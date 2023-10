Secondo l'oroscopo il passaggio di Lilith nel segno della Vergine è iniziato lunedì 16 ottobre e durerà fino a sabato 29 giugno 2024. La Luna in astronomia si muove lungo un'ellittica attorno al pianeta Terra e tale ellissi presenta due punti focali: uno è occupato dalla Terra e l'altro punto viene chiamato Luna Nera o Lilith. Per l'astrologia tale punto ellittico simboleggia i meandri più reconditi della psiche umana toccando principalmente tematiche come sessualità, ossessioni e fobie. Lilith in Vergine sul piano collettivo ci chiede di prendere dimestichezza con le nostre debolezze provando a non fomentare atteggiamenti compulsivi o compensatori.

La Luna Nera in Vergine sarà un transito in discesa per Sagittario e Scorpione, mentre si rivelerà più sfidante Pesci e Gemelli.

Sul podio

1° posto Capricorno: confronto genuino. Il transito della Luna Nera nel loro Elemento, ancor di più a cavallo tra dicembre e gennaio, andrà presumibilmente a illuminare il modo nel quale i nati Capricorno si approcciano a una figura autoritaria, principalmente il padre o un capo al lavoro. Nel periodo citato al segno Cardinale verrà fornita la chiave giusta per un confronto genuino e paritario che lo aiuterà ad eliminare qualsiasi timore reverenziale nel prossimo futuro nei riguardi della controparte.

2° posto Sagittario: trasgressivi. Il campo che Lilith in quarta casa potrebbe sottolineare per i nati Sagittario sarà quello della visione inconscia della sfera sessuale, premendo soprattutto sul portare in superficie eventuali traumi legati all'infanzia o all'adolescenza al fine di assimilarli e voltare pagina.

Gli esponenti del segno di Fuoco che riusciranno in questo esercizio esistenziale riceveranno come ricompensa astrale una carica passionale intrisa di trasgressione e voglia di sperimentare che spingerà i più audaci anche a intrattenere più relazioni contemporaneamente.

3° posto Scorpione: al bando la vendetta. Nelle menti dei nati Scorpione, nel corso del transito di Lilith in Vergine, parrà irradiarsi una nuova prospettiva nell'osservare le persone che gli hanno arrecato grandi sofferenze emotive, specialmente quelle legate alla sfera affettiva.

Il passaggio in questione suggerirà probabilmente al segno Fisso di accantonare propositi di vendetta o ruminazioni rancorose per comprendere i motivi che hanno spinto la persona in causa a mettere in atto determinati gesti.

I mezzani

4° posto Vergine: mood salutare. Grazie alla rigidità saturniana che accompagnerà in toto il passaggio della Luna Nera sui loro gradi, i nati Vergine saranno indotti, c'è da scommetterci, a focalizzare gran parte dello loro attenzioni su ciò che sino a quel momento ha avuto un impatto negativo sulla loro salute, ad esempio alcol e fumo.

Assimilata tale lezione interiore, il segno Mutevole potrà stravolgere in meglio la sua quotidianità introducendo nella stessa abitudini salutari strizzando l'occhio anche al benessere cerebrale, come la pratica meditativa.

5° posto Ariete: equilibrio comportamentale. Il transito di Lilith in Vergine, specialmente nelle prime tre settimane di dicembre, potrebbe indirizzare i nati Ariete a osservare con fare distaccato sia i momenti interiori che esteriori di quando hanno dei notevoli sbalzi di irruenza e fragilità. Guardando questa sorta di elettroencefalogramma comportamentale, il segno Cardinale avrà ben chiaro come riuscire a trovare un equilibrio tra i due estremi e ciò non potrà che risultare benevolo anche per il loro mondo introspettivo.

6° posto Toro: gelosia in dissolvenza. La tematica che interesserà, con buona probabilità, il segno del Toro con questo passaggio di Lilith nell'amica Vergine sarà quella della gelosia per le persone ma anche per oggetti e ambienti. Tra i segni Fissi il Toro è senz'altro il più legato al possedimento e allontanarsi dallo stesso può segnare delle vere e proprie ferite emotive, ma il transito della Luna Nera in nona casa proverà a sciogliere la gelosia nativa verso il materialismo e gli altri individui. Fare a cambio d'ufficio con un collega o cedere la collezione di francobolli al figlio sarebbero ottimi punti di partenza.

