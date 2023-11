L'oroscopo della giornata di sabato 11 novembre vede una Bilancia più intraprendente sia in amore che al lavoro, mentre Mercurio aiuterà gli Ariete a buttare giù idee migliori. Pesci potrebbe non essere così concentrato, mentre Capricorno dovrà trovare il giusto equilibrio nel proprio rapporto sentimentale.

Oroscopo dell'11 novembre segno per segno

Ariete: sfera sentimentale poco appagante. Il fine settimana non inizierà al meglio a causa della Luna e Venere in opposizione. Dovrete mantenere la calma e cercare di essere comprensivi nei confronti della persona che amate.

Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà a essere più razionali e a sviluppare idee migliori. Voto - 6️⃣

Toro: periodo stabile. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante il vostro rapporto non attraverserà una crisi, cercate solo di non superare certi limiti. Sul fronte professionale prenderete più seriamente le vostre mansioni e con il giusto impegno potrete raggiungere risultati interessanti. Voto - 7️⃣

Gemelli: il fine settimana inizierà bene dal punto di vista sentimentale. Luna e Venere in trigono accenderanno di emozioni il vostro rapporto. Anche voi single sarete pronti ad aprirvi a nuove esperienze romantiche. Sul fronte lavorativo potreste non avere le idee chiare su come gestire le vostre mansioni, prendetevi qualche momento in più se necessario.

Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che metteranno in mostra la vostra inquietudine. Sabato difficile in amore a causa di questo cielo. Fate attenzione al vostro modo di fare in famiglia o nei confronti del partner. Sul fronte professionale avrete ancora Giove e Saturno favorevoli. Con le giuste idee sarete ancora in corsa per raggiungere importanti obiettivi.

Voto - 6️⃣

Leone: il lavoro finalmente inizierà a dare i suoi frutti. Marte e Mercurio vi spingeranno a impegnarvi di più per raggiungere i vostri obiettivi, che vi sembreranno sempre più vicini. Sul fronte amoroso ci sarà una piacevole intesa nel vostro rapporto. Se siete single non abbiate paura di mettervi in mostra. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo stabile sul fronte sentimentale.

Con il partner ci sarà una piacevole intesa che dovrete saper curare al meglio ora che Venere non vi darà più sostegno. Nel lavoro meglio non correre troppi rischi. Alcuni progetti potrebbero farsi complicati e potrebbe essere necessario prendere dei provvedimenti. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vi permetterà di essere più intraprendenti in quel che fate. Sul fronte professionale vi darete da fare, rimboccandovi le maniche per raggiungere i vostri obiettivi. In amore il vostro rapporto sarà splendente grazie alla Luna e Venere in congiunzione. I vostri gesti dolci e premurosi verranno sicuramente apprezzati dalla persona che amate. Voto - 9️⃣

Scorpione: avete svolto un ottimo lavoro nell'ultimo periodo, e anche se Marte e Mercurio non saranno più dei vostri non adagiatevi sugli allori e cercate di continuare a proporre progetti di qualità come gli ultimi realizzati.

Sul fronte amoroso l'intesa in famiglia sarà piacevole e avrete modo di trascorrere momenti piacevoli con le persone che amate. Voto - 8️⃣

Sagittario: settore professionale in risalto grazie a Marte e Mercurio in congiunzione. Il vostro modo di fare risulterà più efficace e vi permetterà di raggiungere risultati migliori. Sul fronte amoroso il dialogo movimenta il rapporto e potrebbe farvi scoprire nuove piacevoli sfaccettature. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Luna e Venere in quadratura dal segno della Bilancia avrete bisogno di ritrovare il giusto equilibrio all'interno del rapporto. Non sempre il vostro modo di amare potrebbero essere gradito. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo produttivo grazie a Giove e Saturno, soprattutto per voi nati nella terza decade.

Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale gradevole grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Il vostro rapporto gioverà particolarmente di questo transito, permettendovi di godere di momenti splendidi insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre decisioni, cercante di trasformarle in successi. Voto - 8️⃣

Pesci: Mercurio in quadratura potrebbe distrarvi. Il lavoro non sarà particolarmente produttivo, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul fronte sentimentale state recuperando intesa con il partner. Se siete single apprezzerete molto la compagnia di nuove persone entrate da poco nella vostra vita. Voto - 7️⃣