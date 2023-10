L'oroscopo della giornata di mercoledì 1° novembre prevede un Gemelli più influente in amore grazie alla Luna nel segno, mentre Toro dovrà essere prudente in ambito lavorativo. Mercurio e Marte continueranno a infastidire i progetti dei nativi Leone, mentre Pesci avrà importanti energie da sfruttare.

Previsioni del 1° novembre 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali gradevoli per voi nativi del segno. Il mese di novembre inizierà abbastanza bene per voi, grazie ad una bella Luna in sestile che vi aiuterà a godere di una relazione sufficientemente romantica e matura.

Per quanto riguarda il lavoro sarete ben concentrati sui vostri progetti, ma attenzione a non avere aspettative troppo elevate. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di martedì positiva sul fronte sentimentale. Secondo l'Oroscopo della giornata di mercoledì, il rapporto con la persona che amate sarà pieno d'amore e affiatato grazie a Venere in trigono. Anche voi single vi sentirete piuttosto bene e con quella voglia di innamorarvi. Nel lavoro dovrete essere prudenti in quel che fate, perché con Marte e Mercurio opposti un buon risultato non sarà sempre garantito. Voto - 7️⃣

Gemelli: con la Luna in congiunzione al vostro cielo sarete più influenti nei confronti della persona che amate. Venere sarà ancora in quadratura, ciò nonostante sarà possibile vivere un rapporto un po’ più tranquillo.

In ambito lavorativo avrete bisogno di nuovi stimoli e progetti che possano permettervi di ottenere soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo produttivo sul fronte professionale per voi nativi del segno. I vostri progetti stanno raggiungendo obiettivi sempre più ambiziosi, che vi permetteranno di godere di una posizione professionale più agiata.

In amore sarete aiutati dal pianeta Venere, che vi permetterà di godere di una relazione davvero romantica, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una giornata migliore sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà davvero piacevole grazie alla Luna, e il prossimo periodo potrebbe rivelarsi più centrale per il vostro rapporto.

Nel lavoro questo mese sarà importante per mettere a punto importanti progetti professionali che hanno richiesto parecchio tempo e impegno. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura secondo l'oroscopo. Il pianeta Venere sarà ancora favorevole, ciò nonostante dovrete fare attenzione a non pretendere troppo dalla persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio, Marte e Giove vi aiuteranno a realizzare anche quei progetti più complicati. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale migliore in questa giornata di mercoledì. La Luna vi darà una mano dal segno amico dei Gemelli. Single oppure no, sarà possibile mettere in piedi un rapporto più appagante con la vostra fiamma.

In ambito lavorativo vi darete da fare, anche se la qualità che ci metterete nei vostri progetti non sarà eccellente. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà possibile vivere un rapporto più affiatato con il partner ora che la Luna non sarà più in cattivo aspetto. Venere in sestile dal segno della Vergine vi aiuterà a stabilire un bel rapporto con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro avrete la situazione sotto controllo. Con Marte e Mercurio in congiunzione, potrete ambire in alto. Voto - 9️⃣

Sagittario: parte centrale della settimana che vedrà la Luna e Venere in cattivo aspetto. Secondo l'oroscopo, avrete bisogno di ricostruire il vostro legame con il partner, e per farlo dovrete prima instaurare un dialogo costruttivo.

In ambito lavorativo sarete attivi e carichi, pronti a rendere proficua questa giornata. Voto - 6️⃣

Capricorno: il rapporto con la vostra anima gemella andrà alla grande in questo periodo grazie a Venere in trigono. Il pianeta dell'amore però non sarà favorevole per sempre. Cercate dunque di fortificare il vostro legame con il partner. Nel lavoro ci penseranno Marte e Mercurio in sestile a condurvi verso il successo che meritate. Giove in trigono invece porterà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in trigono dal segno dei Gemelli vi aiuterà a mettere in risalto il vostro rapporto secondo l'oroscopo. Anche voi cuori solitari sarete più attivi in amore, pronti a fare colpo verso la vostra fiamma.

Per quanto riguarda il lavoro invece sarà importante non gettarsi a capofitto verso progetti che potrebbero rivelarsi fallimentari. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in cattivo aspetto faticherete a vivere un rapporto affiatato secondo l'oroscopo. Single oppure no, dovrete avere pazienza, ma soprattutto essere più comprensivi verso la persona che amate. Sul fronte professionale sarà un periodo abbastanza produttivo, anche se potreste non sentirvi soddisfatti appieno dei risultati che raggiungerete. Voto - 6️⃣