7° posto Leone: capacità cooperativa. Nel celebre film del 1998 "The Truman Show" l'attore Jim Carrey interpreta Truman Burbank, un trentenne come tanti ignaro di essere il protagonista di un reality show.

Similmente alla pellicola del regista Weir, oggi più che mai attuale, i nati Leone parranno vivere questo transito della Luna Nera nel secondo campo rendendosi conto che da circa tre anni a questa parte sono stati gli altri a muovere le fila della loro vita, lasciando al segno di Fuoco solo le briciole in termini di spazio di manovra. Assimilando ciò, il transito in questione sembrerà suggerire al Leone di accantonare qualsiasi proposito egocentrico o individualista per affacciarsi a una visione delle vita futura maggiormente cooperativa e complementare.

8° posto Acquario: radar per amicizie tossiche. Alla luce dei riflettori astrali, durante il passaggio di Lilith in Vergine, balzeranno probabilmente le amicizie legate al segno dell'Acquario, in quanto tale ambito dovrà essere passato al vaglio dai nativi come un ricercatore d'oro che desidera trovare delle grosse pepite da portare con sé.

Con questo transito, soprattutto l'ultima settimana di novembre e nel mese di febbraio, il segno d'Aria sarà dotato di un metaforico radar per scovare chi tra le sue amicizie non è sincero o ha secondi fini, così da eliminarlo senza batter ciglio dalla cerchia delle persone fidate. Non si tratterà di indizi eclatanti o tangibili bensì di viscerali intuizioni che i nativi farebbero bene ad assecondare.

9° posto Bilancia: focus sui sensi di colpa. Il lungo transito della Luna Nera nel dodicesimo campo ci parlerà, c'è da scommetterci, di un segno della Bilancia che si concentrerà su ciò che gli fa sviluppare dei sensi di colpa, dal concedersi uno strappo a tavola al dire un "no" a un appuntamento con un'amica passando per un acquisto costoso.

Il passaggio di Lilith, in questo caso, punterà a far assimilare ai nativi che, a prescindere dal percorso evolutivo intrapreso, restiamo tutti pur sempre nell'antro della dualità e di conseguenza soggetti a cadere in fallo, ma non per questo meritiamo di colpevolizzarci.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: ciò che manca negli affetti. Il passaggio planetario in questione potrebbe portare alla luce agli occhi dei nati Cancro il loro modo di rapportarsi alle carenze affettive, intense come rapporti dove non tutto funziona a dovere ma anche assenza di determinate relazioni. Lilith in Vergine, specialmente nel mese del compleanno dello Scorpione, proverà quindi a rendere meno traumatica la visione di ciò che manca nella sfera affettiva per il segno Cardinale, sebbene tale esercizio non risulterà di semplice attuazione per lo stesso.

11° posto Gemelli: sulla punta della lingua. Avete presente quando vedete un'attrice in un film o ascoltate uno speaker alla radio e, pur sapendo di chi si tratta, non riuscite a ricordarlo nell'immediato? Una sensazione analoga potrebbero provarla i nati Gemelli col transito della Luna Nera in Vergine, ma con la sostanziale differenza che loro ricorderanno eccome la metaforica attrice o speaker sebbene saranno in qualche modo frenati dall'esternarlo a voce. Questo perché tale passaggio risulterà castrante per il fronte comunicativo del segno Mutevole, i quali si vedranno purtroppo indesiderati protagonisti di equivoci o pettegolezzi.

12° posto Pesci: spersonalizzazione. Lilith in Vergine in settima casa sommata a Nettuno sui loro gradi porterà, con ogni probabilità, una propensione del segno dei Pesci a mettersi totalmente al servizio di una o più persone, ad esempio un genitore malato o un fratello che ha preso una brutta strada.

Atteggiamento di certo nobile sulle prime, ma il rovescio della medaglia sarà rappresentato dall'inclinazione estrema dei nativi ad aiutare l'altro che li porterà sino a una sorta di spersonalizzazione individuale.