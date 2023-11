L'oroscopo della giornata di domenica 5 novembre vedrà un Capricorno particolarmente motivato al lavoro, pronto a dare il meglio di sé per i propri progetti professionali, mentre Leone avrà modo di sperimentare nuove emozioni. Il transito di Venere si farà pesante per i nativi Gemelli, nonostante la Luna favorevole, mentre Sagittario sarà più comunicativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 5 novembre.

Previsioni oroscopo domenica 5 novembre 2023 segno per segno

Ariete: l'ultima giornata di questa prima settimana di novembre scorrerà via in modo piacevole per voi nativi del segno.

Il rapporto con il partner sarà illuminato dalla Luna in trigono, che vi permetterà di essere romantici al punto giusto con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di svolgere bene le vostre mansioni, senza infamia e senza lode. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale altalenante in questa giornata di domenica. La Luna e Venere saranno in contrasto tra loro, e potrebbero rendere questa giornata complicata per il vostro rapporto. Anche sul fronte professionale potreste non essere così lucidi a causa di Marte e Mercurio opposti. I vostri progetti infatti potrebbero non andare come previsto. Voto - 6️⃣

Gemelli: l'influenza negativa di Venere sta iniziando a farsi pesante per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo, avrete bisogno di ristabilire la giusta direzione per il vostro rapporto, mettendo al centro il benessere del partner. In ambito lavorativo ve la caverete tutto sommato bene, ciò nonostante potreste non sentirvi sempre così soddisfatti del vostro operato. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali positive in questa domenica di novembre.

Il rapporto con il partner procederà bene, con momenti davvero romantici e di crescita grazie in particolare a Venere in sestile. Nel lavoro vi dedicherete con impegno ai vostri progetti professionali. Vi sentirete felici del lavoro che svolgerete, portando a casa ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Leone: periodo fertile in amore grazie alla Luna in congiunzione.

Il pianeta Venere poi porterà qualche beneficio nel vostro rapporto, soprattutto per voi nati nella terza decade. Se siete single sarà un bel periodo per fare conquiste. In ambito lavorativo avrete bisogno di trovare la giusta direzione per voi e avere degli obiettivi chiari da raggiungere con ogni mezzo. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale appagante in questa giornata di domenica. Venere in congiunzione porterà stabilità e romanticismo nel vostro rapporto, che se saprete come gestire, potrebbe portarsi a lungo. In ambito lavorativo questo cielo vi assisterà nelle vostre mansioni, permettendovi di svolgere tutto in maniera ottimale. Voto - 9️⃣

Bilancia: sarà una domenica piacevole dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in sestile.

Avrete modo di trascorrere una relazione di coppia serena, soprattutto voi nati nella terza decade. Anche voi single portarsi sarete più simpatici e socievoli. In ambito lavorativo avrete buone idee per i vostri progetti professionali, che potrebbero portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale in lieve calo sul fronte amoroso. Secondo l'oroscopo, la Luna in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà con il partner, ma non al punto da attraversare una crisi. Sul fronte professionale sarà invece un periodo particolarmente produttivo, con interessanti occasioni per ambire a progetti più interessanti. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in trigono dal segno amico del Leone vi permetterà di essere più comunicativi nei confronti del partner.

Venere sarà ancora in quadratura, ciò nonostante avrete modo di godere di una relazione più tranquilla. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti e, lentamente, farete piccoli passi avanti. Voto - 7️⃣

Capricorno: con Marte e Mercurio in sestile dal segno dello Scorpione, vi sentirete piuttosto motivati secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Soprattutto al lavoro, sarete in grado di mettere insieme ottimi progetti professionali. Per quanto riguarda i sentimenti, il vostro modo di fare nei confronti del partner sarà piacevole, e vi permetterà di godere di una domenica serena. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali difficili in questa giornata di domenica. Il rapporto con la persona che amate potrebbe rivelarsi complicato a causa della Luna opposta.

Anche nel lavoro non sarete particolarmente brillanti a causa di Marte, Mercurio e Giove negativi. Avrete bisogno di idee valide da applicare ai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: il vostro rapporto continuerà a non essere così affiatato a causa di Venere opposta. Questo periodo però non durerà ancora per molto, dunque cercate di avere pazienza e comprensione. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di gestire molto bene le risorse a vostra disposizione per ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 7️⃣