Il cappotto bianco è fra i protagonisti della moda dell'autunno-inverno 2023 e recentemente è stato indossato in pubblico anche da Jennifer Lopez. Invece Caterina Balivo ha sfoggiato dei jeans a zampa. Si tratta di due le proposte di abbigliamento femminile che possono essere prese in considerazione nei prossimi mesi da molte donne

Il cappotto bianco

Nell'ultimo periodo anche Jennifer Lopez ha sfoggiato un cappotto bianco durante una festa di compleanno a Los Angeles. Nella serata, JLo era in compagnia dell'attore Ben Affleck e ha indossato un cappotto nel modello vestaglia.

Lopez ha pensato di lasciare il capo leggermente aperto e ha aggiunto una cintura in vita. Il cappotto bianco lascia intravedere un abito davvero elegante. Quest'ultimo è realizzato in raso di colore verde. La gonna è molto originale perché è impreziosita da orli asimmetrici. Inoltre la cantante ha indossato dei gioielli, perfetti per completare l'intero outfit. Una clutch e dei sandali rendono il look irresistibile. Per quanto riguarda lo styling, Lopez ha realizzato delle onde appena accennate con la riga laterale.

I giusti abbinamenti per il cappotto bianco

Il cappotto bianco non può mai mancare nel guardaroba femminile dei mesi più freddi: le tonalità panna e crema trovano infatti molto spazio nelle varie tendenze Moda della stagione.

Il capo in questione può essere abbinato anche con il colore nero, per un risultato finale davvero originale. I cappotti più di tendenza devono essere in versione maxi; però si può optare anche per quelli a vestaglia o carban. Di sera il cappotto bianco può essere abbinato a dei pantaloni a palazzo o abiti lunghi. Durante il giorno è perfetto con dei jeans skinny, pullover a collo alto e una it-bag.

Per le occasioni speciali può optare anche per una camicia in satin, un gilet, una minigonna in pelle e dei collant velati.

Fra gli outfit imperdibili anche i jeans a zampa

I jeans a zampa regalano sempre molto fascino e ultimamente sono stati sfoggiati anche da Caterina Balivo. Grazie al fondo ampio sono ideali per mettere in risalto qualsiasi tipo di fisico.

La conduttrice li ha abbinati con un crop top di colore rosa e un blazer blu elettrico. I pantaloni in questione sono realizzati con un lavaggio chiaro, per uno stile elegante e fresco. Ai piedi ha sfoggiato un paio di décolleté.

I jeans a zampa ricordano lo stile degli anni '60 e '70 e possono essere scelti da ogni generazione. Il capo in questione è perfetto anche con gli stivaletti a punta o stivali. I pantaloni possono essere coordinati con blazer e pullover oversize o cappotti lunghi doppiopetto. Quindi i jeans sono sempre molto versatili e sono i giusti alleati in ogni occasione.