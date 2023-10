Il primo weekend del mese di ottobre si avvicina a grandi passi per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 6 ottobre 2023 con i cambiamenti e le novità in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci. In particolare ci saranno occasioni sentimentali per i Gemelli.

Le previsioni astrologiche del 6 ottobre

Ariete: in amore, se intendete parlare di questioni importanti, è meglio evitare toni polemici, specie se vi sentirete un po' accesi in questa giornata. Nel lavoro è possibile che ci sia da risolvere un contenzioso del passato.

Toro: per i sentimenti c'è una situazione astrologica importante, per questo motivo non rimandate nulla al futuro. Nel lavoro arriverà una buona occasione, molto presto ci saranno novità importanti.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata che porta qualche occasione in più, in particolare se ci sono stati dei problemi in passato. Nel lavoro le emozioni che vivrete in questo periodo saranno di riferimento per il futuro.

Cancro: in amore la Luna nel segno porta sensazioni importanti, attenzione solo ad un momento di possibile attrito. A livello lavorativo siete in attesa di novità, è favorito chi ha un'attività in proprio.

Leone: in amore in questi giorni c'è una grande volontà di azione, non perdete di vista le persone che vi vogliono bene.

Nel lavoro sarebbe il caso di portare avanti delle riflessioni generali.

Vergine: per i sentimenti in queste giornate sarete protagonisti, ci sono idee piuttosto chiare al momento. Nel lavoro è il momento giusto per sollecitare un incontro e buttare giù progetti importanti.

Bilancia: a livello sentimentale c'è agitazione, per questo motivo in giornata dosate le parole.

Nel lavoro ottenete il massimo, al momento state cavalcando un'onda positiva.

Scorpione: per i sentimenti se siete alla ricerca di una spiegazione ora potete richiederla, non si esclude che dobbiate fare i conti con una persona particolarmente intrigante. Nel lavoro Giove in opposizione potrebbe comportare alcune scelte di lavoro per il futuro.

Sagittario: a livello amoroso la giornata nel complesso è favorevole per chiarire quello che è rimasto in sospeso, le emozioni in queste ore non mancheranno. Nel lavoro c'è bisogno di maggiori rassicurazioni, le stelle vi premiano.

Capricorno: in amore - a causa della Luna in opposizione - qualche piccolo fastidio non mancherà. Nel complesso non esagerate. A livello lavorativo ci sono troppe differenze planetarie, qualche disaccordo potrebbe esserci.

Acquario: per i sentimenti c'è una grande capacità di azione e le emozioni al momento sono favorite. Nel lavoro potranno arrivare proposte particolari e qualche risposta che aspettavate da tempo.

Pesci: in amore è una giornata che invita a trovare più tempo anche per voi stessi, siete presi da diversi pensieri. Nel lavoro una persona potrebbe ora essere della vostra parte e Mercurio che non è più in opposizione porta a dei miglioramenti.