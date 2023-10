Mercoledì 11 ottobre troviamo sul piano astrale la Luna e Venere transitare nell'orbita della Vergine, nel frattempo il Sole, Marte e Mercurio sosteranno nel segno della Bilancia. Giove e Urano, invece, protrarranno il moto in Toro, così come Saturno assieme a Nettuno resteranno stabili in Pesci e il Nodo Nord continuerà la sosta in Ariete. Plutone, infine, permarrà nel domicilio del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno roseo per Gemelli e Pesci.

Sul podio

1° posto Toro: mosse azzeccate. Mercoledì autunnale dove i nati Toro avranno eccelse chance di mettere a segno qualche colpo degno di nota nella sfera professionale, mosse azzeccate che di conseguenza andranno a favorire anche le entrate economiche del segno Fisso.

2° posto Vergine: affabili. Secondo l'oroscopo di mercoledì 11 ottobre, i nati Vergine potrebbero mettere in campo un mood conciliante nel settore privato, specialmente il primo decano che si rivelerà affabile e permissivo sia con la dolce metà che con figli e genitori.

3° posto Acquario: investimenti. Il duetto Luna-Vergine di Terra da un lato e il moto uraniano in ostica posizione dall'altro parranno, durante le ventiquattro ore in questione, indurre i nati Acquario a lanciarsi in qualche investimento di stampo innovativo ma ben ponderato.

I mezzani

4° posto Capricorno: focus sulla qualità. La ricerca della perfezione, sia che si tratti di un progetto lavorativo che di un'opera di fai da te, potrebbe rappresentare il leitmotiv di casa Capricorno in questo giorno di metà settimana, col segno Cardinale che esigerà la massima qualità dalle sue creazioni.

5° posto Bilancia: raddrizzare il tiro. Giornata significativa che avrà buone chance di rivelarsi utile nel prossimo futuro per i nati Bilancia, i quali comprenderanno come agire per il meglio in merito ad alcuni rapporti relazionali che dovranno continuare a frequentare anche tra qualche tempo.

6° posto Leone: nocciolo delle questioni.

Elucubrazioni mentali o voli pindarici sembreranno banditi dal vocabolario di casa Leone questo mercoledì ottobrino, col segno Fisso che sarà presumibilmente un asso a scendere al nocciolo di ogni questione con un approccio oltremodo concreto.

7° posto Ariete: consigli utili. Le effemeridi dell'11 ottobre suggeriranno, c'è da scommetterci, ai nati Ariete di fare più attenzione del solito ai suggerimenti provenienti da persona con maggiore esperienza, in quanto tra tali consigli si nasconderà qualche piccolo tesoro del quale beneficiare.

8° posto Scorpione: cercasi silenzio. I probabili ritmi frenetici di questo mercoledì si riveleranno poco sopportabili per i nati Scorpione, i quali preferiranno ritagliarsi uno spazio e un momento della giornata dove godere di un rilassante e rigenerante silenzio.

9° posto Cancro: accuse. La cerchia famigliare di casa Cancro potrebbe rivelarsi una polveriera per i nativi, i quali rischieranno di ricevere alcune accuse da fratelli, sorelle o genitori in merito alla loro apatia messa in campo ultimamente.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: indispettiti. Un presunto torto subito avrà presumibilmente il potere di far crollare al ribasso il tono umorale dei nati Gemelli, facendoli rimanere indispettiti per l'intero mercoledì nonché incapaci di affrontare l'argomento con la controparte.

11° posto Sagittario: fai e disfai. Se ci muniamo di plastilina possiamo plasmarla più e più volte a nostro piacimento per creare ciò che vogliamo in miniatura ed è ciò che potrebbero erroneamente cercare di fare i nati Sagittario in questa giornata d'autunno, ovvero avviare e distruggere progetti e idee in continuazione. Modus operandi che si rivelerebbe deleterio e oltremodo dispendioso.

12° posto Pesci: relax. Trovare un'oasi armoniosa sarà, con grande probabilità, l'obiettivo primario dei nati Pesci questo mercoledì, col segno Mutevole che non avrà granché voglia di faticare e nemmeno di fare buon viso a cattivo gioco con chi non gli sta a genio.