Sulle passerelle di alta moda dell'autunno-inverno 2023-2024 il colore protagonista pare essere il blu. Esso è particolarmente gettonato nella versione blu notte, ma sono protagonisti delle ultime tendenze di Moda anche i capi blu elettrico, blu pavone, blu indaco e le altre alternative di questo colore.

D'altronde il blu da sempre ricopre le vesti di protagonista assoluto, di una tra le colorazioni maggiormente amate nell'ambito della moda, in quanto ha come peculiarità la stessa raffinatezza che caratterizza il classico e intramontabile nero. Il blu in tutte le sue nuance, irradia infatti un estremo e inusuale carisma che a stento si riesce a ritrovare in altri tipi di colori.

L'esaltazione di questo colore è particolarmente visibile sulle passerelle delle collezioni donna autunno-inverno 2023-2024.

Gli accostamenti visti sulle passerelle: il blu sempre più protagonista degli outfit

Nelle ultime sfilate di moda gli abbinamenti che vanno per la maggiore gli outfit più in voga, sono stati sicuramente il blu col nero, così come si è potuto vedere per esempio con Givenchy. Ma anche i capi indossati dalle modelle alle ultime sfilate di Pierre Cardin sono stati contraddistinti in particolare dall' abbinamento vincente del bianco e del blu.

Un matrimonio perfetto, inoltre, è quello tra il blu e il grigio, che ad esempio ha reso uniche le proposte moda di Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood.

Per chi predilige un classico d'eccellenza come il caldo marrone, invece, JW Anderson può rappresentare la scelta giusta.

Mentre chi vuole distinguersi con uno stile eccentrico che non passa inosservato, le proposte di Paco Rabanne e di Emporio Armani riusciranno a soddisfare molto, grazie ai loro accostamenti basati sul rosso col blu e il fucsia con il blu.

Questo colore di tendenza ha fatto la sua comparsa pure sulle stampe di capi preziosi come quelli firmati Dior, ma finanche i total blu visti alle sfilate di Jil Sanders e Balmain hanno incuriosito il pubblico.

Il blu è un colore che, tra l'altro, non si adopera unicamente nel settore della moda. Difatti è un genere di colorazione che risulta molto apprezzata e usata pure nell'arte e nel ramo correlato all'arredamento.

Nel frattempo i cosiddetti blue look visti sulle passerelle di questa stagione, hanno già conquistato le fashioniste, sempre molto attente a sfoggiare gli outfit all'ultima moda.