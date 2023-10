L'oroscopo per la settimana che va dal 23 al 29 ottobre relativamente all'amore preannuncia novità positive per Capricorno e al Cancro, mentre le cose non andranno molto bene per l'Ariete. Di seguito l'Oroscopo completo per tutti e 12 segni.

Previsioni astrali e voti sull'amore dal 23 al 29 ottobre: dall'Ariete alla Vergine

♈ Ariete: fate attenzione evitare i sovraccarichi, poiché numerosi impegni possono portare alla dimenticanza di aspetti cruciali nella vostra relazione di coppia. Per mitigare questa situazione, considerate di alleggerire il vostro calendario e focalizzatevi sugli elementi essenziali.

L'amore potrebbe attraversare una fase opaca, con momenti di sintonia alternati, pertanto è fondamentale concedere un'attenzione speciale alle vostre emozioni. Prendete in considerazione di privilegiare la comunicazione non verbale anziché cercare di chiarire ogni dettaglio attraverso le parole.

♉ Toro: è probabile che si verifichino rilevanti mutamenti che porteranno con sé una gamma variegata di emozioni. È possibile che si manifestino momenti di nervosismo e impulsi che potrebbero scatenare discussioni accese e generare tensioni nelle vostre relazioni. Nel contesto amoroso, si prevedono atmosfere cariche di passione e occasionali sfumature di gelosia. Inoltre, è possibile che si profilino nuove promesse d'amore.

♊ Gemelli: nel corso della settimana in arrivo, ci si aspetta che le dinamiche sentimentali, gli affetti e i rapporti familiari si complichino. Sebbene possa sembrare allettante nascondere le emozioni, gli astri suggeriscono di invece osservarle attentamente e cercare di comprenderne i bisogni sottostanti. La Domenica potrebbe rivelarsi il momento ideale per affrontare queste questioni in modo chiaro e aperto.

♋ Cancro: la settimana sarà caratterizzata da emozioni intense e una vivace passione nel cuore. Tuttavia, le stelle indicano la necessità di essere prudenti nella comunicazione, soprattutto nelle relazioni familiari. Evitate discussioni superflue e reazioni impulsive. Le previsioni astrologiche per questa settimana includono anche nuove prospettive di incontri e una forte voglia di far progredire la vostra storia d'amore.

♌ Leone: è consigliabile evitare di cedere all'ira o di rispondere alle provocazioni con astuzia. Invece, prendetevi cura di voi stessi e imparate a dire "no" quando necessario per preservare il vostro benessere. Questa settimana porterà con sé opportunità positive, come la possibilità di stringere nuove amicizie e godervi momenti di divertimento. I consigli dei vostri amici saranno di grande valore. Nella sfera amorosa, utilizzate il dialogo come mezzo per superare eventuali problemi.

♍ Vergine: la settimana ha un inizio positivo, con un aumento dell'energia che favorisce miglioramenti nelle relazioni e negli impegni. Il martedì si prospetta come un giorno particolarmente favorevole. Tuttavia, da mercoledì a giovedì, è necessario prestare attenzione alle insidie e alle sfide.

Il venerdì offrirà l'opportunità di risolvere le questioni in modo intelligente. In campo amoroso, la settimana promette un equilibrio ideale per migliorare le relazioni. Se state progettando una famiglia, il romanticismo con il vostro partner sarà garantito.

Previsioni zodiacali sull'amore con voti settimana dal 23 al 29 ottobre: dalla Bilancia al Cancro

♎ Bilancia: la settimana sarà caratterizzata da una certa instabilità emotiva che potrebbe influire sulle vostre relazioni affettive. Potreste sentire il bisogno di cambiare qualcosa nella vostra vita sentimentale, ma fate attenzione a non agire d’impulso o a seguire solo la vostra testa. Ascoltate anche il vostro cuore e cercate di capire cosa vi rende davvero felici.

♏ Scorpione: è possibile un miglioramento dell'umore personale e una maggiore armonia nelle relazioni con chi vi circonda. Nella sfera sentimentale, vi attendono momenti di intensa passione, insieme alla prospettiva di consolidare ulteriormente il vostro legame, che si rafforzerà progressivamente durante la settimana.

♐ Sagittario: potreste sentirvi un po’ sottotono e poco motivati a impegnarvi nelle vostre relazioni sentimentali. Potreste avere qualche divergenza di vedute con il vostro partner o sentire la mancanza di stimoli e novità. Cercate di non chiudervi in voi stessi e di aprirvi al dialogo e alla comprensione. Fatevi coinvolgere dalle proposte divertenti e originali che vi verranno fatte.

♑ Capricorno: settimana favorevole per il vostro segno, soprattutto sul piano amoroso. La vitalità e la carica passionale che si riscontreranno dalle vostre parti potrebbero decretare un nuovo inizio nella vostra storia d’amore. Nelle amicizie si creeranno dei legami al di sopra delle aspettative. Nella seconda metà della settimana ci saranno straordinarie sorprese a livello sentimentale.

♒ Acquario: questa settimana sarà all’insegna della libertà e dell’indipendenza. Potreste sentire il bisogno di staccare la spina dalla routine e di vivere nuove esperienze, anche sul piano amoroso. Se siete single, potreste fare incontri interessanti e stimolanti, ma fate attenzione a non illudere nessuno.

Se siete in coppia, cercate di coinvolgere il vostro partner nei vostri progetti e di non trascurarlo.

♓ Pesci: la tenerezza farà parte di questo periodo e non soltanto con la persona amata. Avvertirete un senso di allegria con le persone che vi circondano e ricambierete con una disponibilità davvero pregna di affetto. Con il partner il romanticismo sarà assicurato, soprattutto se avete in cantiere una famiglia. Nel fine settimana avrete del tempo libero per voi stessi.