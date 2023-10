La retrogradazione di Giove in Toro è iniziata il 5 settembre e si concluderà il 31 dicembre. Quando Giove transita in Toro si trova in esaltazione così porta in auge sia i valori del Grande Benefico che del segno di Terra, dinamiche che ci parlano di ricerca ponderata di maggiori sicurezze, voglia di lasciarsi coccolare dai piaceri della vita ma anche profondo desiderio di agire con la dovuta calma. Quando, però, abbiamo a che fare con la retrogradazione gioviale in Toro gli aspetti sopra citati vengono messi in discussione portandoci a revisionare più e più volte idee, opinioni e progetti.

Transito in questione che risulterà più conciliante per Capricorno e Pesci, mentre sarà meno benevolo per Acquario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Pesci: ritorni. La retrogradazione gioviale nell'amico Toro potrebbe profumare, specialmente nell'oroscopo dal 29 ottobre al 10 novembre e dal 23 al 31 dicembre, di ritorni inaspettati ma tanto desiderati nella sfera amorosa di casa Pesci. Oltre a ciò, il transito a marcia indietro spingerà il segno d'Acqua a mettere in campo maggiore maturità per risanare rapporti familiari incrinatisi in precedenza.

2° posto Capricorno: stop ai vizi. Abitudini malsane e atteggiamenti troppo crudi saranno banditi dal vocabolario dei nati Capricorno grazie alla retrogradazione di Giove di Terra, ancor di più agli sgoccioli del transito quando la tipica fermezza del segno Cardinale emergerà in tutto il suo splendore.

3° posto Toro: pazienti. Rispetto agli altri undici esponenti della cerchia zodiacale, il segno del Toro quando ospita Giove in retrogradazione non ci mette molto a comprendere che ci sarà da rimboccarsi le maniche e che nulla sarà regalato loro dal parterre astrale. Ma nonostante tale percezione poco esaltante, il segno Fisso riuscirà a mettere in campo una dose di pazienza talmente ampia che risulterà serafico anche nelle situazioni più destabilizzanti.

I mezzani

4° posto Leone: sperimentatori. Quando Urano e Giove nel segno del Toro ingranano la retromarcia, come accadrà sino al 31 dicembre, il segno del Leone potrebbe trovarsi davanti al crollo di certezze e punti di riferimento che riguardano sia la sfera economica che quella lavorativa. Da metà novembre a seguire, fortunatamente in soccorso del segno di Fuoco arriverà il terzetto Saturno-Marte-Sole che lo indurrà a non abbattersi sperimentando nuovi metodi per sbarcare il lunario.

5° posto Vergine: polso fermo. Il transito del Grande Benefico retrogrado in Toro, ancor di più dal 24 al 30 ottobre e dal 15 al 22 dicembre, avrà buone chance di donare ai nati Vergine la determinazione necessaria per non lasciarsi abbattere da sgambetti e colpi bassi durante la loro corsa al successo. Polso fermo che aiuterà il segno Mutevole a salire i gradini della scala gerarchica con più semplicità.

6° posto Ariete: farci il callo. Posizione di metà classifica per l'Ariete che sarà spinta dal transito in questione ad assimilare alcuni comportamenti sopra le righe delle persone care provando, al contempo, a non dare di matto quando tali atteggiamenti vengono manifestati.

7° posto Cancro: rafforzare l'autostima.

Il moto apparente di Giove nel segno del Toro parrà creare per i nati Cancro delle circostanze atte a fargli comprendere che può fidarsi delle sue potenzialità, anzi dovrebbe farlo rafforzando l'autostima e puntando più su di sé anziché cercare reiteratamente sostegno e incoraggiamento dalle altre persone.

8° posto Sagittario: valenza amorosa. La partita astrologica del transito in questione per il segno del Sagittario si giocherà sul valore che i Sagittario daranno alla dolce metà in termini di rispetto e fiducia reciproca. A fronte di ciò, sarà facile saltare a conclusioni affrettate ed essere propensi a mandare all'aria anche storie durature al minimo sospetto d'infedeltà o poca lealtà dalla controparte.

9° posto Bilancia: questione di priorità. La retrogradazione gioviale in ottava casa potrebbe indurre i nati Bilancia, specialmente nelle prime tre settimane di novembre, a fare un bilancio delle loro priorità esistenziali mettendo in cima alle preferenze la famiglia e, al contempo, facendo scalare di qualche posizione l'ambizione professionale.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: cambiare registro. Pregiudizi e preconcetti per i nati Gemelli con Giove retrogrado in Toro dovrebbero essere relegati nel dimenticatoio per dare sfoggio di una versione del segno d'Aria maggiormente aperta alle novità senza farsi influenzare in alcun modo da eventi passati o dicerie di sorta.

11° posto Acquario: colpi di testa.

Tutt'altro che benevolo, almeno sulla carta, Giove a marcia indietro nel quarto campo per il segno dell'Acquario, il quale parrà essere avvezzo ai colpi di testa, ad esempio mandando per aria un progetto per dei dissidi con un socio oppure troncando una storia d'amore per una questione di principio.

12° posto Scorpione: in alto mare. Mercurio in Scorpione fino al 10 novembre da un lato e Urano retrogrado in settima casa dall'altro per l'intero periodo potrebbero rendere il transito in questione per il segno d'Acqua un covo di promesse non mantenute, prese di posizione e accuse provenienti dalla cerchia amicale. Situazioni quasi surreali che per lo Scorpione risulteranno destabilizzanti nonché invalidanti anche per gli altri settori di vita.