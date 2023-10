Nel periodo da lunedì 23 ottobre a venerdì 10 novembre secondo l'oroscopo troveremo sul piano astrale Mercurio transitare nel segno dello Scorpione. Aspetto astrale che invita a non fermarsi alle apparenze e alla superficialità degli accadimenti, ma a scendere nel profondo di ogni questione per analizzare e magari scoprire le possibili motivazioni che hanno portato un individuo, un'idea o un progetto a evolvere in un dato modo. Transito astrologico della durata di circa due settimane che avrà un'impronta benevola per Pesci e Cancro, mentre si rivelerà maggiormente sfidante per Acquario e Leone.

Sul podio

1° posto Pesci: lucidi. Secondo le effemeridi dal 23 ottobre al 10 novembre, i nati Pesci potrebbero riprendere le redini sia della loro acutezza mentale che della velocità d'esecuzione, doti che si riveleranno una manna dal cielo specialmente nel mondo professionale.

2° posto Scorpione: passionali. Il Messaggero degli Dei sui loro gradi flirterà con la Bianca Signora in decima casa per l'intero periodo e ciò andrà a riaccendere la fiammella della passionalità di casa Scorpione, ancor più delle prime due decadi che si riveleranno più focose che mai grazie a un Marte super.

3° posto Cancro: autoaffermazione. Mercurio nel loro Elemento, ancor di più il 25 e 26 ottobre e il 3 e 4 novembre, andrà a toccare il campo del successo, dell'ambizione e della voglia di ritagliarsi uno spazio congruo in società per il segno del Cancro, il quale godrà di ottimi spunti per auto affermarsi.

I mezzani

4° posto Vergine: connessioni emotive. Gli influssi benevoli del pianeta personale in Scorpione avranno buone chance di concedere ai nati Vergine, specialmente dal 2 all'8 novembre, la possibilità di intrecciare nuove relazioni interpersonali basate sin da subito su profonde connessioni emotive. A prescindere dall'entità del tipo di relazione intrecciata, il segno Mutevole si renderà conto che tali rapporti nascenti avranno l'impronta della durevolezza.

5° posto Bilancia: doverosi sacrifici. Il passaggio di Mercurio in seconda casa per i nati Bilancia significherà, con buona probabilità, una consapevolezza che racchiude la voglia di raggiungere degli obiettivi comuni, ad esempio mete legate alla cerchia amicale o familiare, e la propensione a mettere in campo dei doverosi sacrifici per spianare a tali obiettivi il cammino.

6° posto Ariete: coriacei. Avete presente l'apparente indistruttibilità di personaggi cinematografici immaginari come King Kong o Godzilla? Quando Mercurio accenderà lo Stellium in Scorpione insieme a Marte e il Sole per il segno dell'Ariete parrà arrivato il momento di diventare coriacei e quasi inscalfibili agli occhi altrui.

7° posto Sagittario: la prossima volta. Il passaggio mercuriale in questione, eccezion fatta per le controverse giornate del 31 ottobre e del 1° novembre, concederanno ai nati Sagittario di procrastinare qualcosa che non hanno granché voglia di portare a compimento.

8° posto Capricorno: dispendiosi aggiornamenti. Complice la Croce Cardinale attiva, la posizione di Mercurio nell'undicesimo campo per i nati Capricorno potrebbe significare la necessità di seguire un corso d'aggiornamento professionale per stare al passo coi tempi, ma tale upgrade di insegnamenti arrecherà un dispendio economico non indifferente.

9° posto Toro: energie mal convogliate. L'ostico transito mercuriale, reso ancor più vigoroso dallo scontro che farà col duetto Giove-Urano sui loro gradi, avrà ottime chance di spingere inconsciamente i nati Toro a convogliare le loro energie in attività o idee inadatte alla loro evoluzione.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: suscettibili. Emozioni poco benevole come la permalosità o l'irritabilità accompagneranno, con buona probabilità, i nati Gemelli nel passaggio di Mercurio nel segno dello Scorpione, in quanto le emozioni del segno Mutevole saranno un libro aperto per chi li conosce bene e ciò li farà sentire estremamente fragili.

11° posto Acquario: blocchi. Il carnet astrale, capitanato da Mercurio e Urano ostili, parranno porre dei blocchi alle ambizioni professionali e monetarie dei nati Acquario dal 23 ottobre al 10 novembre, stop forzati che profumeranno di invito a rimescolare le carte per creare qualcosa di più interessante.

12° posto Leone: guardarsi allo specchio. Il passaggio di Mercurio in Scorpione, ancor di più l'8, il 9 e 10 novembre quando Lilith sarà retrograda sui loro gradi, inviterà i nati Leone a guardarsi interiormente con totale schiettezza con lo scopo di comprendere cosa c'è dietro alle maschere che indossano in società. A fronte di ciò, il segno di Fuoco sarà chiamato ad ammorbidire tali metaforiche maschere per far emergere anche i lati caratteriali che troppo spesso cerca di celare.