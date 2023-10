Secondo l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 ottobre, l’atmosfera della Luna favorirà la vita amorosa dei nativi dell’Ariete. Plutone offrirà alle persone Gemelli delle opportunità finanziarie da cogliere al volo. Alcuni single che appartengono al segno della Vergine avranno una cotta per una persona inaspettata, mentre gli altri vivranno un’avventura molto divertente. A seguire, l’astrologia per la settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 ottobre e le previsioni astrologiche sull’amore e sulle finanze.

Amore e soldi secondo l'oroscopo della settimana 9-15 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – L’atmosfera lunare di questa settimana favorirà il vostro amore coniugale. Le coppie sposate riscopriranno la passione e la sensualità degli inizi della loro storia romantica. Le recenti incomprensioni e tensioni saranno presto dimenticate. Single, sotto l’impulso di Venere in bell’aspetto, vi incanterete mentre respirate, cioè continuamente e quasi senza rendervene conto. Fate attenzione alla gelosia che scatenate in certe persone intorno a voi che sono meno dotate di voi nell’arte della seduzione. Fate molta attenzione a livello finanziario. Non ascoltate il consiglio di alcune persone a voi vicine, che cercheranno di condurvi in avventure rischiose.

Rischiate di perdere una grossa somma di denaro.

Toro – La configurazione di Giove promette una settimana di allegria e di apertura mentale che dovrebbe giovare alla vostra vita di coppia. Ci sarà buona intesa, piacere di stare insieme e di vedere gli amici. Per i più viziati sarà una fuga romantica. Single, grazie ad alcune configurazioni planetarie trascorrerete una settimana emozionante.

Alcuni vedranno riaffiorare un amore del passato, altri cederanno al fascino del vicino di casa o di un collega. Anche se molte situazioni finanziarie vi preoccupano, manterrete alto il morale. Questo atteggiamento positivo, instillato da Mercurio, vi aiuterà a sfruttare un’opportunità inaspettata e a cambiare la situazione.

Gemelli – Il silenzio questa volta sarà il peggior nemico della vostra relazione d’amore. Voi, infatti, che avete tanto bisogno di dialogare con il vostro partner, di condividere con lui/lei i vostri entusiasmi, le vostre speranze, le vostre delusioni e le vostre passioni, rischiate di chiudervi in voi stessi. È questa tendenza che dovrete cercare di combattere. Single, questa settimana dovrebbe riservare delle piacevoli sorprese per il cuore grazie al buon influsso lunare. Godrete di una certa gioia di vivere e le vostre relazioni sentimentali si evolveranno sotto il segno dell’armonia. Questa posizione di Plutone vi offrirà reali opportunità finanziarie. Promette un flusso di cassa maggiore rispetto al passato.

Non si tratterà però di una fortuna e bisognerà attendere ancora un po’ per sperare in guadagni davvero significativi.

Cancro – Se siete sposati, vi concentrerete questa volta sulla stabilità e sulla fedeltà piuttosto che sulla passione. Attenzione, però, a Urano, pianeta imprevedibile, che potrebbe causare sconvolgimenti, colpi di fulmine o rotture. È quindi possibile che alcuni di voi vivano avventure piuttosto sorprendenti. Single, le possibilità di incontri aumenteranno questa settimana, ma non dovreste andare troppo in fretta e prendetevi il tempo per conoscere molto bene la persona interessata prima di impegnarvi. Sarete esposti a determinate fluttuazioni finanziarie: spese capricciose, irregolari, persino imprudenti.

Il desiderio di distinguersi o di stupire può giocarvi brutti scherzi. Evitate viaggi costosi che potrebbero mettere a dura prova il vostro budget e dai quali vi ci vorrà molto tempo per riprendervi.

Previsioni delle stelle da lunedì 9 a domenica 15 ottobre, settore amoroso e finanziario: da Leone a Scorpione

Leone – Se avete una relazione d’amore, siate molto vigili. Assicuratevi di essere attenti e teneri nei confronti della vostra dolce metà, altrimenti rischierete di avere una brutta sorpresa a fine settimana. Non è impossibile, infatti, che la persona che amate decida di farvi uno scherzo molto spiacevole o addirittura di lasciarvi. Per molti nativi del Leone, le questioni legate all’eredità possono creare attriti e tensioni con i parenti stetti, poiché ognuno ha la propria idea fissa sull’argomento.

Non affrettate nulla, pensate a lungo e intensamente e non esitate a chiedere consiglio ad amici disinteressati. In ogni caso, il tempo risolverà tutto questo, e nel vostro migliore interesse.

