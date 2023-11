Giovedì 23 novembre troviamo sul piano astrale la Luna e il Nodo Nord transitare sui gradi dell'Ariete, mentre il Sole assieme a Mercurio risiederanno in Sagittario e Marte stazionerà nel domicilio dello Scorpione. Plutone, intanto, protrarrà il moto in Capricorno, così come Nettuno e Saturno rimarranno stabili in Pesci. Venere continuerà a occupare lo spazio zodiacale della Bilancia, mentre Giove insieme a Urano permarranno nell'orbita del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Ariete, meno entusiasmante per Bilancia e Pesci.

Sul podio

1° posto Ariete: propositivi. Tutto ciò che sembrerà in stallo o stagnante agli occhi dei nati Ariete, secondo l'oroscopo di giovedì 23 novembre, sarà presumibilmente scosso o smosso dal segno di Fuoco, il quale non soltanto si rivelerà propositivo ma anche capace di rivitalizzare anche le situazioni più paludose.

2° posto Leone: soluzioni pratiche. Giornata di metà settimana dove il solito ruolino di marcia dei nati Leone potrebbe subire dei cambiamenti non indifferenti, in quanto alcuni impedimenti di natura pratica da un lato saranno forieri di uscite di denaro extra ma dall'altro lato il segno Fisso riuscirà a trovare soluzioni insperate per venirne a capo.

3° posto Scorpione: ammirati.

Sia che si tratti del mondo professionale che del nucleo famigliare i nati Scorpione questo giovedì avranno buone chance di essere ricoperti di complimenti e ammirazione per la loro dedizione nel perseguire un obiettivo o nel far rispettare le regole.

I mezzani

4° posto Toro: visione ampliata. La fine del transito del Luminare giallo in settima casa per i nati Toro coinciderà con una ritrovata lucidità mentale che profumerà di visione più ampia e ottimistica del mondo professionale.

5° posto Capricorno: tenaci. Grazie a Marte in felice aspetto il connubio destabilizzante tra Luna e Nodo Nord in Ariete non andrà probabilmente a intaccare più di tanto il giovedì di casa Capricorno, anzi dovrebbe rendere i nativi più determinati rispetto a quanto messo in campo nelle ultime settimane.

6° posto Vergine: equilibrio relazionale.

Giovedì novembrino dove i nati Vergine riusciranno a non far inalberare o scontentare nessuna delle persone alle quali si rapporteranno, in quanto il loro approccio sarà equilibrato nonché figlio del sempreverde bastone e carota.

7° posto Acquario: a piccoli passi. Il mese del compleanno del Sagittario solitamente strizza un occhio benevolo ai nati Acquario, ma in questo momento il segno Fisso dovrà ancora fare i conti con le quadrature pressanti Giove-Urano e di Marte. A fronte di ciò, i nativi farebbero meglio a non aspettarsi novità eclatanti o risultati clamorosi ma provare a godere e apprezzare anche i piccoli passi avanti.

8° posto Gemelli: cambiare idea. Mercurio e il Sole a braccetto da un lato e il duetto Nettuno-Saturno dall'altro potrebbero indurre i nati Gemelli questo giovedì autunnale a cambiare repentinamente e inaspettatamente idea su qualcosa che hanno sempre reputato stabile e apparentemente immutabile.

9° posto Cancro: dilemmi. I nati Cancro nel corso del 23 novembre avranno buone possibilità di trovarsi davanti a un bivio esistenziale da non sottovalutare, ad esempio dovendo scegliere se cambiare città per seguire un sogno d'amore oppure rimanere nel luogo attuale provando a far carriera.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: equivoci familiari. A causa di qualche circostanza avversa e di doti comunicative non eccelse, i nati Bilancia nella giornata in questione potrebbero ritrovarsi immischiati in un equivoco sul fronte famigliare non troppo semplice da sbrogliare inizialmente.

11° posto Pesci: investimenti da evitare. La spinta marziale con sullo sfondo Saturno a dar manforte spingerà presumibilmente i nati Pesci a tentare di accrescere il loro bottino economico cimentandosi in qualche investimento.

Le effemeridi, però, sconsiglieranno a gran voce al segno Mutevole di sborsare denaro a tale scopo questo giovedì perché il rischio di fallimento sarà alto.

12° posto Sagittario: spese ingenti. Potrebbe non iniziare nel migliore dei modi il mese del compleanno dei nati Sagittario, i quali si ritroveranno sul groppone una o più spese cospicue alle quali non sarà possibile sottrarsi. Le eventuali spese in questione riguarderanno soprattutto il segno di Fuoco che da fine 2019 a metà 2023 ha coscienziosamente evitato di mettere mani al portafogli per procrastinazione o noncuranza.