5.

Gemelli: avrete grande fiducia in voi stessi. Crederete nelle vostre capacità e le sfrutterete per compiere i passi desiderati in ambito lavorativo. Cercherete di essere di aiuto anche agli amici e al partner. Voto 7,5.

Cancro: non avrete alcuna voglia di scherzare. Ci saranno delle situazioni che dovrete assolutamente risolvere. Non sarà il caso di tirare troppo la corda, ma dovrete fare qualcosa per lasciarvi tutto alle spalle. Voto 6,5.

Leone: smetterete di fuggire dalle vostre paure. Deciderete di abbracciare le caratteristiche del vostro segno per combattere timori e preoccupazioni.

Otterrete un risultato superiore alle aspettative. Voto 8,5.

Vergine: non riuscirete a concentrarvi. Tenderete a sbagliare continuamente, anche durante i compiti più semplici. Avrete bisogno di ritrovare voi stessi, ma ci vorrà un po' di tempo per riuscirci. Voto 4.

Previsioni astrologiche del 7 ottobre: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete lieti di potervi confrontare con la vostra famiglia. Otterrete tanto supporto, anche da persone inaspettate. Sarete al centro di situazioni importanti, che genereranno opportunità tutte da cogliere. Voto 8.

Scorpione: rinuncerete all'amore. Non vorrete più mettervi in gioco a causa dell'ultima relazione avuta.

Preferirete dare la precedenza ad altri aspetti della vostra vita, anche se così chiuderete il vostro cuore. Voto 6.

Sagittario: sarete molto fortunati. Questa giornata vi riserverà sorprese interessanti dal punto di vista sentimentale e lavorativo. Non vi tirerete indietro, ma metterete alla prova tutto il vostro coraggio. Voto 9,5.

Capricorno: sarete molto energici, soprattutto durante le prime ore della giornata. Lavorerete serenamente, anche se vorrete migliorare il rapporto con i vostri colleghi di lavoro perché ci saranno delle piccole incomprensioni. Voto 7.

Acquario: la situazione economica rappresenterà un problema non indifferente. Vi metterete alla ricerca di una seconda entrare per cercare di cambiare le cose.

L'abbattimento morale potrebbe peggiorare il quadro. Voto 5.

Pesci: non potrete fare a meno di essere galanti nei confronti del partner. Apparirete cortesi, romantici e affettuosi. Il vostro obiettivo sarà quello di rendere più solido il rapporto di coppia e di aumentare il feeling. Voto 9.