Vergine – Con il transito di Venere nel vostro spazio zodiacale, la vostra vita amorosa non dovrebbe essere triste. Quelli che hanno una relazione d’amore armoniosa avranno il diritto a un oceano di tenerezza e sensualità. Se il vostro rapporto di coppia è in difficoltà, questo sarà il momento di rafforzare il vostro rapporto amoroso con il dialogo. Venere sarà favorevole anche ai cuori solitari, che vorranno sedurre e lasciarsi sedurre. Alcuni single vivranno un’avventura molto divertente, altri invece sperimenteranno una cotta decisiva.

Questa volta la vostra situazione finanziaria sarà al centro delle vostre preoccupazioni e valuterete anche la possibilità di stipulare un prestito a lungo termine per un acquisto importante. Pensate attentamente prima di fare il grande passo. E se i vostri piani subiscono temporaneamente ritardi, portate pazienza: la situazione si risolverà presto.

Bilancia – Più rinvigoriti ed entusiasti che mai, comunicherete la vostra energia e il vostro ottimismo al vostro partner. Se ha delle preoccupazioni professionali o di altro tipo, potrete sostenerlo e tirarlo su di morale. E poi vi sentirete perfettamente in sintonia e la vostra felicità sarà un piacere da vedere. Single, in questa settimana avrete la possibilità di avere un incontro emozionante.

La protezione di Plutone si estenderà al vostro budget e a tutti i vostri problemi finanziari. Avrete la possibilità di fare investimenti vantaggiosi. Prima di impegnarvi, scoprite ogni dettaglio e chiedete consigli a specialisti competenti.

Scorpione – Se vivete in coppia, questa sarà una bella settimana per voi. Ci sarà un netto miglioramento nei vostri rapporti coniugali. Dovrete condividere un sentimento di complicità e tenerezza con il vostro partner. La passione sarà protagonista della vita dei single, non mancheranno avventure più o meno travolgenti. Combatterete una dura battaglia, ma se trionferete, sperimenterete un amore meraviglioso. Spetta a voi non soffocarlo dalla nascita, astenersi da dure critiche.

Con questa fase lunare potrete aspettarvi rapidi cambiamenti nella vostra situazione finanziarie. Sarà necessario un comportamento calmo per evitare confusione o perdite. Ma questa configurazione sarà, invece, favorevole per le decisioni riguardanti investimenti e acquisti di apparecchiature domestiche.

Previsioni dell'oroscopo per la settimana 9-15 ottobre, amore e soldi: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sul piano coniugale avrete la possibilità di realizzare vecchi progetti e di fiorire nella direzione dei vostri desideri, pur mantenendo una certa indipendenza che vi sta sempre a cuore. Venere sarà lì per sostenere i vostri sogni. Se siete single, non dovrete rendere conto a nessuno e continuerete ad accumulare notti insonni e mattine dispettose.

Dovrete dedicarvi ad attività finanziariamente più redditizie. Avrete spese ingenti da sostenere e avrete molto da fare per migliorare il vostro comfort domestico. Le questioni legate al denaro vi renderanno ansiosi e la vostra mente sarà consumata dai vostri affari.

Capricorno – Da qualche tempo avete riscontrato difficoltà nella vostra vita matrimoniale. La situazione, invece di migliorare, rischia di peggiorare con Plutone in aspetto non benevolo. Dovrete avere molta pazienza e tolleranza per evitare che le vostre relazioni raggiungano un punto critico. Single, per innamorarsi bisognerà aspettare ancora un po’, ma nel frattempo non è da escludere un’avventura. Questa volta potrete effettuare ottime transazioni finanziarie e fare investimenti redditizi.

Una questione controversa riguardante i beni di famiglia troverà un esito felice.

Acquario – L'Oroscopo dell'amore prevede una settimana carica di tensione nelle coppie in cui uno dei partner è di questo segno. Per quanto riguarda le anime sole, alcune saranno inclini a prendere decisioni avventati su alcuni progetti onerosi, per capriccio o per una cotta. Dovrete fare un passo indietro e riflettere di più per evitare di ritrovarvi in una situazione inestricabile. Questa atmosfera planetaria vi aiuterà a migliorare la vostra situazione finanziaria. Giove vi farà guadagnare il sostegno della fortuna. Urano causerà eventi imprevisti, per lo più positivi. Se Nettuno vi riserverà una spiacevole sorpresa, Giove vi aiuterà a correggere la situazione.

Pesci – Con questa atmosfera astrologica, le vostre barriere protettive andranno in frantumi e non cercherete più di controllare costantemente le vostre emozioni o di anteporre la ragione ai sentimenti. Ciò avrà effetti magnifici sulla vostra vita di coppia. Single, Venere illuminerà i vostri amori, che beneficeranno anche del sostegno di Giove, il pianeta della fortuna. È quindi molto probabile che questa settimana sia segnata da un incontro molto importante. Con questo aspetto di Urano è possibile un colpo di fortuna a livello finanziario. Allora potete regalarvi un bel capo di abbigliamento oppure una seduta dall’estetista.