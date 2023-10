L'oroscopo di dicembre 2023 per la fortuna risveglierà molte occasioni d'oro per i segni di terra e di fuoco, perché Mercurio sarà presente nella costellazione del Capricorno e il Sole e Marte invece saranno nei gradi del Sagittario. La buona sorte toccherà anche ai segni

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna nel mese di dicembre 2023.

L'oroscopo di dicembre 2023: ostacoli azzerati per Vergine

1° Toro: stimoli nuovi per la carriera. Secondo l'oroscopo questo mese di dicembre si aprirà con un entusiasmo da vendere all'interno della vostra squadra di lavoro.

Gli affari potrebbero non solo darvi uno slancio nella carriera, ma anche produrre nuovi stimoli per dei progetti molto importanti. Potreste dedicarvi allo shopping e anche all'inizio di nuovi investimenti per voi stessi.

2° Vergine: non ci saranno ostacoli nel mese di dicembre. Saprete gestire alla perfezione gli impegni e far salire la vostra concentrazione. Secondo l'oroscopo, la determinazione non cederà nemmeno per un momento, e costituirà anche la base per nuove esperienze lavorative. Per molti di voi sarà l'inizio di nuovi lavori che i regaleranno una forte autonomia personale. Continuate così.

3° Ariete: sorprese. Questo dicembre sarà per voi il fautore di una fortuna davvero speciale.

Le sorprese potrebbero essere all'ordine del giorno e le energie cariche come non mai. La vostra autostima potrebbe farvi fare dei passo da gigante, specialmente nel corso della seconda parte del mese. Non avrete rivali nell'affrontare qualche piccola sfida.

4° Leone: finalmente si risveglieranno delle occasioni d'oro per la vostra carriera, perché arriveranno incarichi decisamente interessanti dal punto di vista economico.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo, acquisterete sempre più prestigio e allo stesso tempo crescerà anche la vostra voglia di mettervi in gioco sul lavoro. Potreste fare delle esperienze professionali molto appaganti.

Alti e bassi per Sagittario

5° Capricorno: farete faville sul lavoro. Le vostre idee saranno apprezzate e condivise per il raggiungimento di traguardi comuni a quelli dei colleghi.

Non vi risparmierete se ci sarà necessità di dare una mano a qualcuno, e avrete anche un senso di responsabilità molto importante rispetto alla norma. Secondo l'oroscopo di dicembre, le energie non si esauriranno troppo in fretta.

6° Sagittario: scoprirete che ci saranno degli affari eccellenti e alcuni che invece potrebbero esse controproducenti per le coste finanze. Prestare cautela a queste cose sarà salvifico per il vostro denaro. Potrete contare su collaborazioni molto efficienti sul posto di lavoro. Sarete in grado di sbaragliare la concorrenza con la vostra intraprendenza incrollabile.

7° Pesci: fintanto che avrete fortuna ed energie, questo mese di dicembre 2023 vi darà delle soddisfazioni che vi daranno una discreta ricompensa di stampo pecuniario.

I progetti riusciranno a rinvigorire la vostra determinazione, mentre non ci saranno momenti idilliaci con i colleghi. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, dovrete concedervi di tanto in tanto un po' di riposo.

8° Scorpione: non ci saranno ostacoli troppo grandi da superare, secondo quanto riportato dall'oroscopo di dicembre. Avrete alcuni vantaggi molto interessanti che potrebbero essere ottimi per la vostra carriera, ma evitare spese troppo costose sarà una buona mossa per il vostro portafoglio. La 'coperta' della fortuna ora potrebbe essere quasi assente, ma lo sconforto ora non sarà affatto contemplato.

Gemelli stressato

9° Gemelli: il calo degli affari sarà direttamente proporzionale al livello di stress che affronterete nel periodo dicembrino.

Perdere dei soldi in questo periodo sarà praticamente normale, se non fosse per quegli acquisti che potreste evitare. Secondo l'oroscopo, la seconda metà del mese potrete avvertire un rialzo delle energie e della determinazione.

10° Bilancia: la fiducia che avrete nei confronti delle vostre energie ora sarà irrimediabilmente in calo. Non ci sarà molta efficienza sul posto di lavoro, e l'interazione con i colleghi nei momenti più cruciali del lavoro si farà sempre più conflittuale. Le questioni burocratiche potrebbero essere rimandate a data a destinarsi, dal momento che l'ansia e lo stress saranno in rialzo nella seconda metà del mese.

11° Acquario: darvi del tempo per riposare di tanto in tanto potrebbe salvarvi dallo stress che altrimenti potrebbe essere un problema.

Potreste godervi solo in parte l'atmosfera natalizia, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Ma ritagliarvi del tempo per festeggiare potrebbe anche farvi dimenticare per un po' le situazioni non esattamente rosee con la squadra di lavoro.

12° Cancro: le emozioni nostalgiche potrebbero essere molto pesanti da affrontare, e potrebbero anche compromettere le prestazioni sul lavoro. Secondo l'oroscopo, riflettere sulla vostra situazione attuale sul piano finanziario potrebbe farvi venire qualche idea utile in mente. Ma nel periodo di dicembre ci saranno pochissimi desideri di questo tipo che si esaudiranno. Sarà saggio agire successivamente.