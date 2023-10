L'oroscopo della giornata di sabato 21 ottobre prevede un Toro attivo socialmente grazie a Venere e alla Luna, mentre Gemelli sarà speranzoso e ansioso di raggiungere importanti obiettivi a breve termine. Emozioni positive aiuteranno i nativi Pesci a vedere sotto un'altra luce il rapporto con il partner, mentre Cancro sarà un po’ troppo sulle sue in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 21 ottobre.

Previsioni oroscopo sabato 21 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: questa prima parte di fine settimana lascerà un po’ a desiderare secondo l'oroscopo, complice l'astro argenteo in cattivo aspetto.

Tra voi e il partner non ci sarà una splendida intesa, ma per il momento non attraverserete un periodo di crisi. Per quanto riguarda il lavoro alcune idee potrebbero richiedere tempo, ma voi sarete pronti a dimostrare il vostro impegno. Voto - 6️⃣

Toro: periodo eccellente in ambito amoroso grazie ad una perfetta unione tra il pianeta Venere e la Luna. Single oppure no, sarete socialmente attivi e con la voglia di dare maggiore spazio alla vostra relazione di coppia o ai rapporti sociali con gli amici più cari. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee, che se sviluppate bene, potrebbero portare a qualcosa di buono per voi. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un periodo di confusione per voi nativi del segno, dovuto a questo cielo sfavorevole sotto diversi aspetti e ad alcuni eventi complicati della vostra vita.

Con Venere in quadratura faticherete a trovare la giusta intesa con il partner, ma anche nel lavoro, con solo Mercurio in congiunzione, potreste sentirvi un po’ smarriti. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali sottotono a causa della Luna opposta. L'oroscopo della giornata di sabato si rivelerà complicato in amore, nonostante Venere sia favorevole.

Evitate di rimanere sulle vostre, assumendo a volte un atteggiamento inutilmente irascibile. Per quanto riguarda il lavoro, se un progetto non sta andando come volete, sarà necessario risolvere al più presto la questione. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile all'inizio di questo fine settimana. Questo cielo sarà sereno per voi e il vostro rapporto viaggerà su discreti binari.

Attenzione però perché potrebbero arrivare presto delle nubi sul vostro rapporto. Nel lavoro sarete sicuri delle vostre capacità. Dovrete soltanto riuscire a dimostrarle agli altri. Voto - 8️⃣

Vergine: non potrete chiedere di meglio per il vostro rapporto in questo splendido periodo. Con la Luna e Venere a favore, tra voi e il partner ci sarà una splendida intesa, soprattutto per voi nati nella terza decade. Nel lavoro i guadagni saranno direttamente proporzionali all'impegno che dimostrerete. Voto - 9️⃣

Bilancia: la Luna in Capricorno potrebbe frenare il vostro entusiasmo nei confronti del partner in questa giornata di sabato. Il weekend non inizierà in modo ottimale, ma già dalle prossime ore recupererete terreno.

Sul fronte professionale Mercurio sarà un importante alleato per realizzare progetti in grado di garantirvi importanti risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale positiva in questa giornata grazie ad un ottimo quadro astrale, che vedrà la Luna e Venere ben allineati tra loro. Single oppure no, il rapporto con la vostra fiamma potrebbe fare importanti passi avanti. Nel lavoro alcune idee saranno il motore dei vostri progetti per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Sagittario: con Venere in quadratura dal segno della Vergine non sarà facile vivere un rapporto affiatato. CI saranno alcuni problemi che solo insieme alla persona che amate potrete risolvere. Per quanto riguarda il lavoro potreste ritrovarvi in situazioni inedite che dovrete essere in grado di saper gestire, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo davvero intrigante sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. La Luna porterà maturità e buon senso nel vostro rapporto, mentre Venere lo renderà più romantico. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà in quadratura. Affinché i vostri progetti possano funzionare, dovrete avere le idee chiare fin da subito. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale discreta in questa giornata di sabato. In amore godrete di un rapporto tutto sommato godibile, con momenti di spensieratezza e anche di crescita. Nel lavoro sarete ben concentrati su alcuni importanti progetti grazie a Mercurio, che vi darà quella spinta e quel sostegno di cui avrete bisogno per andare avanti. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in Capricorno vi darà una mano all'inizio di questo weekend, ma con Venere in opposizione non sarà facile pretendere di vivere un rapporto affiatato sotto ogni punto di vista. Sul fronte professionale porterete avanti le vostre idee con discreto impegno, raggiungendo risultati di tutto rispetto. Voto - 7️