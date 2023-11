L'oroscopo dal 13 al 19 novembre invita i Capricorno a osare. I Vergine, invece, vivranno delle giornate piuttosto intense soprattutto in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: le stelle vi invitano a essere cauti e pazienti. Le previsioni sono piuttosto ballerine. Non mancheranno alti e bassi e nuovi risvolti.

11° Vergine: le prossime giornate si prospettano piuttosto intense dal punto di vista sentimentale. Non siate troppo esigenti da voi stessi e cercate di capire quali siano i vostri limiti.

10° Acquario: in amore l'importante è chiarire delle cose in sospeso.

Dal punto di vista professionale è tempo di darvi da fare e cogliere al volo delle occasioni che vi capiteranno.

9° Leone: ci sono dei cambiamenti molto interessanti in arrivo. Non siate troppo polemici e soprattutto eccessivamente pretenziosi. Nuove consapevolezze per quanto riguarda l'amore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro, quindi cercate di essere attenti. Se in amore ci sono stati dei disguidi, è il momento di recuperare.

7° Ariete: in questo periodo, come non mai, avete il bisogno di sentirvi liberi e spensierati. Non amate i legami, specie quelli che vi spingono a dover fare delle rinunce. In amore potrebbe esserci qualche malumore.

6° Toro: siate più pazienti. Soprattutto dal punto di vista sentimentale, lasciate il partner agire secondo i suoi tempi.

5° Gemelli: giungerete a un punto di svolta. In questi giorni sarà necessario trarre un po' le somme del cammino fatto fino a questo momento e di quello che vi resta ancora da percorrere.

Astrologia dal 13 al 19 novembre

4° in classifica, Cancro: ci sono dei cambiamenti in arrivo e voi dovete farvi trovare pronti. Buon momento per quanto riguarda i nuovi inizi. In amore lasciate aperta qualche porta e vedrete che non ve ne pentirete.

3° Bilancia: non lasciatevi condizionare dai giudizi altrui. Imparate ad andare dritti per la vostra strada e a non curarvi di quello che vi circonda, specie se non lo ritenete meritevole e utile nella vostra vita.

2° Sagittario: siete stati un po' indecisi su alcune decisioni da prendere in questo periodo, ma adesso è tempo di darsi da fare. In ambito professionale l'importante è essere precisi e ligi.

1° Capricorno: osate. Nel lavoro siete favoriti, quindi non abbattetevi e non perdete tempo in chiacchiere. In amore vinceranno i più audaci.