Nella settimana dal 13 al 19 novembre troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio dello Scorpione (dove transitano il Sole e Marte) al segno dell'Acquario, mentre Mercurio risiederà nell'orbita del Sagittario. Il Nodo Nord, intanto, resterà stabile in Ariete, così come Giove assieme a Urano permarranno in Toro e Saturno. Venere, infine, sosterà in Bilancia, mentre Plutone stazionerà sui gradi del Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Bilancia, meno entusiasmante per Toro e Leone.

Sul podio

1° posto Pesci: audaci. Armati di un coraggio consapevole, secondo l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 novembre, i nati Pesci potrebbero superare coscienziosamente alcuni limiti o blocchi figli di un auto-sabotaggio che si trascinano dietro da un bel po'.

Questo esercizio risulterà particolarmente agevole nei giorni di lunedì, martedì e domenica.

2° posto Cancro: organizzati. Eccezion fatta per le nervose giornate di venerdì e sabato, il resto di questa settimana autunnale avrà buone chance di permettere ai nati Cancro di organizzare al meglio alcuni aspetti pratici della loro esistenza ottimizzando lo spazio di qualche luogo abitativo spostando mobili, poltrone e divani.

3° posto Bilancia: esperienze inedite. Al cospetto dei nati Bilancia, durante questi sette giorni di novembre, arriveranno presumibilmente ghiotte opportunità per immergersi in esperienze mai affrontate fino ad ora. Queste occasioni saranno sfruttate appieno dal segno Cardinale, arricchendo così il suo bagaglio di vita.

I mezzani

4° posto Scorpione: effetto specchio. Grazie soprattutto al Novilunio nel segno di lunedì, la settimana in questione indurrà i nati Scorpione a guardare i loro comportamenti e parole con fare distaccato, quasi come se si trovassero costantemente davanti a uno specchio. Questa strana ma significativa percezione di loro stessi permetterà al segno Fisso di comprendere appieno ciò che ha recentemente irritato o indispettito alcune persone.

5° posto Capricorno: focus sull'essenzialità. Settimana di metà mese, ancor di più da giovedì sera in poi, dove i nati Capricorno parranno focalizzare le loro attenzioni principalmente su ciò che al momento rappresenta una priorità, decidendo di relegare tutta la sfera etichettata come secondaria nonché il voluttuario in secondo piano.

6° posto Vergine: scelte affettive. I nati Vergine in questi sette giorni autunnali potrebbero essere chiamati dal bouquet astrale a compiere una scelta di natura affettiva non troppo semplice da sbrogliare, ad esempio decidere se allontanarsi in via definitiva da un'amica storica oppure rivelare alla dolce metà di non avere desiderio al momento di allargare la famiglia.

7° posto Ariete: energie da distribuire. Il ruolino di marcia settimanale di casa Ariete parrà pregno di attività da portare a compimento e i nativi non dovranno farsi prendere dalla smania di velocizzare i ritmi, anzi dovrebbero dosare e distribuire le loro forze con fare strategico per ultimare tutto nel migliore dei modi.

8° posto Sagittario: togliersi un peso. Un tarlo mentale legato alla famiglia d'origine diverrà difficile da sopportare per i nati Sagittario, i quali potrebbero sfruttare le energie di questa settimana di novembre per togliersi questo enorme peso dallo stomaco. Il rischio, però, sarà di liberarsi di tale zavorra emotiva con un po' troppa veemenza.

9° posto Acquario: ammissioni. Se la settimana in questione dei nati Acquario fosse un rito cattolico sarebbe senz'altro la confessione, in quanto il segno Fisso avvertirà probabilmente una spinta interiore che lo invoglierà a fare ammenda oppure ammettere di aver avuto torto. Così facendo, sebbene non sarà una passeggiata di salute per i nativi, le persone con le quali avranno a che fare li vedranno decisamente più maturi.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: dubbiosi. Il fronte professionale potrebbe essere fonte di dubbi e indecisioni per i nati Gemelli in questi sette giorni di novembre, specialmente da mercoledì a venerdì quando il segno d'Aria non sembrerà più così sicuro di spendere il suo tempo per un lavoro che lo soddisfi. Per i cambiamenti drastici di stampo professionale, stando alle effemeridi, bisognerebbe aspettare l'anno venturo.

11° posto Toro: voglia di novità. Il contrasto tra la Luna Nuova in settima casa e il duetto Urano-Giove sui loro gradi potrebbe mettere il punto su alcune questioni cicliche o ridondanti che i nati Toro faticheranno a sopportare. A fronte di ciò, sarà facile che il segno di Terra si metta alla ricerca, specialmente nel weekend, di qualcosa che lo appassioni riaccendendo la fiamma dell'entusiasmo.

12° posto Leone: tesi. Il segno zodiacale più bersagliato dal parterre planetario questa settimana sarà il Leone, in quanto non soltanto dovrà presumibilmente fare i conti con un bottino economico particolarmente magro, ma anche con intromissioni condite d'invadenza di qualche persona cara.