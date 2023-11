L'oroscopo del 21 novembre 2023 preannuncia che l'Ariete ha tanta energia, il Cancro può essere felice e la Bilancia è pronta a vivere un momento importante. Di seguito approfondiamo attentamente i dettagli dei dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la giornata regala tanta energia alla sfera amorosa. I cuori solitari non hanno voglia di impegnarsi seriamente e per questo sono molto spensierati. È arrivato il momento giusto per prendersi cura maggiormente dell'aspetto fisico.

Toro: le storie d'amore iniziate di recente possono avere un bel futuro.

I single sono agitati per via di alcune spese improvvise. Un leggero calo fisico è previsto in tarda serata.

Gemelli: la relazione amorosa è di malumore per colpa di alcuni imprevisti. Chi è solo da tempo può avere qualche ripensamento nel corso della giornata. Per recuperare le energie è indispensabile riposare molto di più.

Cancro: la giornata della coppia va programmata con attenzione. I single possono avere un colpo di fulmine, ed essere felici. Un progetto lavorativo può avere un futuro abbastanza incerto.

Leone: i cuori solitari vogliono trovare al più presto l'anima gemella e programmare il futuro. La giornata permette alla vita coniugale di recuperare la passione. Nella sfera lavorativa non bisogna esagerare con le polemiche.

Vergine: i single non pensano all'amore, per via dei troppi impegni. Chi lavora in proprio deve valutare delle nuove collaborazioni. Nel pomeriggio è possibile un lieve calo fisico.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi è solo da troppo tempo ha molta voglia di amare. Per la sfera sentimentale è una bella giornata di recupero.

Per l'ambito lavorativo è un momento molto importante.

Scorpione: chi cerca l'amore può fare delle amicizie importanti. La coppia ha molta più energia e spensieratezza del solito. Nel campo lavorativo si possono ottenere dei risultati rassicuranti.

Sagittario: la giornata può regalare un nuovo amore ai single. La coppia è molto soddisfatta della propria relazione.

Nel lavoro è necessario gestire tutto con più positività.

Capricorno: per alcune storie d'amore è una giornata molto critica. Delle questioni lavorative possono avere dei problemi. Nella sfera lavorativa non può mai mancare l'ottimismo.

Acquario: chi è solo da tempo può vivere delle emozioni sincere. La giornata della sfera sentimentale è piena di vitalità. In questo momento è meglio evitare tutte le distrazioni per non creare ulteriori problemi.

Pesci: la coppia deve dimenticare le incomprensioni del passato. I cuori solitari devono mantenere sempre la calma. Il tardo pomeriggio può essere sottotono.