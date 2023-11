Sabato 18 e domenica 19 novembre troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dell'Acquario, mentre Plutone stazionerà in Capricorno e Nettuno assieme a Saturno risiederanno nell'orbita dei Pesci. Giove e Urano, invece, rimarranno stabili sui gradi del Toro. Il Nodo Nord proseguirà il transito in Ariete e Venere protrarrà il moto in Bilancia. Mercurio, infine, continuerà la sosta in Sagittario come il Sole insieme a Marte permarranno nel domicilio dello Scorpione.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Bilancia e Gemelli, meno entusiasmante per Leone e Toro.

Sul podio

1° posto Gemelli: soddisfazioni. Il campo relazionale, secondo l'oroscopo del weekend del 18 e 19 novembre, potrebbe essere fonte di grandi soddisfazioni o rivincite per i nati Gemelli, ad esempio un'amica che li ringrazia per la loro vicinanza o il vicino di casa che si complimenta per l'intervento alla riunione di condominio.

2° posto Bilancia: doni. Fine settimana novembrino dove i nati Bilancia saranno probabilmente inclini a omaggiare una persona cara con un regalo oltremodo funzionale, dono che oltre a essere apprezzato di buon grado risulterà particolarmente utile a chi lo riceverà.

3° posto Capricorno: finanze top. Semaforo acceso sul verde per il fronte finanziario di casa Capricorno in queste due giornate autunnali, ancor di più per coloro che ultimamente hanno deciso di mettersi in proprio vogliosi di puntare soltanto sulle loro idee.

I mezzani

4° posto Acquario: fare il punto. Weekend di metà mese che potrebbe subodorare di punto della situazione per i nati Acquario, i quali saranno invitati dal bouquet astrale a valutare pro e contro di investimenti e progetti che a breve intendono mettere in atto.

5° posto Scorpione: flessibili. Qualche cambiamento inatteso al lavoro sarà più che probabile in questo weekend per i nati Scorpione, ma quest'ultimi parranno non lasciarsi intimorire risultando concilianti nonché flessibili al mutamento con quale dovranno fare i conti.

6° posto Vergine: guadagnare punti. Sia che si tratti di fiducia nei riguardi del partner che di approccio affettivo con una nuova conoscenza, i nati Vergine nelle quarantotto ore in questione avranno buone possibilità di guadagnare punti in tal senso.

7° posto Ariete: sacrifici. Una persona cara potrebbe necessitare di aiuto pratico o sostegno morale e i nati Ariete accorgendosene non si tireranno indietro proiettandosi anche nell'eventualità di sacrificarsi più del preventivato.

8° posto Sagittario: cedere un po'. In queste due giornate che chiuderanno la settimana i nati Sagittario saranno chiamati a cedere un po' in coppia, ad esempio ammettendo una loro colpa recente oppure accettando una bizzarria del partner. Così facendo si spianerebbero la strada a un'atmosfera decisamente più armoniosa a partire dal mese del compleanno.

9° posto Pesci: verso l'inafferrabile. Sarà probabile in questo weekend di metà stagione che i nati Pesci divengano propensi a perseguire desideri utopistici, quasi come se mettendo sul piatto delle mete inafferrabili al momento maturassero l'inconscia scusa di lamentarsi per non riuscire a raggiungerle.

Ultime posizioni

10° posto Toro: pigri.

Richiami accidiosi come il divano o il letto parranno irresistibili per i nati Toro in queste giornate novembrine, in quanto il segno di Terra risulterà ben poco voglioso di rimboccarsi le maniche e mettersi a faticare come al solito.

11° posto Cancro: approssimativi. Una dote che potrebbe mancare ai nati Cancro sabato e domenica sarà la precisione, in quanto il segno Cardinale sembrerà avvezzo all'approssimazione e ciò non risulterà per nulla proficua nel settore professionale.

12° posto Leone: relax. La lista di ostilità astrali sarà lunga e la Luna in settima casa risulterà probabilmente quella ciliegina sulla torta che suggerirà a gran voce ai nati Leone di dirigersi verso una pausa rigenerante fatta di solitudine ed essenzialità.