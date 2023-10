Prende il via una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 16 ottobre 2023 con quelli che saranno i cambiamenti e le novità per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore potreste aver perso interesse per una persona, ci sono diverse incomprensioni in questo momento da superare. Nel lavoro un problema potrà essere risolto grazie alla vostra capacità di azione.

Toro: per i sentimenti occasioni da cercare visto che le stelle portano a vivere una fase migliore.

Nel lavoro al momento non c'è il giusto aiuto attorno a voi.

Gemelli: a livello amoroso giornata che invita ad evitare polemiche visto che le tensioni al momento sono troppe. Nel lavoro c'è una scelta importante da fare, dovreste scegliere qualcosa di diverso.

Cancro: in amore se ci sono problemi Venere favorevole aiuta un buon recupero, riuscirete a trovare anche un accordo con una persona che è contro di voi da tempo. A livello lavorativo non sottovalutate le nuove proposte, arriveranno cambiamenti.

Leone: per i sentimenti le storie d'amore che hanno vissuto un momento critico ora saranno sottoposte a maggiore stress, per questo motivo meglio fare attenzione. Nel lavoro alcuni stanno facendo fatica a recuperare, molte cose sono cambiate rispetto al mese scorso.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore periodo che comporterà un buon recupero, non mancherà qualche novità. Nel lavoro non mancheranno le buone idee e qualche vantaggio.

Bilancia: per i sentimenti stelle decisive e a metà settimana le giornate migliori. Mercurio in transito interessante porta ad essere vincenti.

Nel lavoro otterrete ora maggiori successi, molti finalmente hanno capito quanto valete.

Scorpione: a livello amoroso giornata favorevole, avete la possibilità di ottenere qualcosa in più adesso. Nel lavoro se avete iniziato qualcosa da poco non tutto andrà come vorreste, alcune questioni negative saranno da risolvere.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore gli incontri saranno interessanti in particolare grazie a Venere nel segno.

Nel lavoro qualcuno potrebbe farvi un'offerta speciale.

Capricorno: a livello amoroso chi ha vissuto momenti difficili deve cercare di non tornare sui propri passi, Venere è comunque favorevole. Nel lavoro Luna in buon aspetto che porterà a vivere momenti migliori.

Acquario: per i sentimenti se c'è da chiarire una questione da adesso potrete portare avanti un chiarimento. Nel lavoro attenzione perché potrete scontrarvi con una persona, meglio avere pazienza.

Pesci: in amore Venere in opposizione mette in guardia dalle discussioni, non sarà possibile ora avvicinarsi a una persona. Nel lavoro potete permettervi di azzardare, si potrà recuperare terreno.