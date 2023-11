Le previsioni astrologiche del mese di dicembre per l'amore ci aiutano a capire alcuni avvenimenti riguardanti i vari segni dello zodiaco. Per quel che riguarda i Gemelli potrebbero avere momenti di debolezza mentre la Vergine dovrà ascoltare maggiormente il cuore.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarà un mese all'insegna della passione, cercate di tirare fuori tutto l'amore che avete dentro e non precludetevi nulla. A volte potreste avere la sensazione di fare qualcosa di sbagliato ma non date retta alle voci negative. Se siete in coppia avrete molti momenti positivi, se siete single non fatevi prendere dalla frenesia e agite con calma e responsabilità.

Toro: potrebbe essere un mese importante per i vostri progetti sentimentali, riuscirete a parlarne con la vostra dolce metà e probabilmente segnerete un punto importante rispetto ai vostri propositi. Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella cercate di divertirvi il più possibile senza pensare troppo ad un impegno serio o ad una relazione.

Gemelli: avrete diversi momenti di debolezza e non sarete troppo sicuri di alcune vostre scelte strategiche. Se siete in coppia cercate di capire bene quali sono le vostre priorità, se siete single cercate di concretizzare qualche situazione che altrimenti potrebbe sfuggirvi di mano.

Cancro: potrebbe non essere un mese particolarmente brillante e felice da un punto di vista sentimentale.

Se siete in coppia potreste avere qualche discussione di troppo che vi metterà di cattivo umore, se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella non fatevi prendere dal nervosismo, tutto avverrà al momento giusto.

Leone: se volete costruire qualcosa di solido e duraturo dovrete impegnarvi maggiormente e mettere da parte alcune cose che non sono di primaria importanza.

Se siete in coppia andate dritti verso il vostro obiettivo, nel caso siate ancora single potreste avere almeno un incontro che vi rimarrà in testa per molto tempo.

Vergine: se avete delle convinzioni in campo sentimentale non mettetele da parte e cercate di riflettere il meno possibile e di ascoltare maggiormente il vostro cuore.

Se siete in coppia organizzate qualcosa di indimenticabile per il vostro partner, nel caso siate single agite d'istinto e vi troverete bene.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non nascondetevi e prendetevi le vostre responsabilità, dimostrate coraggio e non abbiate timore di subire un rifiuto. Se siete in coppia prendete l'iniziativa, nel caso siate alla ricerca dell'anima gemella palesate i vostri sentimenti nei confronti di una persona che vi sta a cuore.

Scorpione: le occasioni non mancheranno, dovrete essere abili e sfruttare solamente quelle che ritenete valide e degne di essere cavalcate. Se siete in coppia abbiate il coraggio di mostrare tutti i vostri sentimenti, se siete single non fatevi scrupoli e andate diretti per la vostra strada.

Sagittario: questo mese potrebbe essere propizio per risolvere diverse cose che avete lasciato in sospeso, sfruttate l'occasione. Se siete in coppia usate tutto il pragmatismo necessario per venire a capo delle situazioni più intrigate, se non avete ancora trovato l'anima gemella cercate di capire quello che realmente volete nell'immediato.

Capricorno: potreste avere voglia di applicare dei cambiamenti nella vostra vita sentimentale, rifletteteci bene. Nel caso siate in coppia potreste avere la necessità di confrontarvi con il vostro partner, se siete single non trascurate la possibilità di avviare una frequentazione, scrollatevi di dosso le vostre paure.

Acquario: questo sarà un mese positivo, molto dipenderà però da voi e dalla vostra voglia di mettervi in gioco.

Se siete in coppia non trascurate la vostra dolce metà anzi esaltate le sue migliori qualità, nel caso siate single metteteci la faccia e buttatevi a capofitto in una situazione piuttosto interessante.

Pesci: vorreste avere a disposizione del tempo per riflettere e potreste farlo vicino ad una persona che vi vuole molto bene. Se siete in coppia organizzate qualcosa che vi faccia passare del tempo con la vostra dolce metà, se siete single pensate esclusivamente a divertirvi.