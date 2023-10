L'oroscopo di venerdì 6 ottobre ha in serbo tante sorprese ed è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. A ogni profilo viene associato un voto diverso per mettere in evidenza la situazione finale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 6 ottobre 2023.

Oroscopo del giorno 6 ottobre: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vi prenderete una piccola pausa dall'amore. Non avrete alcuna intenzione di ricevere altre delusioni. Vi sentirete un po' disorientati e questo potrebbe incidere anche sul rendimento lavorativo del giorno.

Attenzione a non perdere la bussola. Voto 5.

Toro: non punterete sull'organizzazione, ma sui sentimenti. Sarete determinati a mettere al primo posto il cuore perché vorrete utilizzare un approccio diverso dal solito. Il partner non potrà fare a meno di accogliere con gioia questa novità. Voto 7,5.

Gemelli: sarete di ottimo umore. Affronterete questa giornata con grinta e forza di volontà. Vi piacerà mettervi in gioco e confrontarvi con le persone che amate. Gli amici e la famiglia saranno disposti a sostenervi. Voto 9,5.

Cancro: nonostante gli sforzi, non riuscirete a entrare in sintonia con il partner. Farete fatica a immedesimarvi in lui e, così, tenderete a prendere le distanze. La situazione sarà risolvibile, anche se ci vorrà del tempo.

Voto 4.

Leone: farete fatica a metabolizzare alcuni eventi. Non avrete abbastanza tempo per rendervi conto della situazione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di procedere passo dopo passo, senza mettere troppa carne al fuoco. Voto 6.

Vergine: vi dedicherete ai vostri hobby. Finalmente, riuscirete a ritagliare un po' di tempo solo per voi stessi.

Intraprenderete un percorso emozionante, caratterizzato da creatività, gioia e tanto altruismo. Voto 8,5.

Previsioni zodiacali del 6 ottobre: dalla Bilancia allo Scorpione

Bilancia: farete fatica a tenere a freno la vostra curiosità. Non vedrete l'ora di vivere nuove esperienze. Per farlo, però, dovrete lavorare su determinati strumenti.

Una volta ottenute le basi, potrete muovervi più liberamente. Voto 7.

Scorpione: la vostra intraprendenza potrebbe farvi andare incontro ad alcuni ostacoli. Tenderete a gettarvi a capofitto nelle novità, senza valutare le possibili conseguenze. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di prestare maggiore attenzione. Voto 4,5.

Sagittario: in ambito lavorativo, sarete precisi e riflessivi. Il capo esprimerà tutta la sua ammirazione nei vostri confronti. Anche i colleghi lo penseranno, però, alcuni di loro potrebbero apparire un po' invidiosi. Voto 8.

Capricorno: tenderete a non giudicare nessuno. Preferirete concentrarvi su voi stessi in modo da non perdere di vista l'obiettivo finale. Vorrete raggiungere determinati traguardi.

Alcuni di essi saranno piuttosto ambiziosi. Voto 9.

Acquario: una persona a voi cara solleverà delle perplessità. Farete di tutto per venirle incontro e per tranquillizzarla. Otterrete i risultati sperati, anche se avrete un campo d'azione ridotto. Gli amici vi aiuteranno. Voto 6,5.

Pesci: sarete molto socievoli, ma tenderete a svelare troppo di voi stessi. Persone poco fidate potrebbero usare queste informazioni per ferirvi. A quel punto, trovare un'arma di difesa non sarà affatto semplice. Voto 5,5.