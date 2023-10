Un nuovo weekend sta per iniziare per tutti i segni zodiacali. Arrivano quindi di seguito le previsioni e l'oroscopo del 14 ottobre 2023 con i cambiamenti astrologici e le novità in amore e nel lavoro. In particolare per la Vergine ci saranno delle piccole difficoltà professionali.

Le previsioni zodiacali del 14 ottobre

Ariete: in amore potrete vivere questo fine settimana in modo più tranquillo, attenzione solo a non rimandare eventuali questioni importanti. Nel lavoro le iniziative che partono ora saranno importanti, ma siate concentrati sul futuro.

Toro: per i sentimenti è una giornata interessante per i nuovi incontri, non si esclude la possibilità di mettere a punto nuove conoscenze. Nel lavoro dovete credere nelle vostre capacità ed essere più abili.

Gemelli: a livello sentimentale cercate di evitare possibili complicazioni e di recuperare serenità, qualcosa non sta andando come vorreste. Nel lavoro valorizzate di più le vostre idee visto che Mercurio è in buon aspetto.

Cancro: in amore se c'è qualcosa di cui dovete parlare fatelo adesso, ma attenzione alle polemiche inutili. Ci sono delle stelle importanti, utili per avere la meglio in tante situazioni.

Leone: in amore - con Marte in aspetto critico - sarebbe meglio evitare le discussioni che potranno iniziare.

Nel lavora appena possibile fate il punto della situazione, soprattutto dal punto di vista economico.

Vergine: per i sentimenti se una persona vi interessa ora fatevi avanti, riuscirete a concludere la giornata in maniera interessante. Nel lavoro è meglio non fare passi falsi, non preoccupatevi se diverse cose al momento non vanno e portano delle piccole difficoltà.

Bilancia: a livello amoroso questo fine settimana vede la Luna favorevole, perciò se una persona vi interessa fatevi avanti. Nel lavoro sono possibili ritardi e conflitti, ma si potrà risolvere tutto a breve.

Scorpione: a livello sentimentale c'è una Luna interessante che regala una bella emotività, tutto questo ora va sfruttato.

Nel lavoro è meglio ascoltare le nuove proposte, ora si potrà ottenere qualcosa in più.

Sagittario: in amore dovreste iniziare a vivere una storia in maniera più libera. Lasciate da parte tutte le tensioni. A livello lavorativo ci sono diverse decisioni da prendere, il prossimo mese promette bene.

Capricorno: per i sentimenti se c'è qualche difficoltà fate attenzione in questo fine settimana, altrimenti potrà nascere una tensione. Nel lavoro se qualche rapporto non funziona potreste anche dire basta. È un giornata sottotono.

Acquario: a livello sentimentale non sarà facile superare alcune tensioni adesso, potrete comunque una buona passionalità. Nel lavoro arrivano novità nei prossimi giorni.

Pesci: in amore sarebbe meglio evitare qualche scontro adesso, alcuni impegni andrebbero gestiti meglio, attenzione a Venere in opposizione. Nel lavoro sono possibili delle uscite economiche in più in questa fase.