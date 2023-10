Il blazer nero è uno di quei capi di abbigliamento che non può mancare nel guardaroba femminile dell'autunno 2023: nell'ultimo periodo esso è stato indossato in pubblico anche da Emma Marrone. Mentre invece Diletta Leotta ha sfoggiato un paio di stivali neri. Entrambe le proposte possono essere prese in considerazione per ogni occasione.

Il blazer protagonista dell'autunno

Il blazer nero risulta essere sempre intramontabile nella moda femminile. Una conferma in tal senso arriva proprio da Emma Marrone che lo ha sfoggiato nella puntata di "Stasera c'è Cattelan su Rai 2" in cui è stata recentemente ospite.

La cantante salentina ha scelto un blazer doppiopetto oversize, con dei revers rigorosamente in raso. A livello di capigliatura ha sciolto sulle spalle il suo bob e creato uno styling liscio con la riga centrale.

Alcune opportunità su come indossare il blazer

Il blazer nero consente una vestibilità estrema e quindi può adattarsi facilmente a ogni tipo di look e stile. In particolare può essere indossato con un reggiseno intimo a vista, per uno stile molto femminile.

Il capo in questione può essere utilizzato anche per creare degli outfit maschili, oppure per degli outfit sportivi, con una felpa o una tuta e dei leggings.

Per avere un look casual chic si possono invece abbinare al blazer una t-shirt bianca e dei jeans.

Gli stivali sono fra le calzatura più gettonate

A livello di calzature gli stivali neri, sfoggiati recentemente in pubblico anche da Diletta Leotta, sono essenziali in questo autunno 2023 negli armadi di ogni donna che voglia seguire la Moda.

Questa calzatura è in pelle spazzolata, il gambale è largo, dritto e arriva leggermente sotto il ginocchio.

Gli stivali neri sono impreziositi da un tacco minimale in gomma. In particolare la giornalista siciliana ha abbinato la calzatura a una gonna corta a portafoglio e un blazer in coordinato. Quest'ultimo è sfiancato e sono presenti delle tasche maxi. Sotto la giacca ha optato per una maglia sottile nera a collo alto e per una cintura in vita tor sur ton.

Per quanto riguarda lo styling, Leotta ha creato una piega liscia con la riga laterale, mentre come manicure ha optato per uno smalto rosso fuoco..

Gli stivali sono anche utili sul piano pratico per proteggere dagli sbalzi di temperatura, oltre a regalare uno stile elegante e grintoso. Oltre alle minigonne, essi sono ideali anche con vestiti corti e collant velati.